Ende April 2026 hat Anthropic eine Reihe neuer Konnektoren für Kreativwerkzeuge veröffentlicht – darunter Verbindungen zu Adobe, Blender, Autodesk Fusion, Ableton und Splice.

Aus Sicht von Architekturbüros ist eine dieser Neuerungen besonders interessant: der SketchUp-Connector für Claude, mit dem sich 3D-Modelle für SketchUp direkt aus dem Chat heraus erzeugen lassen. Ich habe den Connector mit einem Containerhaus-Test auf die Probe gestellt. Mehr dazu weiter unten.

3D-Modellierung mit dem SketchUp-Connector direkt in Claude

Der SketchUp-Connector ist laut Trimble das erste Verbindungs-Tool, das das Unternehmen selbst auf Basis des Model-Context-Protocol-Frameworks umgesetzt hat.

In der Praxis bedeutet das: Claude kann direkt aus dem Chat heraus ein SketchUp-Modell aufbauen, verwalten und als Datei bereitstellen.

Als Eingangsdaten dienen nicht nur Texteingaben, sondern auch Referenzbilder, Skizzen, Fotos, Grundrisse oder konkrete Maßvorgaben.

Aus diesen Informationen entsteht in einer SketchUp-Cloud-Session im Hintergrund schrittweise ein 3D-Modell; nach jedem Zwischenschritt wird eine Art Modell-Snapshot erzeugt, der Geometrie und Maße zusammenfasst und so eine Kontrolle der Dimensionen ermöglicht, ohne SketchUp zu öffnen.

Wenn der Entwurf steht, erzeugt der Connector eine SketchUp-Datei (.skp) inklusive Vorschaubild und Download-Link. Diese Datei lässt sich anschließend in allen aktuellen SketchUp-Versionen weiterbearbeiten.

Verfügbarkeit und Voraussetzungen

Der SketchUp-Connector ist im offiziellen Connector-Verzeichnis von Claude verfügbar – auf claude.ai im Browser, in der Claude-Desktop-App für Mac und Windows, in Cowork sowie auf iOS und Android. Auf Mobilgeräten ist die Connector-Installation noch im Beta-Status.

Wer den KI-Konnektor ausprobieren möchte, benötigt einen Claude-Account und eine Trimble-ID, über die der Zugriff auf SketchUp authentifiziert wird. Trimble bietet dafür verschiedene Abo-Stufen an, vom Einsteiger-Tarif SketchUp Go bis zur Profi-Variante SketchUp Studio.

Praxistest: Containerhaus mit Holzterrasse

Für den Test habe ich Claude eine architektonisch klar umrissene Aufgabe gestellt: ein Gartenhaus aus einem umgebauten 40-Fuß-High-Cube-Seecontainer mit vollverglaster Stirnseite, Schiebetür zur Terrasse, aufgeständert auf sechs Stahlrundstützen, plus eine Holzterrasse von rund 4 × 3 m.

Bei der Beschreibung habe ich auf Maßangaben weitgehend verzichtet und Claude gebeten, sinnvolle Werte für ein 40-Fuß-High-Cube-Modell selbst nachzuschlagen und vorzuschlagen. Den Auftrag hat Claude nach kurzer Recherche selbstständig in maßstäblich plausible Werte übersetzt.

Das Ergebnis: eine Datei containerhaus_garten.skp mit 23 sauber benannten Gruppen – etwa Container_Boden, Container_GlasFront, Container_TuerSturz, Schiebetuer_Flug, Innenwand_WC, sechs ContainerStuetze-Elementen, das Terrassendeck plus sechs TerrasseStuetze und weitere. Die Innenaufteilung umfasst ein Bad im hinteren Bereich (X = 0 bis 120 Inches, also rund 3,05 m), einen Wohn- und Schlafbereich vorne (X = 125 bis 475 Inches, rund 8,89 m) und eine Trennwand bei X = 120 Inches.

Die Datei ließ sich problemlos in SketchUp Web öffnen, alle Bauteile waren einzeln anklickbar und editierbar. Eine Desktop-Installation war für diesen Workflow nicht nötig.

Stärken des KI-Konnektors im Workflow

Drei Dinge sind mir im Praxistest aufgefallen:

Der mehrfache Aufruf von build_model erlaubt es, das Modell schrittweise aufzubauen – zum Beispiel erst die Hülle, dann der Innenausbau. Das macht den Prozess nachvollziehbar und korrigierbar.

erlaubt es, das Modell schrittweise aufzubauen – zum Beispiel erst die Hülle, dann der Innenausbau. Das macht den Prozess nachvollziehbar und korrigierbar. Der Modell-Snapshot nach jedem Aufruf liefert Statistiken zurück, mit denen sich Maße und Geometrie kontrollieren lassen, ohne SketchUp überhaupt zu öffnen.

Runde Bauteile wie die Stahlrundstützen wurden mit zehn Segmenten erzeugt und nach Soft-Edge-Glättung sauber rund dargestellt.

Wo es (momentan) noch hakt

Es fehlen die SketchUp-Standardmaterialien aus der hauseigenen .skm-Bibliothek. Wer eine bestimmte Holzoptik oder Klinkertextur erwartet, bekommt eine RGB-Annäherung.

Eine Komponentenbibliothek im Sinne des 3D-Warehouse gibt es nicht. Möblierung muss aus Primitiven selbst aufgebaut werden – das ist für schnelle Massing-Studien akzeptabel, für Wettbewerbsperspektiven aber zu aufwendig.

Direkte Editierwerkzeuge der SketchUp-Oberfläche stehen im Connector nicht zur Verfügung.

Der Connector kann nach Stand der Ankündigung keine bestehenden, anderswo erzeugten .skp-Dateien einlesen, analysieren oder gezielt verändern. Iterieren funktioniert nur innerhalb derselben Chat-Session, in der das Modell entstanden ist – per Beschreibung der gewünschten Änderung oder per Screenshot-Upload aus SketchUp.

Einordnung: KI-gestütztes 3D-Modellieren für Nicht-Profis

Der SketchUp-Connector ist Teil des „Claude for Creative Work“-Launches, mit dem Anthropic neun Konnektoren für Kreativwerkzeuge auf einen Schlag veröffentlicht hat. Für Trimble ist es nach eigener Aussage der erste eigene MCP-Connector überhaupt.

Chris Cronin von Trimble (Vice President and General Manager of Architecture and Design Solutions) sieht den Connector als Angebot für Einsteiger:innen: Die Lernkurve und der Zeitaufwand, eine Vision in ein digitales Modell zu übersetzen, sei traditionell die größte Hürde beim 3D-Modellieren.

Zielgruppe für die Claude-Sketchup-Verbindung wären demnach Architekt:innen, die in der Frühphase eines Entwurfs schnell ein massentaugliches Volumenmodell brauchen, ohne SketchUp im Detail zu beherrschen.

Gibt es solche Tools nicht schon längst?

Zum Vergleich: Auf GitHub sind zwar bereits diverse MCP-Server für SketchUp, Revit und andere CAD- und BIM-Werkzeuge als Open Source-Tools verfügbar. Sie haben teilweise schon einen deutlich größeren Funktionsumfang als der hier vorgestellte „offizielle“ Konnektor zwischen Claude und Sketchup.

Aber: Ich vermute (Stand heute), dass sich mittelfristig die offiziellen Lösungen der Chatbot- bzw. CAD-/BIM-Anbieter durchsetzen werden, weil sie den eigenen Account- und Lizenzkontext mitliefern und damit für Büros betrieblich tragfähiger sind.

Fazit: Stärken im Konzept, Grenzen im Detail

Für Konzeptstudien oder schnelle Massing-Modelle ist der hier beschriebene KI-Konnektor vermutlich schon heute ein nützliches Werkzeug. Wer ein einfaches Volumen oder eine Möblierungsstudie aus dem Stand braucht, kommt deutlich schneller zu einer .skp-Datei als auf dem klassischen Weg.

Für die Detailbearbeitung im Büro ist er natürlich noch keine vollwertige Alternative. Es fehlen Funktionen, z. B. um bestehende Modelle einuzulesen, metrische Maße, eine echte Materialbibliothek und Komponenten.

Die spannendere Frage ist, wann der Connector bestehende .skp-Dateien öffnen, analysieren und gezielt verändern kann. Erst dann wird er zum Werkzeug für den Bestand – und damit auch für den Großteil dessen, was im Architekturalltag tatsächlich auf dem Tisch liegt.

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