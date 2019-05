Gesponserter Beitrag der Kobold Management Systeme GmbH

Als Architektur- oder Ingenieurbüro wünschen Sie sich einen direkten Einstieg in einen gut organisierten und strukturierten Büroarbeitstag? Dann ist KOBOLD CONTROL vielleicht das Richtige für Sie. Denn hier finden Sie ein Software-Gesamtpaket, das speziell auf die Bedürfnisse von Planungsbüros zugeschnitten ist.

Mit KOBOLD Software in wenigen Schritten zum effektiven Workflow:

effiziente Büroorganisation

professionelles Projektmanagement

schnelle Arbeitszeiterfassung

dynamisches Controlling

digitales Dokumentenmanagement

HOAI Leistungsbilder und freie Kalkulation

Für wen ist die KOBOLD Controlling-Software gedacht?

KOBOLD CONTROL ist eine ganzheitliche Controlling- und Projektmanagement-Lösung. Speziell entwickelt für kleine und große Architektur- und Ingenieurbüros in Deutschland. Denn KOBOLD Software begleitet Architekten und Ingenieure von der Akquise bis zur Fertigstellung des Projekts: Im Projekt-Controlling, in der Honorarrechnung, bei der Arbeitszeiterfassung und in der Dokumentenverwaltung. Inklusive aller Honorartafeln und HOAI-Leistungsbilder.

Wer steht hinter den KOBOLD Software-Lösungen?

Die Wuppertaler Kobold Management Systeme GmbH ist ein Unternehmen für betriebswirtschaftliche Softwarelösungen aus Wuppertal (NRW), das mittlerweile bundesweit zu den führenden Unternehmen für Controlling und Büromanagementsysteme für Planungsbüros gehört. KOBOLD ist stolz auf seine hochwertigen Inhouse-Software-Lösungen für Planungsbüros: Alles „Made in Germany“.

Wo kann man sich über KOBOLD Software informieren?

Informationen finden Sie auf der KOBOLD Unternehmenswebsite. Einen leichteren Einstieg und kompakten Überblick erhalten Sie in den regelmäßigen, kostenlosen Webinaren.

Kostenloses Live-Webinar zu KOBOLD CONTROL am 06. Juni 2019

In knapp 60 Minuten erleben Sie, wie einfach und effektiv Sie mit KOBOLD Software arbeiten können. Nach dem einstündigen Webinar besteht noch Gelegenheit, individuelle Fragen direkt zu stellen.

Kobold Software im Webinar: Alles auf einen Blick

Veranstaltungsart: kostenloses Live-Webinar zu KOBOLD CONTROL

Veranstaltungstermin: am 06. JUNI 2019 von 10.00 bis 11.00 Uhr

Veranstaltungsort: Online (Zugang via Desktop-Computer)

Teilnahme: vorherige Anmeldung ist aus technischen Gründen erforderlich

Kosten: keine bzw. kostenlos

Anmeldung: Direkt für Ihre kostenlose Teilnahme anmelden

Nach Anmeldung erhalten Sie automatisch Sie mit dem Einladungslink zum KOBOLD Webinar weiterführende Informationen zum Ablauf.

Kobold Management Systeme GmbH

Unterdörnen 101

42283 Wuppertal

Weitere Informationen unter: www.kbld.de

