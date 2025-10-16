In eigener Sache · Werbung

Wie lässt sich Künstliche Intelligenz im Planungsbüro wirklich einsetzen? Das Online-Inhouse-Seminar von Eric Sturm zeigt konkrete Beispiele, Strategien und Tools für den Arbeitsalltag.

Warum das Thema jetzt wichtig ist

Künstliche Intelligenz verändert gerade viele Arbeitsbereiche – auch die Planung und Kommunikation im Büro. Wer sich frühzeitig mit den neuen Werkzeugen vertraut macht, kann Prozesse optimieren, Wissen sichern und Zeit gewinnen.

Mein Online-Inhouse-Seminar vermittelt die Grundlagen generativer KI und zeigt praxisnah, wie Chatbots und Bild-Generatoren heute schon im Büroalltag unterstützen.

Seminarinhalte

Einführung: Trainingsdaten, Kosten, Sprachmodelle, Datenschutz

Text-KI: ChatGPT , Custom GPTs , Microsoft Copilot und KI-Komplettlösungen

, , und KI-Komplettlösungen Bild-KI: Midjourney , Nano Banana , Stable Diffusion – was können sie und wie gelingt der Einstieg?

, , – was können sie und wie gelingt der Einstieg? Automatisierungen und KI-Workflows für den Büroalltag

und für den Büroalltag KI im Bauwesen : reale Anwendungsbeispiele aus Planung und Bauleitung

: reale Anwendungsbeispiele aus Planung und Bauleitung Link-, Podcast- und Video-Tipps für die Vertiefung

So läuft das Seminar ab

Anfrage & Terminvereinbarung: Sie wählen einen Wunschtermin – ich melde mich mit Details. Online-Seminar: 3 Stunden netto (2 × 90 Minuten plus Pause) per MS Teams oder Zoom. Material: Meine Folien erhalten Sie im Anschluss als PDF-Datei zur internen Nutzung. Diskussion & Fragen: Raum für individuelle Themen und konkrete Anwendungsfälle aus Ihrem Büro.

Für wen ist das Seminar geeignet?

Das Online-Seminar richtet sich an alle Mitarbeitenden in Planungsbüros, die die Grundlagen generativer KI verstehen und sofort umsetzbare Anwendungen kennenlernen möchten.

Geschäftsführung und Projektleitende

Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerbsbearbeitung

Technische Mitarbeitende mit Interesse an KI-Tools

Was Sie mitnehmen

Sie erhalten einen fundierten Überblick über aktuelle KI-Werkzeuge und lernen, wie Sie diese gezielt im Büro einsetzen können – von der Textarbeit über Recherche und Analyse bis zur Visualisierung. Praxisnah, kompakt und auf die Planungsbranche zugeschnitten.

Ihr Referent: Eric Sturm

Dipl.-Ing. Eric Sturm ist Webdesigner, Blogger und Fachjournalist. Er berät Architektur- und Ingenieurbüros in allen Fragen der digitalen Kommunikation und hält seit 2005 Seminare und Vorträge für Kammern, Verbände und Unternehmen.

Anerkennung bei Kammern

Die Inhalte entsprechen meinem öffentlichen Seminar „Was kann KI? Künstliche Intelligenz im Planungs- und Baubereich“, das bei mehreren Architekten- und Ingenieurkammern anerkannt wurde. Teilnahmebestätigungen für die Einreichung bei Ihrer Kammer stelle ich gerne aus.

Sie möchten das Seminar für Ihr Büro anfragen oder weitere Informationen erhalten?

Ich freue mich über Ihre Nachricht! Nutzen Sie einfach das Formular unten.

Alternativ erreichen Sie mich per E-Mail oder telefonisch: 0179 226 84 89.

