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Keine Lust mehr auf Feuerlöschen in Bauprojekten? Du möchtest Dein Projektteam lieber strukturiert zum Erfolg bringen?
Wir haben mit PACE.basic ein Seminar entwickelt, das Dir Methoden zur strukturierten Projektabwicklung vermittelt und Dich als PACE Prozess-Moderator:in zertifiziert.
Das Besondere: keine langen Theorieeinheiten zu Projektmanagement.
Wir fangen im Kleinen an – bei Meetings!
- Klare Abläufe für unterschiedliche Meeting-Anlässe setzen Prioritäten und sparen Zeit und Nerven
- Die richtige Datengrundlage für das Meeting bringt gleichzeitig eine Grundstruktur ins Projekt und einen guten Überblick
- Wertschätzende und zielorientierte Kommunikation aktiviert das ganze Projektteam, verantwortungsbewusst mitzuarbeiten
Ein Werkzeugkasten, mit dem man nicht nur Besprechungen, sondern das ganze Projekt proaktiv steuern kann.
Sei dabei – 1,5 Tage live in Köln
Interaktive Übungseinheiten und pragmatische Tipps am 23. + 24.11.2026.
Für das Seminar werden Dir 14 AKNW-Punkte angerechnet!
Mehr Infos im Flyer:
PACE.basic – Struktur & Dynamik in Projekt-Meetings
1,5 Tage live in Köln am 23. + 24.11.2026. Hier geht es zur Anmeldung.
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