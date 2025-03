In Planungsbüros gehören umfangreiche PDF-Dokumente zum Alltag: Bauvorschriften, technische Handbücher, Ausschreibungen und Planungsunterlagen – oft hunderte Seiten stark.

Die mühsame Suche nach relevanten Informationen in diesen Dokumenten muss aber nicht mehr sein – datenschutz­freundliche KI-Tools wie Smallpdf können hier helfen.

Wichtig: Natürlich bieten auch webbasierte Chatbots wie ChatGPT oder Claude in ihren Bezahlversionen die Möglichkeit, PDF-Dokumente zu analysieren. Allerdings werden die Daten dabei in der Regel außerhalb der EU verarbeitet, was aus Datenschutzsicht problematisch sein kann – insbesondere, wenn es um sensible Projektdaten oder andere, personenbezogene Daten geht. Unternehmen und Planungsbüros, die Wert auf DSGVO-Konformität legen, sollten daher genau prüfen, wo und wie ihre Dokumente verarbeitet werden.