Wer bietet die besten Produkte und Lösungen in den einzelnen Gewerken? Wessen Produkte sind besonders innovativ? Welche überzeugen durch ihre Energieeffizienz? Unter diesen und weiteren Fragestellungen sucht die Heinze Marktforschung in einer groß angelegten Architektenbefragung favorisierte Hersteller der Bauindustrie und die führenden Dienstleister in diesem Wirtschaftszweig.

Mit der Architects‘ Darling Befragung stellen sich Hersteller innovativer Produktlösungen zum neunten Mal in Folge der Bewertung durch die für sie wichtigsten Entscheider: die Architekten und Planer. Von den Herstellern als Feedback-Instrument genutzt, hat die Befragung das Ziel, wichtige Meinungen der täglichen Ver- und Anwender abzubilden. Die Ergebnisse fördern die Zusammenarbeit, werden sie doch maßgeblich für die Produktweiterentwicklung im Hinblick auf die Kundenbedürfnisse eingesetzt.

In verschiedenen Gewerken können die Qualität, das Preis-Leistungs-Verhältnis und der Innovationsgrad beurteilt werden. Kriterien wie die Sicherheit, das Design und der technische Support spielen ebenfalls eine Rolle. Fehlt der persönliche Liebling in einem Gewerk, kann er ergänzt und gleich bewertet werden. Für die Hersteller ergibt sich aus den Ergebnissen einerseits ein Verbesserungspotenzial, für die Gewinner andererseits ein klares Lob. Letzteres wird im Rahmen eines Galaabends im niedersächsischen Celle, dem Firmensitz der Heinze GmbH, vor einer breiten Bau-Öffentlichkeit feierlich verkündet.

Gekürt werden die Lieblinge in 27 Produktkategorien, ebenfalls gibt es 12 Kategorien, die eine unabhängige Jury bewertet. Allen Befragungsteilnehmern werden die Auswertungen detailliert zur Verfügung gestellt. Mit Sachgewinnen im Gesamtwert von 5.000 Euro bedankt sich die Heinze Marktforschung für die Meinungen der Architekten und Planer. Fachleute können sich online unter umfrage.architectsdarling.de beteiligen. Die Heinze GmbH freut sich über eine rege Teilnahme.

