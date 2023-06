[competitionline Verlags GmbH]

Künstliche Intelligenz, Robotik und Automatisierung beschleunigen die Bauwende. Für unsere Leser*innen aus der Architekturbranche sind fundierte Informationen rund um die KI-Revolution essenziell. Deshalb setzen wir täglich alles daran, unsere Leser*innen mit hochwertigen Fachartikeln, Interviews, Porträts und Analysen zu informieren.

Für unser neues Ressort “KI und Digitales” suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n versierte*n Redakteur*in (m/w/d) in Vollzeit oder Teilzeit ab 30 h in Berlin oder remote.

Wenn Sie sich für das Potenzial von KI in der Arbeitswelt begeistern, wenn Sie für lösungsorientierten Journalismus brennen, der unseren Leser*innen die Inhalte liefert, um den Wandel zum digitalen Planen und Bauen ökonomisch erfolgreich mitzugestalten, dann möchten wir Sie gerne kennenlernen.

Bei uns können Sie:

Ihr Wissen über den technologischen Fortschritt, KI und digitale Tools mit exzellentem Journalismus verbinden.

die Zukunft des Bauens durch Ihre Berichterstattung im Ressort “KI und Digitales” mitgestalten.

in einem mobilen Team von sieben Fachredakteur*innen entweder in unserem modernen Büro im Zentrum Berlins oder von Ihrem Wohnort aus arbeiten.

relevante Trends und Entwicklungen für unsere Leser*innen identifizieren.

externe Journalist*innen, Fotograf*innen, Bildjournalist*innen und Grafiker*innen betreuen.

Branchentreffen, Konferenzen, Veranstaltungen und Kongresse besuchen (live und/oder digital) und ein Netzwerk in der “Bauwende-Community” aufbauen.

Ihre journalistische Expertise mit Fortbildungen, Workshops und gegenseitigen Feedbacks weiterentwickeln. Hierfür nehmen wir uns die Zeit!

gemeinsam mit uns die Nummer 1 im Bereich Architekturfachmedien in Deutschland werden.

Matchen würde es zwischen uns, wenn Sie:

das journalistische Handwerkszeug beherrschen und eine entsprechende Ausbildung mitbringen: Journalistenschule, Volontariat, Studiengänge wie Journalistik, Medien- oder Kommunikationswissenschaften, aber auch hochqualifizierte Quereinsteiger*innen mit mehrjähriger journalistischer Praxis sind willkommen.

sich mit KI- und Digitalthemen richtig gut auskennen und in der Tech-Branche gut vernetzt sind.

Ihr Wissen um technologische Entwicklungen und neue digitale Möglichkeiten mit der Architekturbranche verknüpfen und es für unsere Leser*innen einordnen können.

sich für Architektur und Städtebau begeistern.

Gestaltungsfreiheiten und -möglichkeiten, aber auch den Rückhalt durch konstruktive Kolleg*innen, schätzen.

nach einem langfristigen, sicheren Job mit stetiger Weiterentwicklung suchen.

Wir:

sind ein klimaneutrales Unternehmen, das nicht nur seinen Ausgleich zahlt, sondern stetig die eigene Klimabilanz verbessert.

sind ein zuverlässiger Onlineverlag mit transparenter Unternehmensführung und flachen Hierarchien.

haben ein seit 20 Jahren erfolgreiches Geschäftsmodell mit B2B-Abos.

bieten Top-Arbeitsbedingungen mit flexiblen Arbeitszeiten ohne Überstunden.

pflegen eine freundschaftliche Atmosphäre und familienfreundliche Bedingungen.

lieben Teambuildings und feiern sowohl gerne miteinander als auch unsere Erfolge.

Wir bieten zudem ein gut gelauntes Team an unserer echten oder unserer virtuellen Kaffeemaschine und moderne Räume mitten in Kreuzberg. Schauen Sie auch gerne bei Facebook oder Instagram vorbei.

Klingt gut?

Dann rufen Sie unter 030-229084622 an oder senden Sie eine E-Mail an Inga Schüssler: [email protected] mit der Kennziffer (bitte in den Betreff): jouKIDI2023-cl.

Wenn Sie eine vollständige Bewerbung fertig haben, lesen wir diese gerne. Ansonsten schicken Sie einen aussagekräftigen Text zu sich selbst. Bitte geben Sie Ihren möglichen Eintrittsbeginn und Ihre Gehaltsvorstellungen an.

Wir freuen uns auf Sie!

« Zurück zum Webinar-Kalender



Wichtige Hinweise: Die Vollständigkeit und Richtigkeit der hier aufgeführten Daten können wir leider nicht garantieren. Bitte überprüfen Sie alle Angaben immer auf den Seiten der jeweiligen Anbieter. Und: „Internet für Architekten“ ist NICHT der Veranstalter der hier genannten Webinare. Wir weisen hier lediglich auf diese Veranstaltungen hin.

Ihre E-Mail-Adresse:



Thema auswählen (optional):

Newsletter "Internet für Architekten"

Neue Einträge im Webinar-Kalender Hinweise zum Datenschutz Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer:

Zur Startseite »