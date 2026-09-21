Gesponserter Beitrag von prozess.facetten und klinco®

Keine Lust mehr auf Feuerlöschen in Bauprojekten? Du möchtest Dein Projektteam lieber strukturiert zum Erfolg bringen?

Wir haben mit PACE.basic ein Seminar entwickelt, das Dir Methoden zur strukturierten Projektabwicklung vermittelt und Dich als PACE Prozess-Moderator:in zertifiziert.

Das Besondere: keine langen Theorieeinheiten zu Projektmanagement.

Wir fangen im Kleinen an – bei Meetings!

Klare Abläufe für unterschiedliche Meeting-Anlässe setzen Prioritäten und sparen Zeit und Nerven

für unterschiedliche Meeting-Anlässe setzen Prioritäten und sparen Zeit und Nerven Die richtige Datengrundlage für das Meeting bringt gleichzeitig eine Grundstruktur ins Projekt und einen guten Überblick

für das Meeting bringt gleichzeitig eine Grundstruktur ins Projekt und einen guten Überblick Wertschätzende und zielorientierte Kommunikation aktiviert das ganze Projektteam, verantwortungsbewusst mitzuarbeiten

Ein Werkzeugkasten, mit dem man nicht nur Besprechungen, sondern das ganze Projekt proaktiv steuern kann.

Sei dabei – 1,5 Tage live in Köln

Interaktive Übungseinheiten und pragmatische Tipps am 23. + 24.11.2026.

Für das Seminar werden Dir 14 AKNW-Punkte angerechnet!

Mehr Infos im Flyer:

PACE.basic – Struktur & Dynamik in Projekt-Meetings 1,5 Tage live in Köln am 23. + 24.11.2026. Hier geht es zur Anmeldung.

Interessantes Thema? Jetzt teilen: E-Mail

teilen

teilen

💡 Neue Fachartikel, KI-Themen und Webinar-Tipps – solides Praxiswissen alle ein bis zwei Monate per E-Mail.

Ihre E-Mail-Adresse: Hinweise zum Datenschutz Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer:

« Zurück zum Webinar-Kalender



Wichtige Hinweise: Die Vollständigkeit und Richtigkeit der hier aufgeführten Daten können wir leider nicht garantieren. Bitte überprüfen Sie alle Angaben immer auf den Seiten der jeweiligen Anbieter. Und: „Internet für Architekten“ ist NICHT der Veranstalter der hier genannten Webinare. Wir weisen hier lediglich auf diese Veranstaltungen hin.

Zur Startseite »