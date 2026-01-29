Am 17. März 2026 lädt die PlanerWerkstatt von Edgar Haupt in die Designpost nach Köln ein.

Die Veranstaltung richtet sich an Architekt:innen, Ingenieur:innen und Planende, die KI als Teil kollaborativer Arbeitsprozesse verstehen und praktisch einsetzen wollen.

Im Fokus steht das Zusammenspiel von Mensch und Maschine. Künstliche Intelligenz wird als weiterer Akteur im Planungsprozess gedacht – eingebettet in klare Prozesslogik, Arbeitskultur und gemeinsame Ziele.

Zwei Impulsvorträge zeigen konkrete Anwendungen aus dem Büroalltag, ergänzt durch Austausch, Übungen und Networking.

Der Abend ist ein öffentliches Event im Rahmen des Lehrgangs „Neues Arbeiten – Agil. Digital. Gemeinsam“.

Weitere Informationen: agiles-planungsbuero.de

Vorträge

Christopher Grässle

„Planen neu gedacht und einfacher gemacht – mit KI zu Effizienz und Leichtigkeit im Ingenieurbüro“

Christopher Grässle, Geschäftsführer der Ingenieurgesellschaft TGA Palmert & Grässle sowie der CMG Innovations, Hohengehren (Nähe Stuttgart) verbindet in seinem Büro agile Führungskulturen mit innovativen Wegen in der TGA – mit Custom GPTs, KI-Assistenten und Chatbots.

Martin Bachem

„Gemeinsam denken und entwerfen – mit Worten/Prompten zu Sinn und VERSTAI\ID – Architekt sein und bleiben“

Martin Bachem (Urbanlust) ist KI-Experte und war lange Büroleiter, Head of Design und Associate bei Ortner&Ortner Baukunst in Köln. Unter dem Motto „Fast forward to Baukunst“ entwickelt er Entwurfsprozesse, in der KI und Mensch miteinander „semantische Landschaften“ erschaffen.

Programm (17.03.2026, 18:00 bis 21:00 Uhr)

18:00 bis 18:30 Uhr

Neues Arbeiten – Agil. Digital. Gemeinsam (Edgar Haupt)

18:30 bis 19:15 Uhr

Vortrag TGA (Christopher Grässle)

19:15 bis 20:00 Uhr

Vortrag Architektur (Martin Bachem)

20:00 bis 21:00 Uhr

Forum, Dialog und Netzwerken

Ort: Design Post Köln

Datum und Uhrzeit: Dienstag, 17.03.2026 von 18:00 bis 21:00 Uhr

Kosten: 42,50 EUR

Anmeldung: designpost.de

Anerkennung: AKNW-akkreditiert (4 Fortbildungspunkte)

