Ausgewählte Artikel und Links zu lesenswerten Fachartikeln und Meldungen auf anderen Websites, Blogs und Portalen sowie (hoffentlich :-) relevante News aus der Bau- und Architekturbranche finden Sie ab sofort auch auf internet-fuer-architekten.de/presseschau. Themen: Büro-Organisation und -Kommunikation, Webdesign, Social Media, Öffentlichkeitsarbeit und PR.

Wer dieses Online-Magazin auf dem Desktop liest, hat es vielleicht schon bemerkt: Schon seit einigen Monaten erscheinen in der Sidebar (bzw. auf Mobilgeräten: unter dem Hauptinhalt) die neuesten Links und Lesetipps. Um diese spannenden und oft täglich aktualisierten Inhalte etwas lesefreundlicher zu präsentieren, habe ich eine eigene Rubrik dafür eingerichtet: Die Presseschau.

Ausgewählte Artikel zu Büro-Organisation und -Kommunikation, Webdesign, Social Media, Öffentlichkeitsarbeit und PR

Hier werden die zwanzig aktuellsten Links zu redaktionell ausgewählten Artikel auf Websites der Fach- und Publikumspresse ausgespielt. Per Klick auf einen Beitragstitel gelangen Sie zum Originaltext. Jeder Link öffnet ein neues Fenster. Viel Spaß!

Übrigens: Wenn Sie einen Artikel gelesen oder selbst geschrieben haben, der in unserer Presseschau fehlt, schreiben Sie mir eine E-Mail. 🙋‍♂️

Das Prinzip der „Presseschau“ habe ich vor ein paar Monaten bereits auf meinem Architektur-Portal architekturmeldungen.de eingeführt und es funktioniert – die Website-Statistik weist steigende Nutzungszahlen aus. Neben den aktuellen Link-Tipps sind auf architekturmeldungen.de die Links der zurückliegenden Monate über Archivseiten erreichbar. Dieses Feature werde ich vorraussichtlich auch hier auf Internet-fuer-Architekten.de einführen.

Noch schneller bzw. direkter können Sie die Lesetipps beider Websites – sowohl von Internet-fuer-Architekten.de als auch von architekturmeldungen.de – via Twitter lesen. Dort erscheinen die Links in der Regel ein paar Stunden früher.

Hier geht’s zu den Twitter-Profilen: @architektur_de und @architekten_de – Follow us!

Ihre E-Mail-Adresse: Hinweise zum Datenschutz Leave this field empty if you're human:

Zur Startseite »