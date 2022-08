Seit dem Frühsommer 2022 gibt es hier auf „Internet für Architekten“ das Verzeichnis für Architektur-Podcasts. Wie man an der „Meistgelesen“-Liste unten in der hellgrauen Sidebar sehen kann, kommen die neuen Seiten gut an und werden intensiv genutz, fast so oft wie der Webinar-Kalender.

Und erfreulicherweise wächst das Podcast-Verzeichnis kontinuierlich: Diese Woche konnte ich vier weitere Einträge mit weiterführenden Informationen bestücken.

Die „Neuzugänge“ im Podcast-Verzeichnis

Im Podcast Architektur, Stadt, Planung der Bundes­architekten­kammer spricht Kerstin Kuhnekath mit ihren Gästen über die relevanten Themen aus dem Alltag der Planerinnen und Entscheidungsträger, von der Bodenpolitik über Inklusion bis hin zum Klimaschutz.

In den Folgen von #TALKCONCRETE – Der Podcast geht es um aktuelle Entwicklungen beim dem Bauen mit Beton und Betonbauteilen. Hier kommen Beton-Forscher:innen, Unternehmer:innen und andere Branchenexpert:innen zu Wort.

Der Holzbau-Experte Sven Bill spricht in seinem Holzbau-Podcast mit Persönlichkeiten aus dem Holzbau in D/A/CH über Herausforderungen, Visionen, Lösungen und Innovationen.

In BDA Denklabor – Der Architekturpodcast geht es um Ideen, Ansätze und Strategien, um Architektur und Stadt angesichts gegenwärtiger und zu erwartender Herausforderungen zukunftsfähig zu machen.

