In den letzten Monaten haben mehrere Hersteller MCP-Server für CAD und BIM veröffentlicht oder ausgebaut. Autodesk bietet für Revit Schreibzugriff, Graphisoft hat für Archicad einen Server in der Beta, und Allplan sowie McNeel (Rhino und Grasshopper) haben eigene Server vorgestellt.

Wie KI-Chatbots über MCP auf Fachsoftware zugreifen, habe ich in meinem Beitrag „MCP im Planungsbüro“ vom August 2026 beschrieben.

Dieser Beitrag ordnet ein, was davon im Büro nutzbar ist, was noch Beta ist und worauf Sie beim Datenschutz achten sollten. Er gibt den Stand vom 01. November 2026 wieder, denn die Hersteller ändern Funktionen schnell. Maßgeblich ist die jeweils aktuelle Hilfe des Anbieters.

MCP kurz erklärt

Das Model Context Protocol (MCP) ist ein offener Standard, über den KI-Chatbots auf Software und Daten zugreifen. Claude nennt solche Verbindungen „Konnektoren“. Bei CAD und BIM läuft der MCP-Server meist lokal auf dem Arbeitsplatzrechner (Workstation). Der Chatbot fragt das Gebäudemodell ab und ändert es, je nach Server, auch.

Im Beitrag kommen zwei Arten von Modellen vor: das Gebäudemodell (BIM-Modell) in Revit oder Archicad und das Sprachmodell, also die KI hinter dem Chatbot. Der Client ist das Programm, in dem Sie mit dem Chatbot schreiben, etwa Claude Desktop oder Cursor.

Die Server von Autodesk und Graphisoft für Gebäudemodelle tragen den Status Beta oder Tech Preview. Beide Begriffe bezeichnen Vorabversionen, die Hersteller zum Testen freigeben. Funktionen und Bedingungen können sich daher ändern.

Überblick: Wer bietet was?

Die Tabelle zeigt den Stand vom 01. November 2026 auf einen Blick. Die Abschnitte danach vertiefen, was für Büros relevant ist.

Software Angebot Status Voraussetzung Revit Revit Public MCP Server in drei Varianten (Read, Write, Experimental) Tech Preview Revit 2027.2 AutoCAD / Civil 3D MCP-Server Tech Preview (Public Beta) nur Autodesk Assistant als Client Archicad Public Archicad MCP Server Beta Archicad 30 mit Collaborate oder Max Allplan MCP-Server (IDE- und Agent-Integration) Status nicht genannt Allplan 2027 Rhino / Grasshopper Rhino MCP Platform Status nicht genannt Rhino 8 oder 9 SketchUp Connector für Claude (Cloud-Sitzung) verfügbar Claude-Konto, Trimble ID Bluebeam MCP in Bluebeam Max verfügbar seit Mai 2026 Bluebeam Max MicroStation MCP-Server von Bentley Early Access Zugang nur für eine beschränkte Gruppe Vectorworks, BricsCAD, Tekla Structures kein offizieller Server gefunden – nur Community-Projekte

Autodesk: Revit-Server mit Schreibzugriff

Autodesk hat den Revit Public MCP Server im April 2026 zusammen mit Revit 2027 als Tech Preview vorgestellt, zunächst nur mit lesendem Zugriff. Mit dem Update auf Revit 2027.2 vom 29. September 2026 kamen die Varianten Write und Experimental hinzu, mit denen ein Chatbot das Gebäudemodell auch ändern kann.

Die drei Varianten kommen als getrennte Installer. Read fragt ab, sucht und erstellt Berichte, ohne das Gebäudemodell zu verändern. Write ändert das Gebäudemodell kontrolliert, etwa beim Austausch von Fenstertypen, beim Duplizieren einer Ansicht oder beim Einfärben von Räumen.

Experimental enthält zusätzlich experimentelle Funktionen für komplexe Abläufe. Voraussetzung ist laut der aktuellen Autodesk-Hilfe Revit 2027.2, und Funktionsumfang sowie Tool-Liste können sich ändern.

Autodesk rät selbst zu einem Backup. Wer Write oder Experimental ausprobiert, sollte deshalb an einer Kopie des Gebäudemodells arbeiten.

Als Clients nennt Autodesk Claude Desktop und Cursor, die Verbindung läuft lokal. Ob Inhalte des Gebäudemodells die Workstation verlassen, hängt vom gewählten Client ab. Mehr dazu im Abschnitt „Datenschutz und Sicherheit“.

Für AutoCAD und Civil 3D läuft der MCP-Server laut Autodesk nur mit dem Autodesk Assistant. Ein freier Zugriff durch Claude oder ChatGPT ist nicht vorgesehen. In AutoCAD 2027 dient MCP dem Abgleich mit CAD-Standards.

Der Product Help MCP greift laut Autodesk auf die Dokumentation zahlreicher Autodesk-Produkte zu und eignet sich für den Einstieg ohne Projektdaten.

Autodesk entwickelt zusätzlich den Autodesk Assistant weiter. Auf der Autodesk University 2026 hat das Unternehmen den Assistant Builder als Preview gezeigt: Damit binden Organisationen eigene Agenten und MCP-Server an den Assistant an. Der neue, eigenständige Assistant soll laut AEC Magazine im Jahr 2027 starten, ein genaues Datum nennt Autodesk nicht.

Graphisoft und Nemetschek: Archicad, Allplan und Bluebeam

Archicad hat einen Hersteller-Server in der Beta, Allplan 2027 bringt einen MCP-Server mit, und Bluebeam unterstützt drei Clients.

Für Archicad 30 nennt Graphisoft den Public Archicad MCP Server und einen agentischen AI Assistant, beide in der Beta, laut Graphisoft für Archicad 30 mit den Abos Collaborate und Max. Die Seite führt Max zugleich als „Coming soon“. Die Einrichtung läuft über den Dialog „Desktop AI Tool Connection“ in Archicad und ist für Claude Desktop, Cursor, ChatGPT Desktop und VS Code dokumentiert.

Für Büros mit Datenschutzanspruch ist ein Detail interessant: Graphisoft nennt LM Studio und Ollama. Beides sind Laufzeitumgebungen, also Programme, die ein Sprachmodell auf dem eigenen Rechner ausführen, ohne Cloud-Anbieter.

Laut Nemetschek rollt das Angebot regional schrittweise aus. Ob und ab wann es in Deutschland verfügbar ist, klärt Graphisoft.

Allplan 2027 ist seit dem 28. Oktober 2026 erhältlich und enthält einen MCP-Server in zwei Ausprägungen. Die IDE Integration verbindet Allplan mit Entwicklungsumgebungen, in denen KI beim Programmieren von PythonParts hilft, die Agent Integration mit Plattformen für KI-Agenten. Einen Status nennt Allplan nicht, und öffentlich dokumentiert ist dazu wenig. Details stehen in den Release Notes des Herstellers.

Bluebeam Max unterstützt MCP für Claude, GitHub Copilot CLI und AnythingLLM, seit Mai 2026. Das ist ein Hinweis für Büros, die PDF-Markups und Prüfvorgänge in Bluebeam abwickeln.

Rhino, SketchUp und weitere Hersteller

Neben den großen BIM-Systemen gibt es Hersteller-Lösungen für Entwurf und Modellierung.

McNeel bietet für Rhino und Grasshopper die Rhino MCP Platform. Voraussetzung ist Rhino 8 oder 9. Sie unterstützt Claude, GitHub Copilot, Codex, Gemini und lokale Sprachmodelle. Der Chatbot kann Inhalte einsehen, Geometrie erstellen, Befehle und Skripte ausführen und Grasshopper-Definitionen bauen. Einen Status nennt McNeel nicht.

Der SketchUp-Connector von Trimble erzeugt neue Modelle online in einer Cloud-Sitzung. Trimble beschreibt keinen Live-Zugriff auf lokal geöffnete Modelle. Die fertige Datei laden Anwender:innen als .skp herunter und bearbeiten sie in SketchUp weiter. Wie das in der Praxis aussieht, zeigt mein Beitrag vom 04. Mai 2026: 3D-Modell per Sprachprompt.

Bentley bietet den Server für MicroStation im Early Access, also mit vorzeitigem Zugang, für eine beschränkte Gruppe an.

Der Blender Lab MCP Server (ab Blender 5.1) führt vom Chatbot erzeugten Code ohne Schutz aus. Blender empfiehlt deshalb eine virtuelle Maschine. Er dient weiter unten als Beispiel für das Sicherheitsthema.

Wo es weiter fehlt – und wo Open Source- und Community-Projekte einspringen

Für Vectorworks, BricsCAD und Tekla gibt es keinen offiziellen MCP-Server. Wer dort MCP nutzen will, landet bei Community-Projekten.

Die Mitteilung zu Vectorworks 2027 vom 16. September 2026 nennt MCP nicht, die einzige KI-Funktion darin ist der AI Visualizer. Im Bricsys-Forum heißt es auf die Frage nach einem MCP-Server für BricsCAD: „There is no such a feature yet.“ Für Tekla Structures habe ich nur Community-Lösungen gefunden.

Solibri bietet einen KI-Assistenten in der Beta, offen nur für Premium-Kund:innen. MCP erwähnt Solibri nicht.

Wo Hersteller keinen Server anbieten, springen Community-Server ein. Das sind MCP-Server, die unabhängige Entwickler:innen meist als Open Source veröffentlichen. Die Einrichtung ist oft aufwendiger, die Pflege nicht gesichert, und die Qualität schwankt stark.

Ein verbreiteter Revit-Server bringt das Tool send_code_to_revit mit, das C#-Code im laufenden Revit ausführt. Ein Chatbot mit dieser Möglichkeit kann im Zweifel auch Inhalte des Gebäudemodells ändern.

Herstellerneutral kündigt die Open Design Alliance (ODA) MCP-Server an, die direkt auf Dateien (DWG/DXF, IFC, STEP) arbeiten, ohne laufendes CAD-Programm. Auf der Seite steht „Pre-release, Coming Q3 2026“, ob der Start erfolgt ist, bleibt offen. Ich führe das deshalb nur als Ausblick.

Datenschutz und Sicherheit: Worauf Büros beim Ausprobieren achten

Die MCP-Server laufen auf der Workstation, aber ob Projektdaten das Büro verlassen, entscheidet der KI-Client. Cloud-Clients wie Claude Desktop übermitteln abgefragte Inhalte des Gebäudemodells an den Anbieter des Sprachmodells, und dessen Server können je nach Anbieter auch außerhalb der EU stehen.

Büros, die das vermeiden möchten, kombinieren die Server mit lokalen Sprachmodellen. Graphisoft nennt dafür bei Archicad ausdrücklich LM Studio und Ollama, und auch die Rhino MCP Platform von McNeel unterstützt lokale Sprachmodelle. Läuft das Sprachmodell auf einem Rechner im Büro, bleiben die Inhalte des Gebäudemodells dort.

Für den Einstieg eignen sich lesende Auswertungen wie Raumlisten oder Parameterprüfungen, weil sie das Gebäudemodell unverändert lassen. Schreibzugriff, wie ihn die Varianten Write und Experimental bei Revit bieten, gehört an eine Kopie des Gebäudemodells. Autodesk empfiehlt außerdem, die Ergebnisse der KI-Werkzeuge vor der Verwendung zu prüfen.

Bei Gebäudemodellen, an denen ein Team arbeitet, ist es empfehlenswert, die Arbeitskopie vom Teammodell zu trennen. In Revit geht das beim Öffnen über „Detach from Central“, in Archicad über Speichern als Solo-Projekt. Änderungen des Chatbots landen so nicht versehentlich im Gebäudemodell des Teams.

Besondere Vorsicht verlangen Server, die Code frei ausführen, darunter der Community-Server für Revit und der Blender Lab MCP Server. Für solche Server ist eine Testumgebung ohne echte Projektdaten empfehlenswert.

Fazit: Was Büros ausprobieren können

Die Hersteller haben Server vorgelegt, doch die Server von Autodesk und Graphisoft sind noch Vorabversionen. Wer ausprobiert, sollte mit Kopien arbeiten und zunächst nur lesend zugreifen.

Büros mit Archicad 30 im Abo Collaborate oder Max können den Public MCP Server mit Claude Desktop oder einem lokalen Sprachmodell testen. Bei Revit 2027.2 bietet sich die Read-Variante für Auswertungen und Parameterprüfungen an, und mit Write lassen sich erste Änderungen erproben.

Wer mit Rhino und Grasshopper arbeitet, findet in der Plattform von McNeel eine Möglichkeit zum Ausprobieren. Zur Agent Integration von Allplan 2027 gibt es öffentlich wenig Dokumentation, Details stehen in den Release Notes des Herstellers.

Für Vectorworks, BricsCAD und Tekla gibt es keinen offiziellen Server. Community-Projekte bieten einen Einstieg, am sichersten in einer Testumgebung ohne echte Projektdaten.

Konkrete Termine für die allgemeine Verfügbarkeit ihrer MCP-Server nennen die Hersteller nicht.

Wenn Sie einen der Server in Ihrem Büro testen, freue ich mich über Ihre Erfahrungen. Schreiben Sie mir gern in den Kommentaren unter diesem Beitrag oder tauschen Sie sich mit mir auf LinkedIn aus.

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