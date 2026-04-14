Wer Microsoft 365 Copilot in seinem Büro einsetzt, sollte jetzt handeln: Ab dem 17. April 2026 schaltet Microsoft für EU- und EFTA-Tenants eine neue Funktion namens „Flex Routing“ frei.

Für die meisten Tenants ist sie standardmäßig aktiviert – es lohnt sich daher, die eigene Einstellung jetzt aktiv zu prüfen.

Was ist Flex Routing?

Flex Routing erlaubt es Microsoft, das sogenannte LLM-Inferencing – also den Schritt, bei dem das KI-Modell eine Eingabe verarbeitet und eine Antwort erzeugt – in Spitzenlastzeiten außerhalb der EU Data Boundary durchzuführen.

Als mögliche Zieldestinationen nennt Microsoft ausdrücklich die USA, Kanada und Australien.

Wichtig: Nicht nur der eigentliche Prompt landet dabei potenziell außerhalb Europas. Zum Zeitpunkt des Inferencing sind bereits alle vorgelagerten Verarbeitungsschritte abgeschlossen – einschließlich des Zugriffs auf Organisationsdaten wie E-Mails, Dateien und Metadaten. Dieses gesamte Datenpaket kann bei aktiviertem Flex Routing außerhalb der EU verarbeitet werden.

Microsoft betont, dass Daten im Ruhezustand weiterhin innerhalb der EU Data Boundary gespeichert bleiben und die Übertragung verschlüsselt erfolgt.

Doch für Büros, die auf eine datenschutzfreundliche Verarbeitung angewiesen sind, ist die Verarbeitungsseite mindestens genauso relevant wie die Speicherseite.

Opt-out ist möglich – aber zeitkritisch

Die gute Nachricht: Flex Routing lässt sich deaktivieren. Das geht im Microsoft 365 Admin Center unter Copilot → Einstellungen (Settings) → Flexible inferencing during peak load periods. Dort die Option „Do not allow flex routing“ wählen und speichern.

Wichtig: Microsoft gibt an, dass Einstellungsänderungen bis zu eine Woche benötigen, bis sie wirksam werden.

Für Büros, die Dynamics 365, Power Platform oder Copilot Studio nutzen, gibt es zusätzlich eine separate Einstellung im Power Platform Admin Center – diese folgt zwar der M365-Einstellung, sollte aber ebenfalls geprüft werden.

Was bedeutet das für Planungsbüros?

Architekturbüros, die Microsoft 365 Copilot einsetzen, sollten die Einstellung jetzt aktiv prüfen und – sofern sie datenschutzfreundlich arbeiten wollen oder müssen – Flex Routing deaktivieren.

Das gilt besonders für Büros, die mit sensiblen Projektdaten, Auftraggeber-Unterlagen oder personenbezogenen Daten arbeiten.

Weitere Hintergründe zur Funktion finden Sie in der offiziellen Microsoft-Dokumentation zu Flex Routing.

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