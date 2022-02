Wir bei RKW Architektur + sind ein internationales Team von über 400 Mitarbeitern an fünf Standorten in Deutschland. Gemeinsam arbeiten wir vor allem in den Schwerpunkten Verwaltungs-, Handels-, Bildungs-, Sportstätten- und Wohnungsbau sowie Forschungs- und Entwicklungszentren für Wissenschaft und Industrie. Was uns dabei vereint: Leidenschaft für gute Architektur und kreative Arbeit miteinander.

Mitarbeiter für VgV-Verfahren/Projektakquise (m/w/d) in Düsseldorf

Sie sind verantwortlich für die Identifikation und vollumfängliche Bearbeitung von VgV- und anderen Bewerbungsverfahren. Hierzu gehören insbesondere:

Recherche von VgV-Verfahren zur Vorstellung in der Geschäftsführung

Prüfung der Ausschreibungsvoraussetzungen, systematische Planung und Begleitung des Bewerbungsprozesses

Recherche und Zusammenstellung von Referenzen und notwendiger administrativer Nachweise

Einbindung und Koordination der am Verfahren beteiligten Fachplaner und ihrer Beiträge

Erstellung der finalen Bewerbungsunterlagen und Präsentationen

Pflege und Ausbau des Netzwerkes externer Ansprechpartner

Das bringen Sie mit:

einen Hochschulabschluss im Bereich Architektur, Bauingenieurwesen, technisches Marketing o. ä.

Verständnis für Bauabläufe und idealerweise Kenntnisse im Bereich des öffentlichen Vergaberechts durch Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position

strukturierte und selbstständige Arbeitsweise

Kommunikationsstärke und Kreativität

Fähigkeit zur Erfassung und Darstellung komplexer Sachverhalte und Aufbereitung in werblicher Form

sehr gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen

gute Kenntnisse der Adobe-Programme und MS Office

Genauso gerne wie der VgV-Profi sind uns interessierte Einsteiger willkommen, die sich in dem Bereich Projektakquisition/VgV-Verfahren spezialisieren möchten.

Im Gegenzug bieten wir:

ein abwechslungsreiches und verantwortungsvolles Aufgabengebiet

Mitarbeit in einem Spezialistenteam

flache Hierarchien, kollegiales Umfeld und Raum für eigene Ideen

die Vorteile eines großen Architekturbüros (u.a. RKW Akademie, strukturierter Wissensaustausch)

Sie sind interessiert?

Dann senden Sie uns bitte Ihre vollständige Bewerbung mit Angabe Ihrer Verdienstvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins. Nutzen Sie hierfür unsere Onlinebewerbung auf der Karriereseite unter www.rkw.plus/jobs

Für Rückfragen wenden Sie sich gerne an Frau Britta Salinger, Manager Human Resources, unter 0211/4367-151.

Wir freuen uns auf Sie!

