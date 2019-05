Das Seminar in Wiesbaden am Mittwoch, 19.06.2019 (10:00 Uhr – 17:30 Uhr), richtet sich sowohl an Büros, die bereits erste Erfahrungen mit Social Media-Angeboten gemacht haben, als auch an Büros, die sich erstmalig an das Thema „heranwagen“.

An konkreten Praxisbeispielen wird gezeigt, wie Architekten und Planungsbüros heute auf den wichtigsten Social-Media-Plattformen mit überschaubarem Zeit- und Kostenaufwand ihre Projekte präsentieren, Öffentlichkeitsarbeit betreiben sowie die projektbezogene Zusammenarbeit optimieren können. Dabei werden auch die rechtlichen Rahmenbedingungen berücksichtigt.

Social Media-Plattformen erleichtern es uns heute, die (Fach-) Öffentlichkeit über die eigene Arbeit zu informieren, Kontakte zu knüpfen oder Arbeitsabläufe über das Internet zu vereinfachen.

Das Seminar stellt die für Planer relevanten und effektiven Plattformen und Dienste vor, z. B. den Kurznachrichtendienst Twitter, Videoportale (YouTube, Vimeo), soziale Netzwerke wie XING oder Facebook sowie Plattformen für Projektpräsentation und Datenaustausch (Fotos, Pläne, PDF, Powerpoint, etc.).

Online-Anmeldung bis: Mittwoch, 05.06.2019

Referent Eric Sturm, Dipl.-Ing., Berlin Termin Mittwoch, 19.06.2019, 10:00 Uhr – 17:30 Uhr

Anmeldung bis: Mittwoch, 05.06.2019 Veranstaltungsort Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen, Wiesbaden Teilnahmegebühr Für Mitglieder der AKH: 229,00 EUR

Für Gäste: 299,00 EUR

Für Personen mit Ermäßigung: 155,00 EUR Online-Anmeldung » akh.de/akademie

