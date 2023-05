Dies ist ein Update meines ersten Beitrags zum Thema “Architekt:innen auf kununu“, veröffentlicht im September 2018. Vor fünf Jahren waren – dachte ich zumindest – noch sehr wenig Büros dort auf der Plattform, ich fand 256.

Inzwischen findet man bei der Suche nach dem Keyword “Architekten” 239 Arbeitgeber, die mit mindestens einer Bewertung auf der Plattform vertreten sind. Merkwürdig. Vielleicht wurden in der Zwischenzeit einige Profile entfernt.

Immerhin hat sich die Anzahl der Bewertungen pro Büro etwas erhöht. Es gibt – Stand heute – Planungsbüros auf der Plattform mit 20, 30 oder 40 oder mehr Bewertungen. Damit werden die Büro-Profile für Jobsuchende schon deutlich aussagekräftiger.

Insgesamt betrachtet werden Architekturbüros, aber auch andere Planungsbüros wie Landschafts­architektur­büros oder Ingenieur­gesellschaften noch relativ wenig von den eigenen Mitarbeitenden bewertet. Zum Vergleich: In anderen Branchen, z. B. im Bereich Software haben die auf kununu vertretenen Unternehmen oft hunderte Bewertungen.

Warum sollten Architekturbüros auf Arbeitgeberplattformen vertreten sein?

Im o. g. Beitrag von 2018 habe ich bereits diverse Gründe genannt, warum es aus meiner Sicht sinnvoll ist, als Planungsbüro auf Arbeitgeber-Plattformen sichtbar zu sein. Hier nochmal das Wichtigste zusammengefasst:

Aufbau und Verbesserung der Arbeitgebermarke als Teil des Employer Brandings: Durch die Präsenz auf Plattformen wie kununu.com können Architekturbüros ihre Arbeitgebermarke stärken. Potenzielle Mitarbeitende können Bewertungen lesen und sich so ein Bild von der Unternehmenskultur und den Arbeitsbedingungen machen. Dies kann dazu beitragen, talentierte Fachkräfte zu gewinnen, die gut zur Unternehmenskultur passen.

Durch die Präsenz auf Plattformen wie kununu.com können Architekturbüros ihre Arbeitgebermarke stärken. Potenzielle Mitarbeitende können Bewertungen lesen und sich so ein Bild von der Unternehmenskultur und den Arbeitsbedingungen machen. Dies kann dazu beitragen, talentierte Fachkräfte zu gewinnen, die gut zur Unternehmenskultur passen. Feedback erhalten und Verbesserungen vornehmen: Durch das Lesen von Bewertungen, die aktuelle und ehemalige Mitarbeiter:innen abgegeben haben, können Unternehmen wichtige Erkenntnisse gewinnen. Dieses Feedback kann genutzt werden, um Bereiche zu identifizieren, in denen Verbesserungen notwendig sind, und um positive Aspekte der Arbeitserfahrung hervorzuheben.

Durch das Lesen von Bewertungen, die aktuelle und ehemalige Mitarbeiter:innen abgegeben haben, können Unternehmen wichtige Erkenntnisse gewinnen. Dieses Feedback kann genutzt werden, um Bereiche zu identifizieren, in denen Verbesserungen notwendig sind, und um positive Aspekte der Arbeitserfahrung hervorzuheben. Transparenz zeigen: Die Präsenz auf einer Arbeitgeber­bewertungs­plattform zeigt, dass das Unternehmen Transparenz schätzt. Es zeigt, dass das Unternehmen bereit ist, Lob und Kritik anzunehmen und darauf zu reagieren. Dies kann das Vertrauen in das Unternehmen sowohl bei aktuellen als auch bei potenziellen Mitarbeitern stärken.

Wichtig ist, dass die Präsenz auf einer solchen Plattform auch Verantwortung mit sich bringt. Die Büros bzw. die jeweiligen Verantwortlichen sollten bereit sein, auf Feedback zu reagieren und Maßnahmen zu ergreifen, um das Arbeitsumfeld kontinuierlich zu verbessern.

Nach welchen Kriterien wurde das Architekturbüro-Ranking erstellt?

Eine oder ein paar mehr Bewertungen, wie ich sie 2018 vorgefunden hatte, sind natürlich nicht wirklich aussagekräftig für ein “Ranking”. Daher habe ich mich entschieden, dieses Mal nur Büros in die Bestenliste aufzunehmen, die mindestens 10 kununu-Bewertungen haben.

Die unten aufgeführte Tabelle listet die am besten bewerteten Architekturbüros entsprechend ihrer durchschnittlichen Bewertung. Die Anzahl der Bewertungen habe ich als sekundäres Kriterium bewertet, also wenn zwei Büros den gleichen Bewertungsdurchschnitt hatten.

Die durchschnittliche Bewertung, also der sog. “Score” liegt in der Branche “Bau/Architektur” laut kununu übrigens bei 3,6. Die Büros in meiner Top-20-Liste liegen aber deutlich darüber, siehe unten.

Ranking: Die beliebtesten deutschen Architekturbüros auf kununu, Stand Mai 2023

Hier meine Architekten-Top 20 von kununu.com (Stand 19.05.2023):

Hinweis: Per Klick auf den Büronamen kommen Sie zum Bewertungsprofil des Büros.

Hinweis: Die Büros BAURCONSULT und Architekten K2 haben beide einen Score von 3,9 – es war also sehr knapp, darum habe ich einen “doppelten 20. Platz” vergeben.

Wichtig: Diese Liste ist das Ergebnis meiner heutigen Recherche. Falls ich ein Büro übersehen oder irgendwo einen Fehler drin habe, freue ich mich über einen Hinweis in den Kommentaren! Und: Glückwunsch an Gaus Architekten! Grüße nach Göppingen 😃



« Zurück zum Webinar-Kalender



Wichtige Hinweise: Die Vollständigkeit und Richtigkeit der hier aufgeführten Daten können wir leider nicht garantieren. Bitte überprüfen Sie alle Angaben immer auf den Seiten der jeweiligen Anbieter. Und: „Internet für Architekten“ ist NICHT der Veranstalter der hier genannten Webinare. Wir weisen hier lediglich auf diese Veranstaltungen hin.

Ihre E-Mail-Adresse:



Thema auswählen (optional):

Newsletter "Internet für Architekten"

Neue Einträge im Webinar-Kalender Hinweise zum Datenschutz Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer:

Zur Startseite »