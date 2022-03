Seit Beginn des russischen Angriffskriegs sind viele Bauprojekte in der Ukraine gestoppt. Das sechsköpfige Team von „studio zmist“ in Lviv wendet sich daher per Internet an die internationalen Kolleg:innen und sucht nach Kooperationsmöglichkeiten.

Erfahrung in Remote work ist reichlich vorhanden. Das Büro arbeitet mit den Programmen Archicad, Autodesk Revit, Autodesk AutoCAD, SketchUp, Autodesk 3D Max, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator und Adobe InDesign.

Sechs bis zehn Jahre Berufserfahrung haben die Team-Mitglieder, schreiben die Architekt:innen auf ihrer Website:

„Unser Team verfügt über umfangreiche Erfahrungen mit Projekten verschiedener Größenordnungen und Komplexitätsgrade. Wir entwerfen hauptsächlich öffentliche Gebäude, Landschaftsarchitektur, vor allem im öffentlichen Raum“.

Ausserdem plant und realisiert das Team Wohn- und Geschäftshäuser, sowohl im Bestand als auch im Neubau. Einen Überblick über die bisherigen Bauprojekte – viele davon befinden sich in der Planungs- bzw. Bauphase – bietet das Portfolio auf studiozmist.com/en/portfolio.

Von der Konzeptentwicklung bis zur Produktion von Marketing-Material

Zu den Arbeitsbereichen von studio zmist zählen u. a.:

Standortanalysen

Konzeptentwicklung

Wettbewerbe

Detaillierte Architekturzeichnungen;

Innenarchitektur (Konzept und Designentwicklung)

Stadt- und Landschaftsplanung;

BIM-Modellierung

Erstellung von Marketing-Materialien (Skizzen, Renderings, 360-Panorama, 3D-Grundrisse, Modelle für WebGL, usw.)

Wer sich eine Kooperation vorstellen kann, findet weitere Informationen auf dem Instagram-Profil sowie der Website studiozmist.com.

Für Anfragen und Auskünfte stehen per Telefon, Messenger oder E-Mail Markiian Maksymiuk und Solomiia Halayko bereit:

Markiian Maksymiuk

+38 063 388 23 00

studio.zmist@gmail.com

Solomiia Halayko

+38 063 277 55 06

studio.zmist@gmail.com

