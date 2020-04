Mindfulness für mehr Erfolg im Unternehmen

Gastbeitrag von Heidi Tiedemann, TiedenHUB – Beratung + Fortbildung für Architekten und Ingenieure, Hamburg

Wie „inspirierte Führung“ die gesamte Arbeitswelt und damit auch das Planungsbüro und das Projektmanagement der Zukunft verändern wird.

Gerald Hüther, der bekannte deutsche Hirnforscher und Autor, meint „Spiritualität als geistige Haltung hilft als Grundlage für verantwortliches Handeln“ und „inspiriert führen kann nur, wer selbst inspiriert ist“. Viele Beispiele unternehmerischer Erfolge zeigen, dass Sie mehr erreichen können:

… einfach durch Mitarbeiter-Motivations-Angebote wie Meditation und Yoga oder klassische spirituelle Awareness-Übungen. Dabei funktioniert das Ganze vollkommen ohne esoterische Ideen – es geht um messbare und wiederholbare handfeste menschliche Werte.

„When you have a bunch of people that are happy, living in communities, being productive together, you have a different world than we are in today.”

Mark T. Bertolini

CEO, Aetna