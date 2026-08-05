Microsoft Copilot hat in den vergangenen Monaten einen deutlichen Sprung gemacht. Wer das Tool vor einem Jahr ausprobiert und unbeeindruckt abgehakt hat, sollte 2026 noch einmal hinschauen.

Für Architektur- und Planungsbüros, die ohnehin im Microsoft-365-Universum arbeiten, ist Copilot inzwischen ein ernsthaftes Werkzeug.

Die folgende Übersicht stellt Funktionen vor, die im Büroalltag tatsächlich etwas bringen – jeweils mit einem konkreten Beispiel-Prompt aus der Praxis.

Datenschutz: Eine Frage der Konfiguration

Microsoft Copilot lässt sich in einer entsprechend konfigurierten Microsoft-365-Umgebung datenschutzfreundlich einsetzen. Zahlreiche deutsche Unternehmen tun das bereits, auch in regulierten Branchen.

Die konkrete Konfiguration liegt beim IT-Admin oder Dienstleister – wer Copilot ernsthaft einsetzen möchte, sollte diese Frage frühzeitig klären, bevor das erste Bauherrengespräch auf dem Bildschirm landet.

Welche Rahmenbedingungen dabei zuletzt in Bewegung geraten sind, habe ich im April 2026 zur Verarbeitung von EU-Daten außerhalb Europas beschrieben.

Copilot Researcher: Tiefenrecherche mit eigenen Dokumenten

Tiefenrecherche durch KI war vor zwei Jahren noch ein Gimmick. Inzwischen ist sie ein echter Zeitsparer für planungsrelevante Themen. Copilot Researcher arbeitet mehrere Minuten lang eigenständig im Netz, sichtet Dutzende Quellen und liefert einen strukturierten Bericht mit Quellenangaben. Ideal für Förderprogramme, Richtlinien, Produktvergleiche oder Marktrecherchen.

Das eigentliche Differenzierungsmerkmal gegenüber Claude, ChatGPT oder Gemini liegt allerdings woanders: Auf Wunsch bezieht der Recherche-Agent auch eigene Dokumente aus dem Microsoft-365-Tenant in die Recherche ein. Bestandsgutachten, Leistungsverzeichnisse, Projektordner – all das wird Teil des Recherche-Auftrags.

Ein Beispiel-Prompt:

„Welche Förderprogramme von Bund und Ländern gelten aktuell für die energetische Sanierung eines Mehrfamilienhauses aus den 1960er-Jahren in Niedersachsen? Bitte mit Konditionen und Antragsfristen.“

Was vorher zwei Stunden manuelle Recherche bei KfW, BAFA und Landesförderstellen war, liefert der Researcher in wenigen Minuten als zusammenhängenden Text. Verifizieren muss man die Ergebnisse trotzdem – aber die Vorarbeit ist gemacht.

Eigene Dokumente per „/“-Befehl in den Chat einbinden

Im Architekturbüro entstehen täglich Dokumente, die danach in OneDrive oder SharePoint landen: Protokolle, Verträge, Leistungsverzeichnisse, Bauherrenkorrespondenz. Copilot Chat macht aus diesem Bestand einen direkt nutzbaren Wissensspeicher.

Per „/“-Befehl wird ein Dokument aus dem eigenen Tenant in den Chat geholt. Ohne Hochladen, ohne Umweg über den Desktop. Copilot greift direkt auf das zu, was ohnehin im Microsoft-365-Universum des Büros liegt.

Ein typischer Anwendungsfall:

„/haustechnik 2026-03-18 – Erstelle aus dem Protokoll eine Erinnerungs-Mail mit Aufgaben und Terminen für den Haustechniker.“

Das Protokoll lag auf SharePoint, die Mail entsteht im Chat – als Entwurf in wenigen Sekunden. Praktisch im Büroalltag sind vor allem die kleinen, wiederkehrenden Aufgaben: aus einem Protokoll eine Aufgabenliste machen, aus einer Mail einen Terminvorschlag ableiten, aus einem Leistungsverzeichnis eine Kurzfassung für den Bauherren ziehen.

Copilot Notebooks: Alles zu einem Projekt an einem Ort

Wer Claude oder ChatGPT nutzt, kennt das Konzept als „Projekte“. Microsoft hat es Copilot Notebooks getauft. Ein Notebook ist ein Sammelort für alles, was zu einem Vorhaben gehört:

Dateien, Chats, Meeting-Notizen, verlinkte Websites. Copilot bezieht den gesamten Inhalt eines Notebooks in jede Antwort ein – ohne dass etwas neu hochgeladen werden muss.

Ein Beispiel-Prompt:

„Wir haben gerade das Auftraggespräch für die Büroerweiterung Mertens geführt. Fasse die wichtigsten Anforderungen aus den Notizen zusammen, gleiche sie mit den Unterlagen zum Projekt ab und liste offene Fragen auf.“

Der Projektkontext bleibt erhalten, auch Wochen später. Statt jedes Mal alles neu zu erklären, reicht ein Klick ins richtige Notebook – und Copilot weiß, worum es geht.

Voice Chat: Sprechen statt tippen

Der KI-Chatbot per Stimme war lange ein nettes Feature, das niemand wirklich genutzt hat. 2026 ist Voice Chat in Copilot so gut, dass im Architekturbüro echte Anwendungsfälle entstehen.

Sprechen, zuhören, jederzeit unterbrechen – wie ein Gespräch mit einer fachkundigen Person, nur ohne Gegenüber. Antworten kommen live, in normaler Sprechgeschwindigkeit. Verfügbar in der Copilot-App auf dem Smartphone und im Browser.

Ein Beispiel aus dem Büroalltag:

„Ich bin gerade beim Ortstermin Feuerwache Musterstadt. Der Polier fragt, ob er die Wandöffnung in Achse D verbreitern darf. Was muss ich dabei beachten?“

Erste fundierte Einschätzung in zwei Minuten zwischen Tür und Angel, statt nach dem Termin zurück ins Büro zu fahren und nachzuschlagen.

Praktisch ist das überall dort, wo die Hände gerade nicht frei sind: auf der Baustelle, auf dem Parkplatz, zwischen zwei Terminen. Auch beim Diktieren längerer Texte gut zu gebrauchen – Notizen nach Gesprächen, kurze Mails unterwegs, Aktennotizen.

Copilot Pages: Lebendige Dokumente aus dem Chat

Wer mit Copilot arbeitet, kennt das Muster: Chat öffnen, Antwort bekommen, markieren, kopieren, in Word einfügen, neu formatieren, mit Kolleg:innen teilen. Copilot Pages räumt diesen Bruch zwischen Chat und Dokumentenarbeit aus.

Aus einem Chat-Ergebnis wird mit einem Klick eine Page – ein eigenständiges, editierbares Dokument im Browser, das sich teilen und gemeinsam bearbeiten lässt. Vergleichbar mit Google Docs, allerdings direkt aus dem Copilot-Chat heraus.

Ein Anwendungsfall:

„Erstelle eine Seite mit einer strukturierten Aufgabenliste für die Übergabe des Projekts Schule Nordhausen an unser zweites Team – mit Verantwortlichkeiten und Fristen.“

Aus dem Chat-Ergebnis wird mit einem Klick ein teilbares Dokument. Kolleg:innen können direkt im Browser ergänzen, Copilot lässt sich weiter zum Überarbeiten einbeziehen.

Sehr gut einsetzbar für alles, was als Zwischenstand entsteht und im Team weiterläuft: Übergabe-Listen, Konzeptentwürfe, Meeting-Vorbereitungen, Projekt-Briefings.

Agent Mode: Mehrstufiges Arbeiten in Word, Excel und PowerPoint

Copilot in Word, Excel und PowerPoint war bisher ein Werkzeug für den ersten Wurf: eine Tabelle generieren, einen Textentwurf machen, Folien skizzieren. Was danach kam, war Handarbeit.

Im Agent Mode arbeitet Copilot mehrstufig: liest, plant, schreibt, prüft und überarbeitet selbstständig. Wie ein Mitarbeitender, der einen Auftrag bekommt und mit dem Zwischenergebnis nochmal in die Korrekturschleife geht.

Ein Beispiel-Prompt für eine typische Büroaufgabe nach einem Jour fixe:

„Du bist Protokollant in einem Architekturbüro. Erstelle aus dem folgenden Besprechungstranskript ein Protokoll nach der Struktur dieses Dokuments. Fülle die Kopfdaten aus dem Transkript. Gliedere die Themen als TOPs mit Thema und wichtigstem Beschluss. Sachlich, knapp, in vollständigen Sätzen.“

Copilot liest Transkript und Vorlage, ergänzt Kopfdaten, gliedert die Themen und formuliert die Beschlüsse – in mehreren Arbeitsschritten, direkt im Word-Dokument. Aus dem Transkript wird ein Protokoll in der gewohnten Bürovorlage.

Was bisher Routine-Tipparbeit war, übernimmt Copilot in wenigen Minuten – das Ergebnis muss nur noch durchgesehen und freigegeben werden.

Weitere Funktionen im Überblick

Drei Funktionen, die für sich allein keinen eigenen Abschnitt brauchen, aber im Zusammenspiel ihren Wert entfalten:

Web Search: Live-Recherche im Internet, schaltet sich automatisch dazu, wenn aktuelle Informationen gefragt sind – etwa zur HOAI-Rechtsprechung oder zu aktuellen Förderbedingungen.

Live-Recherche im Internet, schaltet sich automatisch dazu, wenn aktuelle Informationen gefragt sind – etwa zur HOAI-Rechtsprechung oder zu aktuellen Förderbedingungen. Memory: Copilot merkt sich auf Wunsch dauerhaft den Bürokontext über Chats hinweg – Schwerpunkte, typische Projekte, eingespielte Formulierungen. Spart das ständige Wiederholen.

Copilot merkt sich auf Wunsch dauerhaft den Bürokontext über Chats hinweg – Schwerpunkte, typische Projekte, eingespielte Formulierungen. Spart das ständige Wiederholen. Bilder und Infografiken: Entstehen direkt im Chat, ohne externes Tool. Für erste Skizzen und einfache Erklärgrafiken brauchbar, für anspruchsvollere Visualisierungen muss man weiterhin selbst Hand anlegen.

Einordnung: Für welche Büros lohnt sich Microsoft Copilot?

Microsoft Copilot ist im Jahr 2026 nicht mehr nur „ein weiterer KI-Chatbot“, mit dem man „nichts anzufangen“ weiß. Diese Einschätzung habe ich in der Vergangenheit schon häufiger gehört.

Die Möglichkeit, im Büro datenschutzfreundlich mit KI zu arbeiten, die enge Verzahnung mit OneDrive und SharePoint, das mehrstufige Arbeiten im Agent Mode und die Recherche mit eigenen Dokumenten heben das Tool inhaltlich auf ein Niveau, das in der täglichen Bürorealität ankommt und echte Mehrwerte bringt.

Für Planungsbüros, die ohnehin mit Microsoft 365 arbeiten, lohnt sich ein neuer, gründlicher Blick. Wer dagegen ChatGPT, Claude oder Gemini bereits intensiv im Einsatz hat, sollte vor allem die Integration mit dem eigenen Dokumentenbestand prüfen – das ist die Stärke, die andere Anbieter in dieser Tiefe noch nicht bieten.

Übrigens: Wer noch grundsätzlich vor der Frage steht, welcher KI-Chatbot ins eigene Büro passt, findet auf meiner persönlichen Website ericsturm.de ein kostenloses interaktives Entscheidungs-Tool. In fünf Schritten stellt es ChatGPT Business, eine KI-Komplettlösung und Microsoft 365 Copilot gegenüber. Zu jeder Option gibt es Argumente dafür und dagegen sowie eine kurze Einordnung zum Datenschutz.

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