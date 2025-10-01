Nexture+: Zweite Nachwuchs-Umfrage 2025 gestartet

Nexture+, der Nachwuchsverband für Architektur, Innenarchitektur, Landschaftsarchitektur und Städtebau, hat Anfang Oktober 2025 die zweite Auflage seiner großen Umfrage gestartet.

Nachdem die erste Befragung im Jahr 2023 auf großes Interesse gestoßen war, sollen nun erneut die Arbeitsbedingungen, Erwartungen und Perspektiven junger Planender im deutschsprachigen Raum untersucht werden.

Zielgruppe: Von Praktikum bis Berufseinstieg

Die Umfrage richtet sich an Berufseinsteigende, Werkstudierende und Praktikant:innen. Abgefragt werden neben konkreten „Hardfacts“ wie Gehalt, Benefits und Arbeitszeiten auch Themen wie generelle Zufriedenheit, Stimmung und Zukunftspläne.

Nexture+ möchte damit eine wichtige Lücke schließen: Während sich frühere groß angelegte Befragungen vor allem an Kammermitglieder richteten, nimmt die Nachwuchsorganisation gezielt die Zeit zwischen Studium und Kammereintritt in den Blick.

Warum die Ergebnisse wichtig sind

Die erste Auflage des Nachwuchsreports zeigte bereits 2023, dass es in der berufspolitischen Landschaft großen Gesprächsbedarf gibt. Mit den nun erhobenen Daten soll ein noch repräsentativeres Bild der Situation entstehen.

Ziel ist es, funktionierende Strukturen zu würdigen und gleichzeitig problematische Bereiche sichtbar zu machen – als Grundlage für Diskussionen und Verbesserungen in der gesamten Bau- und Planungsbranche.

Teilnahme und Veröffentlichung

Die Teilnahme ist anonym und dauert rund 20 Minuten. Die Befragung läuft vom 01.10.2025 bis zum 31.12.2025: nexture.plus/umfrage

Die Ergebnisse werden anschließend ausgewertet und Mitte 2026 gemeinsam mit Partnerorganisationen als umfassender Nachwuchsreport veröffentlicht.

Über Nexture+ Das Netzwerk versteht sich als unabhängige Stimme für den Nachwuchs der Planungsdisziplinen im deutschsprachigen Raum. Nexture+ bringt Architektur, Innenarchitektur, Landschaftsarchitektur sowie Stadt- und Raumplanung zusammen und setzt sich für zukunftsfähige und qualitative Lebensräume ein.

