Ein Gastbeitrag von Julian Lindner, Plantaube

Bevor im Büro der erste Entwurfsstrich gezogen wird, vergehen oft Stunden mit dem Zusammensuchen und Nachzeichnen des Bestands sowie der Gestaltung der Pläne. Dabei liegen viele der nötigen Daten längst offen vor. Das kostenlose Browser-Tool „Plantaube“ macht daraus in wenigen Augenblicken individuell gestaltete Lagepläne.

Das Problem: Die Plangrundlage kostet zu viel Zeit

Wie lange brauchen Sie für einen städtebaulichen Plan mit Bestandsgebäuden, Bäumen, Schatten und Geschossangaben? Häufig viele Stunden allein für Grundlagen und Gestaltung, und dabei ist noch kein einziger Entwurfsgedanke zu Papier gebracht.

Der übliche Weg sieht meist so aus: Zuerst werden die Daten zusammengesucht: Ein Katasterauszug hier, ein Luftbild dort, vielleicht ein OpenStreetMap-Export oder ein alter Plan aus einem früheren Projekt.

Dann wird importiert, zugeschnitten, skaliert und das, was fehlt, nachgezeichnet. Erst danach beginnt die eigentliche Gestaltung: Linienstärken, Farben, Schraffuren, Baumsymbole und Beschriftungen, in CAD, Illustrator oder einem anderen Grafikprogramm.

Dabei liegt fast alles, was für eine solide Plangrundlage nötig ist, heute bereits als offene Daten vor. Es fehlt nur ein Werkzeug, das diese Quellen zusammenführt und das Ergebnis so aufbereitet, wie es im Planungsalltag gebraucht wird.

Genau dafür habe ich während meines Stadtplanungsstudiums an der HafenCity Universität Hamburg das Browser-Tool Plantaube entwickelt.

Die Datenquellen: Was heute offen verfügbar ist

Plantaube erfindet keine Daten, sondern bündelt, was ohnehin frei zugänglich ist. Zwei Quellen bilden das Fundament.

OpenStreetMap (OSM). Das freie Kartenprojekt wird von einer weltweiten Community gepflegt und ist besonders in deutschen Städten ziemlich detailliert. Plantaube bezieht daraus Gebäude, Straßen, Grünflächen, Gewässer, Bahnlinien und ÖPNV-Haltestellen.

Zusätzlich lassen sich beliebige weitere Elemente aus den OSM-Daten importieren – etwa Spielplätze, Sitzbänke oder Fahrradständer. Viele Gebäude tragen in den Daten bereits eine Geschosszahl oder Höhe, die automatisch für Beschriftung und Schattenlängen genutzt wird.

Amtliche Geodaten. Immer mehr Geodaten der Bundesländer stehen als Open Data bereit. Plantaube nutzt daraus die Flurstücke des Liegenschaftskatasters sowie amtliche Luftbilder.

Lizenz und Quellenangabe. Offene Daten heißt nicht bedingungslos. OSM-Daten stehen unter der Open Database License (ODbL) und verlangen den Vermerk „© OpenStreetMap-Mitwirkende“ an allen Darstellungen.

Amtliche Daten werden meist unter der Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 veröffentlicht, wobei jedes Land seinen eigenen Quellvermerk vorgibt. Plantaube unterstützt hier und setzt die nötigen Quellenangaben automatisch auf den Plan.

Schritt für Schritt: Vom Ort zum Plan

Wie das Erstellen eines Lageplans in der Praxis aussieht, zeige ich an einem Beispielplan im Kontorhausviertel in Hamburg.

Ort suchen. Ich gebe eine Adresse oder einen Ortsnamen ein und lande direkt im Gebiet. Den Planausschnitt verschiebe ich mit der Maus an die gewünschte Stelle. Papierformat und Maßstab setzen. Ich wähle zum Beispiel DIN A0 quer im Maßstab 1:500. Der Rahmen auf der Karte zeigt sofort, welcher Ausschnitt auf das Blatt passt. Ebenen hinzufügen. Mit dem Klick auf „Ebenen hinzufügen“ werden die Daten geladen. Dann lassen sich die einzelnen Ebenen wie Gebäude, Straßen, Grün und Co. ein- und ausblenden. Auch weitere Ebenen lassen sich hier laden. Gestalten. Für jede Ebene stelle ich Farben, Linienstärken und Co. ein. Ich wähle eine schöne Baumvorlage aus und für die Gebäude aktiviere ich extrudierte Schatten und Geschossangaben. Die Veränderung ist direkt auf dem Plan sichtbar. Exportieren. Nach wenigen Minuten liegt ein fertig gestalteter Lageplan vor, den ich als PDF, SVG oder PNG exportieren kann. Oder ich exportiere als DXF und kann im CAD damit weiterarbeiten. Auch Stilvorlagen lassen sich hier exportieren, um einen Plan im gleichen Stil nochmals anzulegen.

Für Architektur und Städtebau zugeschnitten

Kartentools gibt es viele. Die meisten sind aber für Navigation oder Datenanalyse gebaut, nicht für den Städtebau oder Architektur. Plantaube setzt genau dort an, mit Funktionen, die ich so bisher in keinem Werkzeug gefunden habe:

Geschossigkeit mit klassischer Beschriftung. Gebäude werden mit ihrer Geschosszahl in römischen Ziffern beschriftet, wie man es aus städtebaulichen Plänen kennt.

Gebäude werden mit ihrer Geschosszahl in römischen Ziffern beschriftet, wie man es aus städtebaulichen Plänen kennt. Vektor-Schatten nach Gebäudehöhe. Aus Geschosszahl oder Höhe berechnet Plantaube Schatten als saubere Vektorflächen. Richtung und Länge bzw. Tageszeit sind frei einstellbar.

Aus Geschosszahl oder Höhe berechnet Plantaube Schatten als saubere Vektorflächen. Richtung und Länge bzw. Tageszeit sind frei einstellbar. Individuelle Baumsymbole. Für Bäume lassen sich über den integrierten Baumeditor individuelle Symbole anlegen. Diese werden automatisch nach Baumgröße skaliert.

Für Bäume lassen sich über den integrierten Baumeditor individuelle Symbole anlegen. Diese werden automatisch nach Baumgröße skaliert. Eingangspfeile. Hauseingänge lassen sich mit den typischen Pfeilsymbolen markieren. Sofern die Daten vorhanden sind, werden sie automatisch hinzugefügt, weitere lassen sich ergänzen.

Hauseingänge lassen sich mit den typischen Pfeilsymbolen markieren. Sofern die Daten vorhanden sind, werden sie automatisch hinzugefügt, weitere lassen sich ergänzen. Flurstücke. Flurstück-Grenzen und -Nummern aus dem amtlichen Kataster lassen sich einblenden.

Flurstück-Grenzen und -Nummern aus dem amtlichen Kataster lassen sich einblenden. Texturen und Schraffuren. Für den Hintergrund, Grünflächen oder Wasser stehen Muster zur Verfügung, die sich direkt anpassen lassen.

Der „Plantaube Baumgenerator“

Damit die Bäume für Pläne, Schnitte und Co. auch zusammenpassen, habe ich zusätzlich den Plantaube Baumgenerator als eigenes, kostenloses Werkzeug veröffentlicht.

Mit dem Tool lassen sich zufällige oder ganz eigene Bäume als Vektoren in Drauf- und Seitenansicht generieren und exportieren.

Grenzen und Ausblick

So gut offene Daten inzwischen sind, sie haben Lücken. In OSM fehlen bei vielen Gebäuden die Geschossangaben, gerade außerhalb der Großstädte. Neubauten erscheinen dort mitunter erst mit Verzögerung und besonders bei den Bäumen bestehen Lücken.

Amtliche Daten sind je nach Bundesland unterschiedlich frei verfügbar. Und für rechtsverbindliche Unterlagen, etwa den amtlichen Lageplan zum Bauantrag, ist Plantaube explizit nicht geeignet.

Was als Nächstes kommt. Die Erstellung von Bestandsplänen mit Plantaube funktioniert in vielen Fällen gut und soll dauerhaft kostenlos bleiben.

Darüber hinaus sind in Zukunft weitere Funktionen angedacht, wie zusätzliche Automatisierungen, verschiedene KI-Integrationen sowie die Möglichkeit, direkt im Tool Planungen anzulegen.

Plantaube ist aus der Praxis für die Praxis entstanden und lebt von Rückmeldungen. Probieren Sie es auf plantaube.com mit Ihrem nächsten Projekt aus und schreiben Sie mir gerne, was fehlt oder was besser gehen könnte.

Über den Autor

Julian Lindner studiert Stadtplanung im Master an der HafenCity Universität Hamburg. Er schreibt seine Masterarbeit über technische Unterstützung und KI in städtischen Beteiligungsprozessen und arbeitet an der Schnittstelle von Planung, GIS und Webentwicklung.

Er hat Plantaube und den Plantaube Baumgenerator entwickelt.

Kontakt

Website: plantaube.com

Baumgenerator: tree.plantaube.com

LinkedIn: linkedin.com/in/julian-lindner-8a7a51246

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