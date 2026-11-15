Elf Handyfotos, ein Grundriss aus der Bauakte, kein Aufmaß: Mit solchen Unterlagen beginnt beim Bauen im Bestand manchmal eine Machbarkeitsstudie. Ich habe getestet, wie gut ChatGPT und Claude mit ihren aktuellen Sprachmodellen solche Unterlagen auswerten.

Entstehen daraus verlässliche Bestandspläne und ein brauchbares IFC-Modell? Der Beitrag zeigt den Testaufbau, erläutert den mehrteiligen Prompt sowie die Stellen, an denen Sie die Ergebnisse der KI-Tools am Ende nachmessen sollten.

Bauen im Bestand: Der alte Plan stimmt nicht mehr, ein Aufmaß fehlt

Das (fiktive) Szenario: Eine leerstehende Kaufhalle aus DDR-Zeiten soll zur Kita mit 120 Plätzen umgebaut werden. Die Bauherrschaft bittet um eine Machbarkeitsstudie und schickt, was sie hat:

elf Handyfotos von einer Begehung, den Grundriss des Erdgeschosses aus der Bauakte von 1983 und eine E-Mail mit den Eckdaten des geplanten Projekts.

Ein Aufmaß gibt es nicht, ebenso wenig Schnitte oder Ansichten. 1991 wurde das Gebäude umgebaut, die Unterlagen dazu fehlen. Der alte Plan stimmt also an einigen Stellen nicht mehr.

Für viele Büros im Bauen im Bestand ist das eine vertraute Lage: Für eine erste Einschätzung lohnt sich ein vollständiges Aufmaß noch nicht, verlässliche Pläne braucht man trotzdem.

Überprüfen lässt sich die KI nur an einem Gebäude mit bekannten Maßen

In einem früheren Test hat ChatGPT aus einem einzigen Foto einen Sanierungsentwurf mit Plansatz und begehbarem 3D-Modell entwickelt. Bei einem Entwurf gibt es allerdings kein Richtig oder Falsch.

Im Bestand ist das anders: Jedes Maß lässt sich mit der Wirklichkeit vergleichen. Bei einem echten Gebäude wäre dafür ein vollständiges Aufmaß nötig. Ich bin deshalb den umgekehrten Weg gegangen und habe zuerst ein Testgebäude als 3D-Modell angelegt, dessen Maße ich kenne.

Die Kaufhalle ist erfunden, orientiert sich aber an typischen DDR-Kaufhallen mit Stahlbetonskelett und VT-Faltendach. In das 3D-Modell habe ich auch einen Umbau von 1991 eingebaut: einen gläsernen Windfang vor der Fassade, ein zugemauertes Tor, ein neues Rolltor, eine Fassadenbekleidung und eine abgehängte Decke. Der Plan von 1983 zeigt davon nichts.

Aus dem 3D-Modell entstanden die Unterlagen für den Test. Die Fotos wurden in Blender gerendert, mit typischen Eigenschaften von Handykameras wie Verzeichnung und Bildrauschen versehen und anschließend per KI um Gebrauchsspuren und Umgebung ergänzt. Den Grundriss habe ich wie einen vergilbten Archivscan mit handschriftlichen Nachträgen aufbereitet.

Projekt, Bauherrschaft und Schriftverkehr gehören zum fiktiven Demo-Büro „Beispiel Architekten“, das ich für Seminare nutze.

ChatGPT und Claude erhalten dieselben Unterlagen und denselben Prompt

Für den Test habe ich die Desktop-Apps von ChatGPT und Claude genutzt. In ChatGPT lief die Aufgabe im Bereich Codex, in Claude im Bereich Cowork. Beide Apps arbeiten dabei mit einem Ordner auf dem Rechner, lesen die Unterlagen dort ein und speichern ihre Ergebnisse als Dateien.

Bei OpenAI habe ich nicht das Spitzenmodell GPT-6 Astra aus dem Giebelhaus-Test eingesetzt, sondern das neuere GPT-6.1 Sol. Es kostet in der API nur ein Fünftel und eignet sich damit eher für den Alltag im Büro. Bei Anthropic kam Claude Opus 5.5 zum Einsatz, das preislich zwischen Sol und Astra liegt. Beide Sprachmodelle liefen auf der Stufe „Hoch“, die ihnen mehr Zeit zum Nachdenken gibt.

Der Prompt gliedert die Arbeit in vier Schritte:

Lesen: alle Unterlagen auswerten und jedes Foto im Grundriss verorten Befund: Abweichungen zwischen Plan und Fotos, ablesbare und offene Maße, Bauweise, Schadstoffverdacht – danach anhalten und Fragen stellen Modellieren: Pläne, IFC-Modell und Listen aus einer gemeinsamen Datenbasis erzeugen Prüfen: die Ergebnisse mit Scan und Fotos vergleichen und berichten, was gefunden, behoben und offen ist

Die Pause nach dem Befund ist wichtig: Sie können prüfen, ob die KI die Unterlagen richtig verstanden hat, bevor sie modelliert.

Jede Zahl im „Register“ gibt Auskunft über ihre Herkunft

Die gemeinsame Datenbasis ist ein Register, eine Tabelle aller Maße und Festlegungen. Dieses Register sollen die Chatbots anlegen, um ihre Berechnungen zu speichern und zu bewerten: Zu jedem Wert steht dort, woher er stammt (Plan, Foto, abgeleitet oder angenommen), wie sicher er ist und mit welcher Toleranz.

Man kann es sich wie ein Raumbuch vorstellen, nur für jede einzelne Zahl. Aus dem Register entstehen alle Pläne und das 3D-Modell. Ändert sich ein Wert, ändern sich alle Ergebnisse mit.

Nach knapp einer Stunde liegen Pläne, IFC-Modell und Prüfbericht vor

Beide Sprachmodelle lasen Plan und Fotos gründlich und hielten nach dem Befund wie verlangt an. GPT-6.1 Sol verortete dabei alle elf Fotos auf dem Archivplan, mit Standort und Blickrichtung.

Beide fanden die wesentlichen Umbauten von 1991, ohne den Bauantrag zu kennen. Das neue Rolltor brachten beide mit einem Bleistiftvermerk auf dem alten Plan in Verbindung.

Bemerkenswert waren ihre Fragen: Beide wollten vor der Modellierung wissen, ob eine Begehung mit Kontrollmessungen möglich ist. Für den Test erhielten beide dieselbe Antwort: Es gibt keine weiteren Unterlagen, fehlende Werte sollen als Annahme gekennzeichnet werden.

Nach jeweils knapp einer Stunde lagen vollständige Ergebnisse vor:

Grundriss, Querschnitt und Ansichten als PDF und DXF, Änderungen gegenüber 1983 gekennzeichnet

als PDF und DXF, Änderungen gegenüber 1983 gekennzeichnet ein IFC4-Modell , in dem jedes Bauteil Herkunft und Sicherheit trägt

, in dem jedes Bauteil Herkunft und Sicherheit trägt eine Liste mit Abweichungen, Schadstoffverdacht und offenen Punkten

mit Abweichungen, Schadstoffverdacht und offenen Punkten ein Prüfbericht, in dem die Sprachmodelle ihre Pläne mit Scan und Fotos vergleichen

Die DXF- und IFC-Dateien ließen sich in gängigen Viewern öffnen, die DXF-Pläne teils mit getrennten Layern für Bestand, Änderungen und Annahmen.

Ohne ausdrückliche Aufforderung recherchierten beide Sprachmodelle im Netz, etwa in historischen Typenunterlagen und Zulassungen zum VT-Faltendach sowie in Merkblättern zu Gebäudeschadstoffen. Opus 5.5 wies zusätzlich auf ein mögliches Tragwerksrisiko beim Spannstahl dieser Bauzeit hin.

Der Grundriss stimmt weitgehend, bei Höhen und Material weichen beide ab

Legt man die Grundrisse der KI über das Testgebäude, decken sie sich weitgehend. Achsen, Stützen, Außenmaße und Innenwände haben beide Sprachmodelle zuverlässig aus dem Plan übernommen.

Die Abweichungen liegen dort, wo der Plan keine Auskunft gibt: bei Höhen, Materialien und Details. So bezog eines der Sprachmodelle die Auskragung des Vordachs auf die falsche Kante.

Dass die Südfassade mit Trapezblech bekleidet ist, erkannte keines der beiden Sprachmodelle. Und die Höhen von Dach und Giebelwänden wichen in beiden 3D-Modellen ab.

Welches Sprachmodell in welchem Punkt besser lag, gebe ich bewusst nicht als Rangliste wieder. Ein zweiter Durchlauf mit denselben Unterlagen kann anders ausfallen. Belastbar ist das Muster: Was im Plan steht, lesen die Sprachmodelle genau. Was sie schätzen müssen, sollte man prüfen.

Die KI kennzeichnet selbst, wo nachgemessen werden sollte

Fast alle Abweichungen betrafen Werte, die die Sprachmodelle im Register selbst als geschätzt oder unsicher gekennzeichnet hatten. Umgekehrt waren nicht alle geschätzten Werte falsch, manche trafen genau.

Die Kennzeichnung sagt also nicht, ob ein Wert stimmt, sondern ob er belegt ist. Aus den unsicheren Werten, die für das Projekt wichtig sind, lässt sich eine Liste für die Begehung ableiten. Im Beispiel gehören dazu Raumhöhen, Brüstungen, Dachhöhen und das Fassadenmaterial.

Die Selbstkontrolle der KI ersetzt keine Messung

In Schritt 4 sollen die Sprachmodelle ihre Ergebnisse prüfen. Dabei verwarf Opus 5.5 einen zutreffenden Wert: Die Höhe der Giebelwand, aus einem Foto richtig ermittelt, hielt es für einen Zählfehler und setzte eine niedrigere, waagerechte Oberkante an. Damit das Dach nicht über diese Wand hinausragt, verringerte es anschließend die Höhe der Dachelemente.

Das Ergebnis war ein 3D-Modell ohne Widersprüche, an diesen Stellen aber falsch. Immerhin meldete Opus 5.5, dass ein anderes Foto nicht zu seiner Annahme passt, und führte den Punkt als offen.

Eine Prüfung anhand derselben Unterlagen kann solche Fehler nicht zuverlässig aufdecken. Das leistet nur eine Messung vor Ort.

Wo nachgemessen werden muss, lässt sich im IFC-Modell von GPT-6.1 Sol direkt ablesen: Jedes Bauteil trägt Herkunft, Sicherheit und Registernummer. Ein Klick auf eine Dachfalte zeigt zum Beispiel, dass ihre Höhe auf einer Annahme beruht und als wenig sicher gilt.

Die Pläne wirken fertig und stimmig. Ob ein Maß stimmt, lässt sich der Zeichnung nicht ansehen. Dafür braucht es die Angabe, woher es stammt.

Statt vollständigem Aufmaß: gezielt nachmessen, was die KI geschätzt hat

Für eine Machbarkeitsstudie liefern ChatGPT und Claude in kurzer Zeit eine brauchbare Grundlage: Pläne, ein IFC-Modell und eine strukturierte Liste offener Punkte. Ein Aufmaß ersetzen sie nicht.

Sinnvoll ist deshalb ein anderer Ablauf: Die KI erstellt den Bestandsplan mit Register. Das Büro wählt daraus die unsicheren und für das Projekt wichtigen Werte aus, und bei einer gezielten Begehung werden genau diese nachgemessen. Die Messwerte fließen ins Register zurück, die KI erzeugt Pläne und 3D-Modell neu.

Die fachliche Verantwortung bleibt beim Büro, für die Maße ebenso wie für den Entwurf, der auf dieser Grundlage entsteht.

Webinar am 02. Dezember 2026: Den Test mit Prompt, Live-Vorführung und Einordnung zeige ich im Webinar „Vom Foto zum 3D-Modell: GPT-6 Astra, GPT-6.1 Sol und Claude Opus 5.5 im Planungsbüro“ der competitionline Akademie. Weitere Informationen und Anmeldung

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