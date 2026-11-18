Konnektoren verbinden KI-Chatbots mit Cloud-Speichern wie Google Drive, Dropbox oder OneDrive. So können Planende auf vorhandene Dateien zugreifen und neue Arbeitsergebnisse direkt dort ablegen – ohne ständiges Hochladen, Herunterladen und Einsortieren.

Konnektoren sind Schnittstellen, die je nach Anbieter auch Plugins, Apps oder Integrationen heißen. Einige nutzen dafür den offenen technischen Standard MCP (Model Context Protocol). Welche Funktionen zur Verfügung stehen, hängt vom jeweiligen Konnektor ab.

Über diese Verbindung kann der Chatbot nach Dokumenten suchen und deren Inhalte für neue Aufgaben nutzen. Dieser zusätzliche Kontext hilft der KI, passendere Ergebnisse zu liefern.

Unterstützt der Konnektor auch das Schreiben von Dateien, kann der Chatbot neue Tabellen, Berichte oder Textdokumente direkt im Cloud-Speicher ablegen.

So wird der Cloud-Speicher zur gemeinsamen Wissensquelle und zum Austauschort für die Arbeit mit KI. Berechtigte Teammitglieder können auf dieselben Unterlagen zugreifen, KI-Ergebnisse prüfen und weiterbearbeiten – auch wenn sie mit unterschiedlichen Chatbots arbeiten.

⚠️ Vorab: Die Anwendungen in diesem Beitrag betreffen nur Inhalte ohne personenbezogene Daten. Solche Inhalte fallen in jedem Planungsbüro an: Rechercheergebnisse, Produktdaten und Herstellerangaben, Berechnungen und Formeln, Raumprogramme und Flächenaufstellungen, Kostenansätze, Projekttexte für Website und Wettbewerbsbeiträge oder Themenpläne für Social Media und Pressearbeit. Für alles mit Namen, Kontaktdaten oder Personalbezug gelten strengere Datenschutzregeln. Die Beiträge KI-Komplettlösungen für Planungsbüros und Microsoft Copilot im Architekturbüro stellen datenschutzfreundliche KI-Systeme vor. Bei der Wahl des passenden Systems hilft ein kostenloses Entscheidungs-Tool, das ich entwickelt habe. Und natürlich gilt: Auch Informationen und Dokumente ohne Personenbezug können vertraulich sein und sollten dann ggf. nicht mit KI-Tools bearbeitet oder in der Cloud gespeichert werden.

Wie oben beschrieben, steckt hinter vielen dieser Verbindungen das Model Context Protocol (MCP), ein offener Standard, über den KI-Chatbots auf Fachsoftware, Datenbanken und Cloud-Speicher zugreifen.

Wie MCP die Verbindung zwischen KI und Software herstellt, erklärt der Beitrag MCP im Planungsbüro: Wie KI-Chatbots direkten Zugriff auf Fachsoftware und Bürodaten bekommen.

Ohne Konnektor oder Plugin sieht der Alltag mit KI-Chatbots in vielen Büros so aus: Unterlagen hochladen, das Ergebnis kopieren oder herunterladen, die Datei umbenennen und in den passenden Ordner schieben.

Bei einer Flächenaufstellung oder einer Produktrecherche kostet das jedes Mal ein paar Minuten. Am Ende liegen oft mehrere Fassungen der Dokumente verstreut auf dem Rechner. Arbeiten mehrere Personen an einem Bauprojekt, ist dann unklar, welche Fassung gilt.

Warum der Kontext über die Qualität der Chat-Ergebnisse entscheidet

Christina Gresser und Philipp Eichstädt von se·g architekten beschreiben im Kompendium „Kann KI Architektur?“ das Problem mit einem Bild: „Ein Chatbot ohne Kontext ist wie ein neu eingestellter Mitarbeiter am ersten Arbeitstag.“

Der Chatbot kennt weder die Bauprojekte noch die Vorlagen noch die Gepflogenheiten des Büros. Diesen Kontext liefern Sie ihm meist per Hochladen, Datei für Datei und Gespräch für Gespräch.

Exkurs „Projekte“: ChatGPT, Claude oder KI-Komplettlösungen bieten eine Funktion, die Kontext dauerhaft hinterlegt und zusammengehörige Chats wie in einem Ordner bündelt. Anweisungen und Dateien legen Sie einmal in den Projekteinstellungen ab, und sie gelten in allen Chats des Projekts. Wer wiederkehrend mit denselben Unterlagen arbeitet, sollte sich dafür ein Projekt anlegen. Ein Projekt bleibt allerdings eine Auswahl, die jemand von Hand zusammenstellt. Eichstädt und Gresser erklären das Prinzip im Kompendium, Abschnitt C.1.10 „Wissens-Instanzen – Projekte und Agenten“.

Ein Konnektor oder Plugin öffnet dem Chatbot dagegen den Cloud-Speicher selbst. Eichstädt und Gresser warnen allerdings davor, einfach alles anzubinden, denn KI gleicht keine organisatorischen Defizite aus:

„Je ungeordneter die Datenlage, desto diffuser werden die Ergebnisse.“ Ordner ohne Struktur und Dateien ohne eindeutige Namen führen zu entsprechend unscharfen Antworten.

Vom Hochladen bis zum Ablegen: Vier Stufen der Zusammenarbeit

Die Funktionen der Chatbots klingen ähnlich, unterscheiden sich aber deutlich. Entscheidend ist, wer die Datei transportiert: Sie von Hand oder der Chatbot von selbst. Vier Stufen zeigen das am Beispiel einer Flächenaufstellung:

Hochladen: Sie ziehen die Flächenaufstellung vom Rechner in den Chat. Die Cloud ist nicht beteiligt. Die Datei steht nur in diesem einen Gespräch zur Verfügung, in einem Projekt in allen Chats des Projekts. Auswählen: Viele Chatbots bieten einen Dialog, in dem Sie die Flächenaufstellung direkt aus Google Drive oder OneDrive holen. Das spart den Umweg über den Rechner, bleibt aber eine einzelne Datei für ein einzelnes Gespräch. Suchen und Lesen (per Konnektor): Der Chatbot sucht selbst in der Ablage. Sie fragen nach der aktuellen Flächenaufstellung, er findet sie und liest den Inhalt. Anlegen und Ändern (per Konnektor): Der Chatbot legt die überarbeitete Flächenaufstellung selbst in der Ablage ab. Er erstellt dafür eine neue Datei und ändert, je nach Konnektor, auch vorhandene Dateien.

Die vierte Stufe ist die interessanteste, und bei ihr unterscheiden sich die Anbieter am stärksten.

Wichtig: Eine Datei zum Download im Chat landet nicht von selbst im Cloud-Speicher. Viele Chatbots erzeugen Word- oder Excel-Dateien zum Herunterladen. Das ist bequem, doch den Weg in den richtigen Ordner gehen Sie selbst.

Was die großen KI-Chatbots mit Cloud-Speichern können

Die folgende Übersicht gibt den Stand meiner Recherche im Oktober und November 2026 wieder. Die Anbieter ändern ihre Funktionen laufend, vieles hängt zudem vom Tarif und von Freigaben durch Administrator:innen ab. Verbindlich sind die Verzeichnisse bzw. Hilfeseiten der Anbieter.

ChatGPT bindet unter anderem Google Drive, Dropbox, SharePoint und Box an. Was die Anbindung jeweils leistet, beschreiben die OpenAI-Hilfe zu Google Drive und die Dropbox-Hilfe.

bindet unter anderem Google Drive, Dropbox, SharePoint und Box an. Was die Anbindung jeweils leistet, beschreiben die OpenAI-Hilfe zu Google Drive und die Dropbox-Hilfe. Claude bindet Google Drive an und bietet für Google Docs, Sheets und Slides eigene Konnektoren, zum Beispiel zum Bearbeiten vorhandener Dateien. Weitere Speicher wie Dropbox bindet Claude ebenfalls über Konnektoren an. Details beschreibt die Anthropic-Hilfe.

bindet Google Drive an und bietet für Google Docs, Sheets und Slides eigene Konnektoren, zum Beispiel zum Bearbeiten vorhandener Dateien. Weitere Speicher wie Dropbox bindet Claude ebenfalls über Konnektoren an. Details beschreibt die Anthropic-Hilfe. Gemini erzeugt laut Google Google-Dokumente, -Tabellen und -Präsentationen sowie Word-, Excel- und PDF-Dateien direkt aus dem Chat und exportiert sie nach Google Drive.

erzeugt laut Google Google-Dokumente, -Tabellen und -Präsentationen sowie Word-, Excel- und PDF-Dateien direkt aus dem Chat und exportiert sie nach Google Drive. Vibe von Mistral, bis Mai 2026 unter dem Namen Le Chat bekannt, verbindet Google Drive und SharePoint. Die Einrichtung übernehmen Administrator:innen, Mistral indexiert die Inhalte laut Hilfeseite in europäischen Rechenzentren.

von Mistral, bis Mai 2026 unter dem Namen Le Chat bekannt, verbindet Google Drive und SharePoint. Die Einrichtung übernehmen Administrator:innen, Mistral indexiert die Inhalte laut Hilfeseite in europäischen Rechenzentren. Perplexity bietet Konnektoren für Google Drive, OneDrive, Box und Dropbox. Sie dienen vor allem der Suche in den eigenen Dateien. Ein Schreiben in den Speicher habe ich in der Perplexity-Hilfe nicht gefunden.

Bei Google Drive schreiben mehrere Chatbots direkt in die Ablage. Bei anderen Speichern reicht das Spektrum je nach Chatbot vom reinen Suchen bis zum Speichern fertiger Ergebnisse.

Tipp: Wer eine bestimmte Kombination aus Chatbot und Cloud-Speicher plant, bespricht das Thema am besten direkt mit dem KI-Chatbot der Wahl und lässt sich die Einrichtung erklären. Die Websuche sollte dabei eingeschaltet sein, damit der Chatbot den Stand der Hilfeseiten heranzieht.

Ein Speicher, mehrere Chatbots, mehrere Personen: Ein Cloud-Speicher bindet sich an keinen bestimmten KI-Chatbot. Über die jeweiligen Konnektoren können mehrere Systeme auf dieselben Ordner zugreifen, und wer den Anbieter wechselt, behält seine Dateien im eigenen Speicher. Auch mehrere Personen im Büro können mit denselben Ordnern arbeiten. Dabei verbindet in der Regel jede und jeder das eigene Konto mit dem eigenen Chatbot. Nach Angaben von OpenAI und Anthropic sehen ChatGPT und Claude bei Google Drive dann nur die Dateien, die das verbundene Konto auch selbst öffnen darf. Bei anderen Anbietern klären Sie das vor dem Einsatz im Team in der Hilfe. In Firmenkonten muss die Administration eine Verbindung unter Umständen freigeben. Ein gemeinsamer Wissensbestand für alle entsteht über einen einfachen Konnektor meist nicht, denn jede Person greift über ihre eigene Verbindung zu. Klare Absprachen zu Ordnerstruktur, Dateinamen und eingerichteten Verbindungen helfen, den Überblick zu behalten.

Und wer mit Microsoft 365 arbeitet?

Bei Microsoft liegen Ablage und Chatbot im selben System: OneDrive und SharePoint gehören zur Microsoft-365-Umgebung, eine eigene Einrichtung entfällt. Copilot Chat ist in vielen Business-Abos von Microsoft 365 enthalten. Ohne zusätzliche Lizenz arbeitet er mit Dateien, die Sie ihm selbst geben.

Eine Suche über den gesamten Datenbestand des Büros bietet Microsoft nur mit der zusätzlichen Lizenz für Microsoft 365 Copilot, ein anderes Produkt als Copilot Chat. Laut Microsoft-Hilfe umfasst der Zugriff dann Besprechungen, E-Mails, Chats und Dateien. Weil Microsoft 365 Copilot dort arbeitet, wo die Dateien, E-Mails und Chats des Büros ohnehin liegen, kann er eine datenschutzfreundliche Lösung sein. Mehr zu den Funktionen steht im Beitrag Microsoft Copilot im Architekturbüro.

Vor dem Verbinden: Fragen zum Datenschutz

Wer einen Cloud-Speicher mit einem KI-Chatbot verbindet, gibt dem Anbieter unter Umständen Zugriff auf den gesamten Speicher. In kleinen Büros verbinden Mitarbeiter:innen dafür oft ihr persönliches Konto, ohne dass jemand im Büro den Überblick hat.

Wichtig: Dieser Beitrag ist ausdrücklich keine Empfehlung, Unterlagen mit personenbezogenen Daten für KI-Chatbots freizugeben.

Und: Auch Inhalte ohne Personenbezug können vertraulich sein, etwa unveröffentlichte Wettbewerbsentwürfe oder Honorarkalkulationen.

Vor dem Verbinden helfen fünf Prüffragen:

Privat- oder Geschäftskonto? Die Datenregeln unterscheiden sich bei vielen Anbietern deutlich zwischen Angeboten für Einzelpersonen und für Unternehmen. Ist das Training ausgeschlossen? Bei ChatGPT können in den Angeboten für Einzelpersonen Inhalte aus Gesprächen und verbundenen Apps in das Training einfließen, solange die Einstellung „Das Modell für alle verbessern“ aktiv ist. Für Google-Dienste wie Drive nennt der Anbieter engere Grenzen. In den Angeboten für Unternehmen trainiert OpenAI standardmäßig nicht mit den Daten. Details stehen in der OpenAI-Hilfe. Gibt es einen Auftragsverarbeitungsvertrag? Für die geschäftliche Nutzung sollte er vorliegen. Der Konnektor kann auch Dateien mit personenbezogenen Daten erreichen, wenn sie im selben Speicher liegen. Lässt sich der Zugriff begrenzen? Ein eigener Ordner reicht dafür meist nicht, denn der Chatbot sieht alles, was das verbundene Konto öffnen darf. Wirksamer ist ein eigenes Konto, das nur auf ausgewählte Ordner zugreift. Wer hat was verbunden? Eine kurze Übersicht im Büro verhindert, dass Verbindungen in Vergessenheit geraten.

Für Büros, die einen Cloud-Speicher auswählen wollen, ergeben sich daraus vier Kriterien: Welche Chatbots binden den Speicher direkt an? Wo liegen die Daten? Lässt sich der Zugriff auf einzelne Ordner beschränken? Bietet der Anbieter einen Auftragsverarbeitungsvertrag?

Wo die einfache Verbindung endet

Für einzelne Dateien reicht die einfache Verbindung aus. Schwieriger wird es bei einer Frage wie dieser: „In welchen Unterlagen zur neuen Kita stehen Angaben zum Schallschutz der Gruppenräume?“

Ein einfacher Konnektor nutzt die Suche des Cloud-Speichers und öffnet danach einzelne Dateien. Steht die gesuchte Angabe verstreut in Dutzenden PDFs und Tabellen, muss der Chatbot Datei für Datei lesen.

Für solche Fragen braucht es einen Inhaltsindex, der die Dokumente vorab erschließt. Mit einem solchen Index arbeiten Microsoft 365 Copilot und Vibe. ChatGPT bietet ihn für Google Drive in Firmenkonten, wenn Administrator:innen die Synchronisierung einrichten (OpenAI-Hilfe). Dazu kommen spezialisierte Plattformen für Unternehmenswissen wie amberSearch aus Aachen oder Langdock aus Berlin.

Ein solcher Index lässt sich auch lokal einrichten, ohne Cloud. Das richtet sich eher an technisch Interessierte. Wie ich eine Volltextsuche über Büro-Dokumente auf dem eigenen Rechner aufgebaut habe, zeigt der Beitrag Der „Dokument-Indexer“.

Fazit

Mit einem Konnektor holt sich der KI-Chatbot Tabellen, Texte und Rechercheergebnisse selbst aus dem Cloud-Speicher und legt neue Dateien direkt dort ab. Zugleich liefert ihm die Ablage den Kontext, den er für aussagekräftige Ergebnisse benötigt.

Vor dem Verbinden sollte jedes Büro klären, welche Inhalte der Chatbot sehen darf und welche Datenregeln gelten.

Für Fragen über viele Dokumente hinweg reicht ein einfacher Konnektor nicht aus. Dafür eignen sich Systeme mit Inhaltsindex.

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