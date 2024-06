Die Bauindustrie steht vor der Herausforderung, die Digitalisierung voranzutreiben und mit den neuesten technologischen Entwicklungen Schritt zu halten. In diesem Zusammenhang gewinnt der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) zunehmend an Bedeutung.

“Künstliche Intelligenz im Bauwesen – Grundlagen und Anwendungsfälle” (ISBN: 978-3-658-42795-5) wurde herausgegeben von Shervin Haghsheno, Gerhard Satzger, Svenja Lauble und Michael Vössing. Alle vier sind am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) tätig. Das Buch wurde im Mai 2024 bei SpringerVieweg veröffentlicht und bietet einen umfassenden Überblick über die Möglichkeiten, wie KI die Baubranche revolutionieren kann.

Im Vergleich zu anderen Industriezweigen hinkt die Bauwirtschaft oft in Sachen Digitalisierung hinterher. Während Automatisierung, Predictive Maintenance und KI in der industriellen Produktion bereits weit verbreitet sind, ist die Digitalisierung in vielen ausführenden Bauunternehmen noch nicht angekommen. Das Buch hat das Ziel, dieses Wissen zu vermitteln und die Vorteile von KI-Anwendungen in der Baubranche aufzuzeigen.

Grundlagen und Anwendung von KI im Bauwesen

Die Herausgeber:innen und die zahlreichen Autor:innen beleuchten in dem umfangreichen Fachbuch (437 Seiten!) die Grundlagen und Anwendungsfälle von KI im Bauwesen. Dabei werden alle Phasen des Wertschöpfungsprozesses abgedeckt, von der Planung über die Bauausführung bis hin zum Betrieb eines Gebäudes. Zudem werden der Einsatz von Robotik und Drohnen in der Baubranche behandelt.

Darüber hinaus werden spezifische KI-Anwendungen im Bauwesen vorgestellt, wie beispielsweise die automatisierte Erstellung von Gebäudemodellen, die Entwurfsfindung mithilfe von Machine Learning oder die Erkennung und Verfolgung von Objekten bei Inspektions- und Montageaufgaben durch Deep Learning. Ein weiteres Thema ist die Nutzung von KI für das Risikomanagement am Bau.

Das Buch richtet sich sowohl an Praktiker:innen aus Planungsbüros, die die wissenschaftlichen Grundlagen der KI-Anwendungen im Bauwesen kennenlernen möchten, als auch an Wissenschaftler:innen und Studierende, die an den neuesten Forschungsergebnissen auf diesem Gebiet interessiert sind.

Konkrete (kommerzielle) Tools und Software-Lösungen werden wenig vorgestellt. Vielmehr bietet der Band einen umfassenden Überblick über den aktuellen Stand der Forschung zu KI im Bauwesen und das Potenzial, das diese Technologie für die Zukunft der Baubranche birgt.

Einsatzmöglichkeiten von KI beim Planen und Bauen besser verstehen

Fassen wir zusammen: “Künstliche Intelligenz im Bauwesen” ist ein spannender Leitfaden für KI-affine Architektinnen und Bauingenieure, die frühzeitig die verschiedenen Ansätze zum Einsatz von KI beim Planen und Bauen verstehen wollen. Zudem leistet das Buch einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Digitalisierung in der Bauindustrie, indem es vielversprechende Anwendungsoptionen und bestehende Herausforderungen aufzeigt.

