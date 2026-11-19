Über das Model Context Protocol (MCP) können KI-Chatbots direkt in anderen Programmen arbeiten. Ich wollte wissen, wie gut das im Planungsalltag schon funktioniert, und habe einen Chatbot einen kleinen Entwurf nicht nur konzipieren, sondern auch gleich als 3D-Modell bauen lassen.

Recherche, Entwurfslogik, Modellbau, Flächenprüfung und Präsentationsbild entstanden dabei in einem einzigen Dialog. Wie das abläuft und wo ich korrigieren musste, beschreibe ich in diesem Beitrag.

Die Aufgabe: Passt ein Hotelzimmer ins Büroraster?

Als Übungsobjekt habe ich mir einen fiktiven Bürobau aus den 1970er-Jahren ausgedacht: Fassadenraster 1,25 m, Stützenraster 7,50 m, Trakttiefe 12,50 m.

Das Szenario im Hintergrund ist die Umnutzung des Gebäudes zu einem Budget-Hotel. Bevor man ein ganzes Geschoss plant, stellt sich eine einfache Frage: Ergibt das Raster überhaupt einen brauchbaren Zimmertyp?

Getestet habe ich das in einem Stützenfeld, sozusagen als Proof of Concept: zwei gespiegelte Regelzimmer, jedes drei Achsen breit.

Zuerst hat der Chatbot recherchiert, welche Zimmergrößen im Budget-Segment üblich sind, und diese Werte mit dem Raster abgeglichen. Zwei Achsen wären mit rund 11,5 m² zu knapp, drei Achsen passen. Erst dann habe ich den eigentlichen Bauauftrag formuliert, hier stark gekürzt:

Erstelle per MCP in der 3D-Software zwei gespiegelte Hotelzimmer in einem Bürobau der 1970er-Jahre. Fassadenraster 1,25 m, Stützenraster 7,50 m, Trakttiefe 12,50 m. Jedes Zimmer ist drei Achsen breit und hat Vorraum, Bad, Doppelbett, Schreibtisch und Garderobe. Lege Bestand, Ausbau, Möbel und Prüfkörper in getrennten Sammlungen an. Lies danach Flächen und Bewegungsflächen aus dem Modell aus und stelle sie in einer Soll-Ist-Tabelle den Vorgaben gegenüber. Erzeuge zum Schluss eine Innenperspektive und eine Axonometrie.

MCP: Der Chatbot arbeitet direkt in der 3D-Software

MCP ist eine standardisierte Schnittstelle zwischen KI-Chatbot und Software. In meinem Fall lief auf der Seite der Open Source-3D-Software Blender ein MCP-Server, verbunden mit dem Chatbot Claude.

Der Chatbot schreibt kleine Programmbefehle und führt sie direkt in der 3D-Software aus. So entstanden nacheinander Decken, Stützen, Fassade, Trennwände, Bad und Möbel. Jeder Befehl lässt sich vor der Ausführung prüfen und freigeben.

Anders als bei meinem Giebelhaus-Test, bei dem ein Python-Skript und Computer Use zum Einsatz kamen, lief diesmal alles über die MCP-Verbindung.

Am meisten überzeugt hat mich, dass der Weg auch zurück funktioniert: Der Chatbot liest Maße und Flächen aus dem fertigen Modell aus und vergleicht sie mit den Vorgaben.

Am Ende stand eine Prüftabelle: rund 17 m² Nettofläche einschließlich Bad, 0,725 m Gang neben dem Bett, 0,78 m vor der Kofferablage.

MCP-Server gibt es inzwischen für viele weitere Programme, auch für die gängige CAD- und BIM-Software. Einen Überblick über den aktuellen Stand habe ich in diesem Beitrag zusammengestellt: KI-Chatbots und CAD/BIM: Neue MCP-Server für Revit, Archicad, Allplan, Rhino & Co.

Korrekturen im Dialog: Die Entscheidungen bleiben bei mir

Ganz ohne Nacharbeit ging es nicht. Ein Möbel stand an einer Stelle, an der es keinen Sinn ergab, die Dusche war zu schmal und die Garderobe saß falsch.

Ich habe das im Chat korrigiert, etwa so, wie ich es mit einer Mitarbeiterin am Bildschirm besprechen würde. Der Chatbot hat das Modell angepasst und die Prüftabelle aktualisiert.

Er schlug auch Varianten vor, etwa zur Bettbreite. Die fachliche Entscheidung habe aber ich getroffen, nicht die KI.

Fotorealistisch per KI-Bildgenerator

Für die Präsentation sollten die schlichten Renderings fotorealistisch werden. Dafür habe ich den Bildgenerator Higgsfield genutzt, der ebenfalls über einen Konnektor im Chatbot eingebunden ist.

Der Chatbot lädt das Rendering hoch, schreibt den Prompt und holt das Ergebnis ab, ohne dass ich das Programm wechseln muss.

Dabei habe ich gelernt: Der Bildgenerator hält sich zuverlässig nur an das, was tatsächlich im 3D-Modell steht. Details, die nur im Prompt beschrieben waren, hat er frei interpretiert.

Türdrücker, Garderobenhaken und Sanitärobjekte habe ich deshalb lieber ins Modell eingebaut, als sie im Text zu beschreiben. Danach waren die Bilder deutlich vorlagentreuer.

Fazit: Kein CAD-Ersatz, aber ein schneller Machbarkeitstest

Ein Planwerk ersetzt so ein Modell nicht, und die verwendete 3D-Software ist auch kein CAD-Programm.

Als schnelle Machbarkeitsstudie funktioniert der Ablauf aber gut: In wenigen Stunden hatte ich eine belastbare Antwort auf die Ausgangsfrage, ob das Büroraster einen Hotelzimmertyp hergibt. Der nächste Schritt wäre das ganze Geschoss.

Interessantes Thema? Jetzt teilen: E-Mail

teilen

teilen

💡 Neue Fachartikel, KI-Themen und Webinar-Tipps – solides Praxiswissen alle ein bis zwei Monate per E-Mail.

Ihre E-Mail-Adresse: Hinweise zum Datenschutz Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer:

« Zurück zum Webinar-Kalender



Wichtige Hinweise: Die Vollständigkeit und Richtigkeit der hier aufgeführten Daten können wir leider nicht garantieren. Bitte überprüfen Sie alle Angaben immer auf den Seiten der jeweiligen Anbieter. Und: „Internet für Architekten“ ist NICHT der Veranstalter der hier genannten Webinare. Wir weisen hier lediglich auf diese Veranstaltungen hin.

Zur Startseite »