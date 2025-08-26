Viele Planungsbüros stehen aktuell vor der Frage, wie sie den Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Arbeitsalltag organisieren. Nur: wie geht man am besten vor?

Meist wird z. B. ein Chatbot für die Nutzung im Büro vorgegeben und die entsprechenden Lizenzen angeschafft. Häufig wird die Entscheidung auch an die Mitarbeitenden delegiert: Jede:r darf sich ein kostenpflichtiges KI-Tool aussuchen, das Büro übernimmt die Lizenzkosten.

Was auf den ersten Blick fair und flexibel wirkt, bringt jedoch Probleme mit sich:

Vergleiche zwischen dem Output verschiedener Tools sind nicht möglich

eine gemeinsame Prompt-Bibliothek fehlt

der Zugriff auf geteilte Dokumente oder Wissensbestände bleibt außen vor

Damit bleiben wichtige Potenziale ungenutzt – insbesondere, wenn Teams mit denselben Projektdaten, Normen oder Leistungsverzeichnissen arbeiten.

Wie geht man mit personenbezogenen Daten in Chatbots um?

Hinzu kommt, dass bekannte Chatbots wie ChatGPT, Claude oder Gemini zwar leistungsfähig sind, ihre Nutzung in Planungsbüros jedoch datenschutzrechtliche Risiken birgt:

Projekt- oder Personendaten könnten in Drittstaaten übertragen werden, wo das Schutzniveau der DSGVO nicht garantiert ist. Gerade bei vertraulichen Bauvorhaben kann dies schnell zum Compliance-Problem werden.

Genau hier setzen All-in-one-KI-Plattformen (auch: KI-Komplettlösungen) an: Sie bündeln Funktionen wie Chat, Dokumentenzugriff, Workflows und gemeinsames Prompt-Management in einer zentralen, DSGVO-konformen Umgebung.

Technischer Hintergrund: Um die KI-Sprachmodelle der großen Anbieter bereitstellen zu können, verbinden die Anbieter von KI-Komplettlösungen ihre System in der Regel mit Rechenzentren in der Europäischen Union (z. B. die Azure AI Foundry von Microsoft). Bei dieser Nutzungsart müssen Eingabedaten nicht außerhalb der EU verarbeitet werden.

Vier „All-in-one-Plattformen“ im Vergleich

Im Folgenden stelle ich vier „All-in-one-KI-Plattformen“ aus Deutschland vor, die einen näheren Blick wert sind. Es gibt auf diesem sich entwickelnden Markt natürlich noch diverse andere Anbieter, aber zur besseren Übersicht beschränken wir uns mal auf dieses Quartett.

Die Eigenschaften der Plattformen ähneln sich, es gibt jedoch durchaus unterschiedliche Ausrichtungen. Preislich ist die Nutzung ab ca. 20 EUR pro User und Monat möglich, also in etwa vergleichbar mit den Bezahlversionen der bekannten KI-Chatbots.

Logicc (Hamburg)

junge Plattform (seit 2025), EU-Hosting, DSGVO-konform

Fokus: einfach nutzbare, zentrale Oberfläche für Chat und Automatisierungen (Custom GPTs)

Langdock (Berlin)

Enterprise-Plattform, ISO 27001 & SOC 2 zertifiziert

modular erweiterbar, API-basiert, stark in Workflows und Anbindung an Drittanbieter-Tools

Maia (Leipzig)

Fokus auf Wissensmanagement und Dokumentenanalyse

Glossar-Funktion, Integrationen (SharePoint, Confluence), API, Versionierung

meinGPT (Unterhaching bei München)

KI-Plattform für mittelständische Teams

Modellvielfalt (OpenAI, Claude, Gemini, Open-Source), Workflows, E-Learning

KI-Komplettlösungen aus Deutschland: Vergleichstabelle und Links

Plattform Besonderheit Hosting & Compliance Nutzen fürs Planungsbüro (Beispiele) Logicc Einfache All-in-one-Suite DSGVO-konform, EU-Hosting Zentrale Chat- und Automatisierungslösung Langdock Enterprise-AI-Betriebssystem DSGVO, ISO 27001, SOC 2 Workflows, FAQ-Bots, sicheres Wissensmanagement Maia Dokumenten-KI mit Glossar DSGVO, EU-Hosting Recherche in Normen, LV, Bauunterlagen meinGPT Flexibel, Modellmix, Training DSGVO, EU-Hosting, On-Prem Prompt-Library, Schulungen, Wissens-Assistenten

Anwendungsbeispiele: So könnten Planungsbüros KI-Komplettlösungen in der Praxis nutzen

Logicc:

Für Büros, die bisher auf Einzeltools setzen, eröffnet Logicc einen unkomplizierten Einstieg in eine zentrale Plattform. Statt mehrere Anwendungen mit unterschiedlichen Lizenzen und Oberflächen zu verwalten, lassen sich Chat, Text- und Bildgenerierung sowie Dokumentenverarbeitung in einer einzigen Lösung bündeln. Besonders kleinere und mittlere Büros profitieren, weil sie KI nutzen können, ohne zusätzliche Ressourcen in komplexe Integrationen investieren zu müssen.

meinGPT:

Hier liegt der Schwerpunkt u. a. auf der gemeinsamen Arbeit mit KI. Büros können eine zentrale Prompt-Bibliothek aufbauen, in der erprobte Abfragen für verschiedene Aufgaben gespeichert sind – etwa für die Erstellung von Bauherr:innenberichten, für Wettbewerbstexte oder für die strukturierte Auswertung von Nutzerfeedback. Neue Mitarbeitende können sofort auf dieses Wissen zugreifen und müssen sich nicht mühsam selbst einarbeiten. Ergänzend bietet meinGPT E-Learning-Module, mit denen Teams systematisch den Umgang mit KI trainieren und ihre Fertigkeiten kontinuierlich verbessern können.

Langdock:

Ein Architekturbüro könnte Langdock einsetzen, um wiederkehrende Anfragen systematisch zu beantworten. Anstatt dass Projektleiter:innen immer wieder ähnliche Fragen zu Brandschutzauflagen oder BIM-Prozessen individuell klären müssen, übernimmt ein KI-gestützter Assistent (vergleichbar mit einem Custom GPT) diese Aufgabe. Über die halbautomatisierte Workflow-Funktion lassen sich zudem Routinetätigkeiten wie das Extrahieren von Kenndaten aus PDFs oder das Erstellen von Projektberichten automatisieren. Das spart Zeit und erhöht die Verfügbarkeit von Wissen im Büroalltag.

Maia:

In Projekten mit komplexen Leistungsverzeichnissen, Normen und technischen Dokumentationen könnten Mitarbeitende unterschiedliche Dokumentformate (PDF, Office, SharePoint) hochladen und in natürlicher Sprache durchsuchen. Anstatt stundenlang Inhalte manuell zu durchsuchen, reicht eine Frage wie: „Welche Wärmedämmwerte gelten für die Fassadenkonstruktion in Projekt XY?“ – Maia liefert eine kontextgenaue Antwort und verweist direkt auf die entsprechende Textstelle. Die Glossar-Funktion stellt sicher, dass auch firmenspezifische Abkürzungen und Fachbegriffe korrekt interpretiert werden.

Hinweis: Die oben geschilderten Beispiele sind fiktiv. Und sie sind nicht auf das eine oder andere Tool beschränkt. Wenn Sie sich für die Nutzung einer KI-Komplettlösung in Ihrem Büro interessieren, sollten Sie einfach mal ein oder mehrere der genannten webbasierten Anwendungen testen und anhand von eigenen Einsatzszenarien auf ihre Tauglichkeit im Büroalltag überprüfen.

👉🏻 Interessantes Thema? Teilen Sie es mit anderen: teilen

teilen

drucken

« Zurück zum Webinar-Kalender



Wichtige Hinweise: Die Vollständigkeit und Richtigkeit der hier aufgeführten Daten können wir leider nicht garantieren. Bitte überprüfen Sie alle Angaben immer auf den Seiten der jeweiligen Anbieter. Und: „Internet für Architekten“ ist NICHT der Veranstalter der hier genannten Webinare. Wir weisen hier lediglich auf diese Veranstaltungen hin.

Ihre E-Mail-Adresse:



Thema auswählen (optional):

Newsletter "Internet für Architekten"

Neue Einträge im Webinar-Kalender Hinweise zum Datenschutz Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer:

Zur Startseite »