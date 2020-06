So integrieren Sie Trennwände aus Acrylglas in Inneneinrichtungen

Gesponserter Beitrag von acrylglasplattenshop.de

Arbeitsschutz hat in den letzten Monaten erheblich an Bedeutung gewonnen. Diverse Sicherheitsmaßnahmen wurden eingeführt, die nicht nur in Supermärkten und öffentlichen Gebäuden, sondern auch in Unternehmen zur Sicherheit der Mitarbeiter und Kunden beitragen sollen. Das Einhalten der Schutzmaßnahmen erfordert Planung und Organisation. Der Einsatz von Schutzscheiben aus Acrylglas ist sehr beliebt, da sie die Verbreitung von Tröpfchen durch Husten und Niesen verhindern.

Die mobilen Schutzwände aus transparentem Acrylglas werden auch Spuckschutz genannt und sollen Personal sowie Kundinnen und Kunden vor Infektionen schützen. Der Plexiglas® Spuckschutz lässt sich je nach Variante einfach aufstellen, aufhängen oder sogar als Tischaufsatz anbringen und bietet Schutz in Apotheken, Supermärkten, Rezeptionen beim Hausarzt, Restaurants mit Lieferservice und Wartezimmern sowie anderen Dienstleistern. Acrylglas ist leichter und dennoch viel stärker als gewöhnliches Glas und kann einfach gereinigt und desinfiziert werden.

Arbeitsplatz coronasicher einrichten

Da es in Büroräumen häufig nicht möglich ist, alle Schreibtische mit einem Abstand von 1,5 Metern aufzustellen, ist Acrylglas die Lösung. Aus diesem Grund hat das Unternehmen Kunststoffplattenonline eine Reihe von Trennwänden speziell für Schreibtische entwickelt. Im Sortiment finden Sie verschiedene Schutzwände aus Acrylglas sowie speziellen Spuckschutz für Schreibtische und Tische in verschiedenen Größen.

Vorteile von Acrylglas-Schutzwänden

Durch das Anbringen von Schutzscheiben an der langen oder kurzen Seite der Schreibtische, kreieren Sie einen Spuckschutz, der die Verbreitung von Tröpfchen durch Husten und Niesen verhindert. Natürlich spielt auch regelmäßiges Lüften eine wichtige Rolle, sodass freigesetzte Tröpfchen nicht im Raum bleiben. Die Trennwände aus Acrylglas sind flexibel einsetzbar, da sie fast an allen Schreibtischen und Tischen angebracht werden können. Dank des schlanken Designs und der Transparenz des Acrylglases wirken die Schutzscheiben nicht einengend, sondern elegant und sind nur subtil im Raum präsent.

Meetings abhalten​ ​&​ ​Empfangs- oder Essbereich gestalten

Für größere Konferenztische gibt es spezielle ​Spuckschutz-Aufsätze​ mit dessen Hilfe eine oder auch mehrere Trennwände auf dem Tisch kreiert werden können. Auch für Empfangsbereiche, Wartebereich oder Restaurants gibt es ​freistehende Trennwände​, die zwischen Tischen oder auch Stühlen aufgestellt werden können. Diese mobilen Schutzwände sind sehr stabil, lassen sich dennoch leicht umstellen und sehen zudem professionell sowie hochwertig aus.

