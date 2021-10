[Gaus Architekten, Göppingen] Sie als kreativer Part bereiten den Weg, unsere Arbeit in die Öffentlichkeit zu tragen. Unser rund 25-köpfiges Team arbeitet an anspruchsvollen Projekten für private, öffentliche und gewerbliche Kunden. Transparent berichten wir über unsere Arbeit, über die Projekte und geben Einblicke in unser Büro.

Zu Ihren Aufgaben in unserem Team gehört:

Die Planung und Erstellung von attraktiven und relevanten Inhalten für unsere Social-Media-Kanäle

Die Entwicklung (für uns) neuer kreativer (Content-)Formate

Produkt-/Architekturfotografie

Die Erstellung von Bild- und Filmmaterial (u.a. Freisteller) für Website und PR

Fotografie von Personal und Tagesgeschehen im Unternehmen

Bildbearbeitung

Die Unterstützung und Zusammenarbeit im Bereich Marketing u.a. bei der Planung und Realisierung von Fotoshootings

Unterstützung bei der Konzeption von Treatments für Videos/Kurzfilmen

Vorher- / Nachher Dokumentationen

Zuarbeit im Team

Das wünschen wir uns von Ihnen:

Eine Ausbildung im Bereich Kommunikations-, Mediendesign oder ähnliches

Berufserfahrung

Sicheren Umgang mit gängigen Softwaretools (Bild- und Filmbearbeitung)

Selbstständige, sachkundige, ziel- und lösungsorientierte Arbeitsweise

Sehr gute Fachkunde, gutes technisches Verständnis, und Engagement

Kreativität und Kommunikationsstärke

Sichere Deutschkenntnisse

Sehr hohe Affinität für Architektur und Gestaltung

Idealerweise einen Drohnenführerschein

Das bieten wir – so arbeiten wir:

Arbeitsalltag: Teamorientierte Arbeitszeiten funktionieren bei uns gut. Unser Büro befindet sich in einem traditionsreichen Industriegebäude mit offener Bürolandschaft, das sehr gut an die Infrastruktur angebunden ist.

Perspektive: Abwechslungsreiche Aufgaben sind garantiert, gespickt mit Herausforderungen und Spielraum für Eigeninitiative. Fortbildungen werden natürlich gefördert.

Wertschätzung: Wir sind respektvoll, loyal und anerkennend. Die Teams arbeiten dynamisch zusammen. Wir ziehen gemeinsam an einem Strang.

Work Life Balance: Uns ist wichtig, Ihre Arbeit und Ihr Privatleben in Einklang zu bringen. Wir verstehen uns als familienfreundliches Unternehmen. Daher besprechen wir die individuellen Bedürfnisse jedes Mitarbeitenden. Zum Wohlfühlpaket gehören weitere Benefits.

Mission: Unser Büro schafft Orte, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen und individuelle Potentiale entfalten. Sie können aktiver Teil dieser Mission sein.

Ist Ihr Interesse geweckt?

Die Arbeit bei Gaus Architekten ist charakterisiert durch eine Mischung aus Eigeninitiative und der Fähigkeit zur kollegialen Zusammenarbeit in einem multidisziplinären Team. Wir schätzen das direkte Miteinander im Büro – dadurch beflügeln wir uns gegenseitig. Wir arbeiten dynamisch, agil und in sehr flacher Hierachie. Leidenschaft für unser Büro ist genauso gefragt wie der Blick fürs Detail. Als Team stehen wir zusammen und stärken uns gegenseitig.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung. Aussagekräftige Unterlagen können Sie gern – ganz unkompliziert – per E-Mail senden. Dabei sind absolute Vertraulichkeit und strenge Beachtung des Datenschutzes garantiert.

Ihre Ansprechpartnerin Saskia Gaus-Mens ist telefonisch unter 07161 40231-13 erreichbar.

Die E-Mail-Adresse lautet: saskia.gaus@gaus-architekten.de

Aktuelle Webinare, Online-Seminare und Livestreams

« Zurück zum Webinar-Kalender



Wichtige Hinweise: Die Vollständigkeit und Richtigkeit der hier aufgeführten Daten können wir leider nicht garantieren. Bitte überprüfen Sie alle Angaben immer auf den Seiten der jeweiligen Anbieter. Und: „Internet für Architekten“ ist NICHT der Veranstalter der hier genannten Webinare. Wir weisen hier lediglich auf diese Veranstaltungen hin.

Ihre E-Mail-Adresse:



Thema auswählen (optional):

Newsletter "Internet für Architekten"

Neue Einträge im Webinar-Kalender Hinweise zum Datenschutz Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer:

Zur Startseite »