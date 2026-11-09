Planungsbüros können Leistungsverzeichnisse (LVs) in der AVA-Software Phase0 im Chat aufbauen, auf Baunormen und VOB-Vorgaben prüfen und mit Preisen aus echten Bieterangeboten versehen. Der KI-Agent ist nach einer Beta-Testphase vollständig in die cloudbasierte Software integriert.

Die Berliner Phase0 GmbH richtet sich mit ihrer Software an kleine und mittlere Architektur- und Ingenieurbüros und deckt die Leistungsphasen 1 bis 9 ab. Matthäus Kerres hat das Unternehmen 2020 gegründet; nach eigenen Angaben nutzen es über 1.000 Architektur- und Ingenieurbüros in der DACH-Region. Über den Start der KI-Agenten hatte ich im Mai 2026 berichtet.

Phase0 stellt vier Funktionen heraus: den LV-Aufbau im Chat, den Import von PDF-Unterlagen, die Prüfung auf Normen und VOB und Preisvorschläge aus einer Datenbank mit Bieterpreisen.

Was der KI-Agent gegenüber einem universellen KI-Chatbot mitbringt

Bei universellen KI-Chatbots müssen Büros den Kontext selbst liefern: frühere Leistungsverzeichnisse, Projektdaten und Regelwerke. Selbst dann ist laut Phase0 nicht gesichert, dass das Ergebnis die fachlichen Anforderungen erfüllt.

Der Phase0-Agent greift dagegen automatisch auf drei Quellen zu:

Erfahrungswerte: Er nutzt das aktuelle Projekt und frühere Projekte des Büros und übernimmt bewährte Inhalte für neue Bauvorhaben.

Er nutzt das aktuelle Projekt und frühere Projekte des Büros und übernimmt bewährte Inhalte für neue Bauvorhaben. Rechtliche Vorgaben: Er nennt die für das Gewerk relevanten Baunormen und weist auf mögliche Abweichungen von VOB-Vorgaben hin.

Er nennt die für das Gewerk relevanten Baunormen und weist auf mögliche Abweichungen von VOB-Vorgaben hin. Bautechnisches Fachwissen: Er weiß, welche Angaben für eine eindeutige Leistungsbeschreibung nötig sind und welche Unklarheiten zu Nachträgen führen.

Phase0 trainiert den Agenten nach eigenen Angaben gezielt auf gute Leistungsverzeichnisse und prüft die Ergebnisse gemeinsam mit Nutzer:innen an echten Ausschreibungen.

Leistungsverzeichnis im Chat aufbauen

Aus ersten Angaben zum Bauvorhaben erstellt der Agent die Grundstruktur eines LVs und formuliert passende Positionen samt Leistungstexten. Dabei greift er auf frühere Projekte des Büros zurück, sodass nicht jedes LV bei null beginnt.

Im Beispiel von Phase0 (Neubau eines unterkellerten Einfamilienhauses) findet der Agent ein früheres Projekt als Vorlage, legt sechs Abschnitte an und schreibt die Langtexte für 34 Positionen.

PDF-Unterlagen und GAEB-Dateien übernehmen

Neben dem Import vorhandener LVs als GAEB-Datei lassen sich PDF-Unterlagen direkt im Chat hochladen. Der Agent liest die Informationen aus und überträgt oder ergänzt sie in strukturierten LV-Positionen. Aus Listen und Tabellen, etwa einer Fenster- oder Materialliste, übernimmt er auch die Mengen.

Das Beispiel zeigt eine Baubeschreibung für eine Kita mit 14 Seiten. Aus dem Kapitel Innenausbau entstehen vier Abschnitte mit 41 Positionen.

Gezielte Rückfragen bei fehlenden Angaben

Nach Darstellung von Phase0 klärt der Agent wie ein erfahrener Ausschreiber zuerst, was er für eine eindeutige Leistungsbeschreibung braucht. Dazu stellt er Fragen und bietet Antwortmöglichkeiten an, im Beispiel zum Bodenbelag im Treppenhaus: Naturstein, Feinsteinzeug mit Rutschhemmung R10, Kautschuk oder eine eigene Angabe.

Ist der Entwurf fertig, nennt der Agent die Positionen, bei denen noch Angaben fehlen. So fällt eine Lücke auf, bevor sie in der Ausschreibung zu Unklarheiten oder in der Bauphase zu Nachträgen führt.

Langtexte auf Baunormen und VOB-Vorgaben prüfen

Der Agent prüft Langtexte auf relevante Baunormen und VOB-Vorgaben, weist auf mögliche Abweichungen hin und schlägt Korrekturen vor.

Im Beispiel von Phase0 ersetzt er in der Position zur Abdichtung der Kelleraußenwand den Verweis auf DIN 18195-4 durch DIN 18533. Seine Begründung: DIN 18195 enthalte seit 2017 nur noch Begriffe, die Abdichtung erdberührter Bauteile regele DIN 18533. Zwei weitere Hinweise betreffen die VOB, nämlich ein Fabrikat ohne den Zusatz „oder gleichwertig“ und die Formulierung „nach Erfordernis“.

Büros können jede Korrektur übernehmen oder ignorieren.

Einheitspreise aus Bieterangeboten vorschlagen

Für jede Position schlägt der Agent einen Einheitspreis vor. Er nutzt dafür die früheren Projekte des Büros und die Phase0-Preisdatenbank. Aus vergleichbaren Positionen bildet er den Median und zeigt, woher der Preis stammt.

Im Beispiel liegt der Vorschlag für eine Bodenplatte aus WU-Beton bei 68,40 Euro je Quadratmeter, die Spanne der Vergleichspreise reicht von 61,20 bis 76,80 Euro. Die Grundlage sind fünf Positionen aus früheren Projekten des Büros sowie die Preisdatenbank (Beispielwerte aus der Produktdarstellung).

Die Preisdatenbank entsteht aus den Rückläufen der Ausschreibungen in Phase0, also aus den Angeboten, die Bieter auf ausgeschriebene LVs abgeben. Sie umfasst nach Angaben von Phase0 rund 5.000 LVs mit mehr als 230.000 Positionen, wächst laufend und enthält keine Projekt- und Firmennamen.

Wie stark Region und Zeitpunkt der Angebote in die Vorschläge einfließen, ist offen. Büros sollten die Preise deshalb als Ausgangspunkt nehmen und mit ihrer Marktkenntnis prüfen.

Kontrolle bleibt im Büro

Der Agent ist direkt in die webbasierte Software von Phase0 eingebunden. Positionen lassen sich unmittelbar in der Tabelle bearbeiten, ein Live-Status zeigt den Bearbeitungsstand der KI, und ein Versionsverlauf dokumentiert Änderungen und ermöglicht die Rückkehr zu einem früheren Stand. Alle vorgeschlagenen Texte und Preise können Büros prüfen und anpassen.

Der Architekt Christian Mak, Geschäftsführer der CM Property GmbH, sagt zum LV-Agenten:

„Phase0 hat es geschafft, LVs ins Jahr 2026 zu holen und zum ersten Mal macht es Spaß, ein LV aufzubauen, statt es nur abzuarbeiten. Der LV-Agent wird von Woche zu Woche besser. Das spart Zeit bei der Recherche und beim Formulieren, und die eigene Expertise bleibt dort gefragt, wo sie hingehört: beim Prüfen und Feinschliff.“

Matthäus Kerres beschreibt den Anspruch so:

„Architektinnen und Architekten brauchen keine KI, die einfach nur schneller Texte produziert. Sie brauchen KI, die den Projektkontext versteht und das Wissen aus früheren Projekten nutzt, damit sie nicht immer wieder bei null anfangen müssen.“

Als Ziel nennt Kerres den Einsatz von KI über den gesamten Projektverlauf, von der Kostenschätzung bis zur Rechnungsprüfung.

Webinar am 13. November 2026

Wie der Agent in der Praxis arbeitet, zeigt Phase0 am 13. November 2026 um 09:00 Uhr in einem Webinar. Matthäus Kerres demonstriert live, wie sich ein Leistungsverzeichnis erstellen, prüfen und bepreisen lässt. Im Anschluss können Teilnehmende Fragen stellen. Eine Aufzeichnung gibt es laut Phase0 nicht.

Alle Angaben zum Termin finden Sie im Webinar-Kalender, die Anmeldung läuft auf phase0.com/webinar-leistungsverzeichnisse-mit-ki.

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