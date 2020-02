[Gaus Architekten, Göppingen] „Sie verantworten in unserem Team künftig alle Belange der Unternehmenskommunikation – dazu gehören unter anderem Website, Social Media, Webportale, Werbemittel, Präsentationen, Printlayout, Fotografie, Videos, Textarbeit, Werbeanzeigen, Projektdokus, Veranstaltungsplanung, Messeauftritte und Pressemitteilungen.

Ob Sie über eine Qualifikation im Bereich Architektur, Journalismus oder PR verfügen, ist für uns dabei nicht entscheidend. Wir erwarten aber überzeugende Arbeitsproben, mit denen Sie ihre Praxiserfahrungen und Fähigkeiten belegen können.

Was Sie für dieser verantwortungsvolle Aufgabe mitbringen: Sie können sowohl mit gängigen Tools für Print (Adobe CS) als auch Web-Administration (Joomla) umgehen. Außerdem sind sie in der Lage, für unterschiedliche Formate und Zielgruppen passende Texte zu schreiben und aufzubereiten, etwa für Präsentationen in politischen Gremien. Ideal (aber nicht Bedingung) wäre, wenn Sie bereits Erfahrungen in Wettbewerbsverfahren haben und sowohl Recherche in Ausschreibungsportalen als auch Datenmanagement relevanter Dokumente beherrschen.

Eine feste Anstellung ist in Teil- oder Vollzeit möglich. Fragen zum Einstieg und zur Arbeit in unserem Unternehmen beantwortet Ihnen unsere Personalleiterin

Saskia Gaus-Mens

Fon +49 (0)7161 40231-13

saskia.gaus@gaus-architekten.de

Wir freuen uns über aussagekräftige Unterlagen mit Arbeitsproben – ganz unkompliziert per E-Mail. Dabei sind absolute Vertraulichkeit und strenge Beachtung des Datenschutzes garantiert.“

Über Gaus Architekten

Das Dienstleistungsportfolio von Gaus Architekten ist umfassend und reicht von Neubauprojekten und Umbauten im Bestand über Modernisierung und Instandhaltung bis hin zu umfassenden Standortanalysen und Machbarkeitsstudien für gewerbliche und öffentliche Auftraggeber. Dazu gehören auch umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen Bauwerkserhaltung, Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination (SiGeKo) sowie Gutachterwesen bei der Ermittlung von Gebäudewerten und Schäden am Bau.

Das Unternehmen ist in den letzten 20 Jahren erheblich gewachsen. Beginnend mit fünf Mitarbeitern, arbeitet heute ein Team von rund 20 Kolleginnen und Kollegen unterschiedlichster Professionen an den Projekten von Gaus Architekten.

Ihre E-Mail-Adresse: Hinweise zum Datenschutz Leave this field empty if you're human:

Zur Startseite »