Seminar für Architekt:innen – Struktur & Dynamik in Projekt-Meetings

Gesponserter Beitrag von prozess.facetten und klinco®

Keine Lust mehr auf Feuerlöschen in Bauprojekten? Du möchtest Dein Projektteam lieber strukturiert zum Erfolg bringen?

Wir haben mit PACE.basic ein Seminar entwickelt, das Dir Methoden zur strukturierten Projektabwicklung vermittelt und Dich als PACE Prozess-Moderator:in zertifiziert.

Das Besondere: keine langen Theorieeinheiten zu Projektmanagement.

Seminar für Architekt:innen – Struktur & Dynamik in Projekt-Meetings

Seminar PACE.basic: Struktur & Dynamik in Projekt-Meetings (Grafik: prozess.facetten / klinco®)

Wir fangen im Kleinen an – bei Meetings!

  • Klare Abläufe für unterschiedliche Meeting-Anlässe setzen Prioritäten und sparen Zeit und Nerven
  • Die richtige Datengrundlage für das Meeting bringt gleichzeitig eine Grundstruktur ins Projekt und einen guten Überblick
  • Wertschätzende und zielorientierte Kommunikation aktiviert das ganze Projektteam, verantwortungsbewusst mitzuarbeiten

Ein Werkzeugkasten, mit dem man nicht nur Besprechungen, sondern das ganze Projekt proaktiv steuern kann.

Drei Szenen aus dem PACE.basic-Seminar: Erklärung des Daily Stand-up am Flipchart, Bauübung mit Lego-Steinen und Arbeit am Projekt-Dashboard-Canvas

Interaktive Übungseinheiten im Seminar PACE.basic (Fotos: prozess.facetten / klinco®)

Sei dabei – 1,5 Tage live in Köln

Interaktive Übungseinheiten und pragmatische Tipps am 23. + 24.11.2026.

Für das Seminar werden Dir 14 AKNW-Punkte angerechnet!

Mehr Infos im Flyer:

Flyer zum Seminar PACE.basic: Struktur und Dynamik in Projekt-Meetings am 23. + 24.11.2026 in Köln

PACE.basic – Struktur & Dynamik in Projekt-Meetings

1,5 Tage live in Köln am 23. + 24.11.2026. Hier geht es zur Anmeldung.

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