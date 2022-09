Das Netzwerk Architekturexport (NAX) hat Mitte September 2022 die digitale Ausstellung „NOW, NEAR, NEXT, Transforming German Architecture“ veröffentlicht. Das wirklich innovative Online-Format zeigt den internationalen Wandel in Architektur und Bauwesen aus deutscher Perspektive.

„NOW, NEAR, NEXT, Transforming German Architecture“ präsentiert – nebenbei bemerkt: auf einer sehenswerten und hochwertigen, interaktiven Website – aktuelle Projekte der NAX-Patinnen und -Paten aus den Jahren 2022 bis 2027.

Und es werden die Positionen und Kompetenzen der deutschen Planungsbüros im internationalen Kontext thematisiert: Traditionelle Werte wie Perfektionismus, Qualität in Bauausführung und Projektmanagement, verlässliche Ingenieursleistungen und Termintreue werden um das Experimentelle, Mutige, Andere, Kreative, Unfertige – und vielleicht auch das typisch „Undeutsche“ – ergänzt.

Auf der Suche nach dem technisch, ästhetisch oder sozial Möglichen

Forschung und Entwicklung spielen eine ebenso große Rolle wie neue Materialien und (digitale) Verfahren. Das neue deutsche Bauen ist nicht nur etabliert, es ist prozesshaft, auf einer ständigen Suche nach dem technisch, ästhetisch oder sozial Möglichen, nach Projekten, Aktionen, Produkten oder Forschungsvorhaben mit Vorbildfunktion.

Das Neuartige kann dabei eine baulich-architektonische Dimension, eine örtlich-räumliche Besonderheit, eine organisatorisch-prozesshafte oder strukturell-funktionale Bedeutung haben.

NOW, NEAR, NEXT, zeigt das prozesshafte Ringen nach immer besseren Lösungen und die stetige Weiterentwicklung, das Lernen und Forschen. Neben dem zukunftsorientierten Wandel des deutschen Bauens ist auch das Selbstverständnis der Architekturschaffenden in Deutschland Thema der Ausstellung.

Link: now-near-next.com

