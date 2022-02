Stellenangebot: PR-Assistenz (w/m/d) in Teilzeit @ mai public relations GmbH

Wir sind eine auf die Themen Architektur, Bauen und Design spezialisierte Kommunikationsagentur mit Sitz in Kreuzberg. Vor mehr als zehn Jahren als klassische PR-Agentur gestartet, machen wir heute längst viel mehr: Wir entwickeln Marken, konzipieren Kampagnen, drehen Filme, schreiben Blogs, netzwerken auf Branchenevents und organisieren Architekturwettbewerbe. Wir arbeiten für große Marken ebenso wie für kleine Planungsbüros, für renommierte Möbelhersteller wie für aufstrebende Designer.

Zum baldigen Einstieg suchen wir Dich als PR-Assistent(in) für 20 Stunden an fünf Arbeitstagen in der Woche. Du unterstützt das Berater-Team bei den täglichen Aufgaben: Zum Beispiel durch die Pflege der Presseverteiler, die Steuerung von Mediaschaltungen, das Handling von Übersetzungen, den Versand von Pressetexten, die Vorbereitung von Filmdrehs oder das Erstellen von Analysen.

Du passt zu uns, wenn Du fit am Mac bist, zuverlässig und genau arbeitest und auch bei den ganz unterschiedlichen Aufgaben stets den Überblick behältst. Erfahrungen in unserem Tätigkeitsbereich sind von Vorteil, aber kein Muss. Wichtiger sind für uns sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch sowie mindestens gute in Englisch.

Wir von mai public relations haben eine klare Vorstellung davon, wie wir arbeiten wollen. Arbeitsort und Arbeitszeit sind bei uns schon immer flexibel. Job und Freizeit stehen in einem gesunden Gleichgewicht. Zudem lieben wir es, über den Tellerrand hinauszuschauen. Wenn gerade keine Pandemie ist, besuchen wir gern Ausstellungen, hören uns Vorträge an oder laden Experten zu uns ein, um von ihnen zu lernen. Zudem ist es uns ist es wichtig, zur Erhaltung des ökologischen Gleichgewichts beizutragen.

Fühlst du Dich angesprochen? Dann schicke uns gern Deine Bewerbung. Elf nette Kolleginnen und Kollegen freuen sich auf Dich!

maipr.com · ichbewerbemich@maipr.com

