Das Praxishandbuch „Neues Arbeiten – Kultur und Prozesse“ richtet sich gezielt an Architektur- und Ingenieurbüros, die ihre Arbeitsprozesse modernisieren wollen.

Es zeigt, wie sich agiles Arbeiten und Lean Management wirksam einsetzen lassen, um Projekte trotz steigenden Zeit- und Kostendrucks erfolgreich zu steuern.

Mit praxisnahen Strategien, erprobten Tools und klaren Handlungsschritten unterstützt es Planungsbüros dabei, effizienter zu arbeiten, die Zusammenarbeit im Team zu stärken und komplexe Bauvorhaben strukturiert zum Erfolg zu führen.

Praxisorientierte Methoden für Planung und Projektsteuerung

Anhand realer Fallbeispiele aus der Planungsbüro- und Baupraxis verdeutlichen die Autor:innen, wie eine veränderte Arbeitskultur Flexibilität, Innovationskraft und Wertschöpfung steigert. Die Ansätze reichen von der konkreten Umsetzung im Planungsalltag bis zur Optimierung der Büroorganisation.

Der Fokus liegt auf sofort anwendbaren Instrumenten für Planung, Projektsteuerung und Prozessmanagement.

Neben methodischen Grundlagen liefert das Buch auch Einblicke in die kulturellen Veränderungen, die mit dem Umstieg auf agile und schlanke Arbeitsweisen verbunden sind.

Themen wie Teamkommunikation, Rollenverteilung und Entscheidungsprozesse werden praxisnah behandelt, um die Einführung neuer Arbeitsmethoden nachhaltig zu verankern.

Herausgeber Edgar Haupt bringt seine langjährige Erfahrung als Coach, Trainer und Marketingexperte in das Werk ein. Er ist Initiator der Allianz Neues Arbeiten Bau+Architektur und Entwickler des Zertifikats „Scrum Master Planung und Bau“. Seine bisherigen Beiträge auf „Internet für Architekten“ finden Sie hier.

Das Buch erscheint Mitte August 2025 im Fraunhofer IRB Verlag und versteht sich als kompakter Leitfaden für den erfolgreichen Wandel zu einem neuen Arbeiten in der Bau- und Architekturbranche. Preis (DE): 49,00 EUR, ISBN: 978-3-7388-1024-0

