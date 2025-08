Mit der Ollama App steht ab sofort ein KI-Chatbot zur Verfügung, der komplett lokal auf dem eigenen Rechner läuft, gut aussieht UND extrem einfach zu installieren ist.

Die Open Source-Anwendung von Ollama überzeugt durch ein extrem reduziertes Design und eine besonders einfache Installation. Die App lässt sich auf Windows, macOS und Linux installieren und ist intuitiv zu bedienen.

Die Installation der Ollama App ist kostenlos, denkbar einfach und in wenigen Schritten erledigt:

Bereits beim ersten Start fällt auf, wie unkompliziert alles funktioniert. Und das reduzierte Design macht richtig Spaß.

Die App fügt sich nahtlos in den Arbeitsalltag ein: Drag-and-Drop oder Copy-Paste funktionieren ohne Umwege. Auch die Verwaltung von verschiedenen Themen und Chatverläufen ist einfach gehalten.

Ein großer Vorteil der Ollama App ist der Fokus auf Datenschutz. Alle Berechnungen erfolgen lokal auf dem eigenen Rechner, sodass keine Daten in die Cloud übertragen werden müssen.

Folglich funktioniert die Software auch komplett offline, es ist also nicht mal ein Internetzugang erforderlich.

Der kleine Chatbot ist sogar begrenzt RAG-fähig (RAG = Retrieval Augmented Generation): Neben den direkten Texteingaben kann der Chatbot auch mit (kleineren) Textdateien gefüttert werden, um mit den Inhalten zu interagieren. Um eine Datei zu einem Chat hinzuzufügen, zieht man sie einfach per Drag-and-drop in das Prompt-Eingabefeld.

Die Ollama App bietet ein auch übersichtliches Interface für den Umgang mit verschiedenen KI-Modellen.

Bewährte Open Source-Sprachmodelle (LLMs) wie Llama 3 von Meta, Phi-3 von Microsoft, Gemma von Google oder Mistral (von Mistral) stehen in der App zum kostenlosen Download bereit. Sie können mit wenigen Klicks geladen und aktiviert werden.

Wichtig dabei: So ein LLM hat eine Dateigröße von einigen Gigabyte. Auf dem Rechner sollte also Festplattenplatz noch ausreichend Speicherplatz zur Verfügung stehen. Und natürlich benötigt so ein Sprachmodell auch Arbeitsspeicher. Je leistungsfähiger der Mac oder PC, desto besser.