Stellenangebot: a-base sucht Mitarbeiter*in für PR und Öffentlichkeitsarbeit (m/w/d) in Teilzeit

[a-base | büro für architektur, Berlin] In unserem Büro in der Nähe der TU Berlin planen und realisieren wir Projekte in allen Leistungsphasen und unterschiedlichen Typologien (Wohnen / Büro / Bildung). Für unser momentan 13-köpfiges Team suchen wir Verstärkung im Bereich PR und Öffentlichkeitsarbeit.

Ihre Aufgabenbereiche

Konkret suchen wir eine Person, die sich um die Vorbereitung und – in Zusammenarbeit mit einem externen Dienstleister – die Durchführung des Relaunchs unserer Büro-Website (sowie die spätere redaktionelle Pflege) kümmert.

Ein weiterer Schwerpunkt ist der Bereich Desktop-Publishing (DTP): Hier benötigen wir Unterstützung bei der Konzeption und Realisierung von Broschüren, Wettbewerbsbeiträgen und anderen grafischen Produkten.

Die Weiterführung und Pflege unserer Corporate Identity in allen digitalen und analogen Medien gehört ebenfalls zu den Aufgaben in diesem Arbeitsbereich.

Was wir bieten & was wir uns wünschen

Bei uns erwartet Sie ein sympathisches Team und flexibel gestaltbare Arbeitszeiten. Wir gehen momentan von einem Arbeitsumfang von ein bis zwei Tagen pro Woche aus. Die Tätigkeit kann nach Absprache auch teilweise vom Homeoffice aus ausgeübt werden.

Wir wünschen uns von Ihnen fundierte Kenntnisse in der entsprechenden Software und idealerweise Erfahrung bei der Konzeption und Realisierung von analogen und digitalen Medien. Außerdem perfekte Deutschkenntnisse in Wort und Schrift. Ein gutes Gespür für Texte, Typografie und Bildsprache wären großartig.

Ansprechpartner & Kontakt

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail an job@a-base.de!

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte Michael Sehmsdorf unter +49 (0)30 88 66 878-0 oder per E-Mail an sehmsdorf.michael@a-base.de.

