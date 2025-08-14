GPT-5 jetzt auch im Microsoft 365 Copilot-Chat verfügbar

Microsoft führt im Microsoft 365 Copilot-Chat das flexible GPT-5-Modell von OpenAI als neues Sprachmodell ein.

Der KI-Chatbot passt beim Antworten das zugrunde liegende Modell dynamisch an die jeweilige Eingabeaufforderung an und soll dadurch präzisere und komplexere Antworten liefern.

Über die Schaltfläche „GPT-5 testen“ oben rechts in der Chat-Oberfläche können Nutzer:innen das neue Modell direkt ausprobieren – auch ohne Microsoft-365-Copilot-Lizenz – siehe Screenshot oben.

Prioritäts- und Standardzugriff im Copilot Chat

Lizensierte Microsoft-365-Copilot-Nutzer:innen erhalten einen Prioritätszugriff auf Funktionen wie Dateiupload, Bildgenerierung oder GPT-5-basierte Argumentationsmodelle. Das bedeutet schnellere Reaktionszeiten und höhere Verfügbarkeit, selbst in Spitzenzeiten.

Nutzer:innen ohne Lizenz haben Standardzugriff, der von der aktuellen Serverkapazität abhängt. Ist keine Kapazität vorhanden, informiert Copilot im Produkt, während laufende Aufgaben ohne Unterbrechung abgeschlossen werden.

Erweiterte Analysefunktionen für präzisere Antworten im Copilot-Chatbot

Der Copilot-Chatbot analysiert jede Eingabeaufforderung kontextbezogen, einschließlich angehängter Dateien. Für einfache Fragen gibt es schnelle, präzise Antworten.

Komplexere Anfragen werden schrittweise durchdacht und beantwortet. Der Zugriff auf Unternehmensdaten ist nur mit einer kostenpflichtigen Microsoft-365-Copilot-Lizenz möglich, was vor allem für interne Analysen und datenbasierte Antworten relevant ist.

Hintergrund: Was ist eigentlich der „Microsoft Copilot“?

Microsoft 365 Copilot integriert KI-gestützte Assistenzfunktionen direkt in Anwendungen wie Word, Excel, Outlook oder Teams. Das System kombiniert Sprachmodelle mit den Arbeits- und Geschäftsdaten der Nutzer:innen, um Inhalte zu erstellen, Informationen zu analysieren und Arbeitsabläufe zu optimieren.

Durch die tiefe Einbettung in die Microsoft-365-Umgebung können Aufgaben automatisiert, Texte generiert oder komplexe Daten ausgewertet werden, ohne die gewohnten Office-Tools zu verlassen.

