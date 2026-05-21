Potenzielle Bauherrinnen und Bauherren öffnen heute oft ChatGPT, Google Gemini oder Perplexity, bevor sie überhaupt eine Suchmaschine bemühen. Sie fragen nach Empfehlungen für Architekturbüros in ihrer Region, nach Erfahrungen mit bestimmten Bautypen oder nach Spezialist:innen für Sanierung im Bestand.

Die Antworten dieser KI-Systeme entstehen aus einer Mischung aus Trainingsdaten, Live-Recherchen und einer eigenen Logik, welche Quellen als vertrauenswürdig gelten. Wer dort namentlich vorkommt, gewinnt eine völlig neue Form von Sichtbarkeit – wer fehlt, bleibt unsichtbar.

GEO ist mehr als SEO mit neuem Etikett

GEO – Generative Engine Optimization – beschreibt die systematische Optimierung der eigenen Online-Präsenz für genau diese KI-Antworten. Klassische Suchmaschinenoptimierung zielt auf gute Plätze in den Trefferlisten von Google und Bing.

GEO geht einen Schritt weiter: Inhalte sollen so aufbereitet sein, dass Sprachmodelle sie verstehen, zitieren und in eigenen Worten wiedergeben können.

Dazu gehören

frage-orientierte Texte ,

, eine saubere HTML-Struktur ,

, strukturierte Daten (Schema Markup),

(Schema Markup), eindeutige Leistungsbeschreibungen und

und externe Erwähnungen, die als Vertrauenssignal wirken – Stichwort E-E-A-T (Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness).

Warum gerade Planungsbüros profitieren

Die Architektur- und Planungsbranche bringt für GEO einige Eigenheiten mit.

Projektfotos sind aussagekräftig, aber für KI-Systeme schwer interpretierbar, wenn Alt-Texte und Bildunterschriften fehlen.

sind aussagekräftig, aber für KI-Systeme schwer interpretierbar, wenn Alt-Texte und Bildunterschriften fehlen. Baubeschreibungen enthalten oft wertvolle inhaltliche Tiefe, sind aber selten so strukturiert, dass ein Chatbot daraus konkrete Empfehlungen ableiten kann.

enthalten oft wertvolle inhaltliche Tiefe, sind aber selten so strukturiert, dass ein Chatbot daraus konkrete Empfehlungen ableiten kann. Spezialisierungen wie Holzbau, Schulbau oder Denkmalpflege und die regionale Verankerung eines Büros sind GEO-relevante Inhalte, die häufig nur implizit auf der Website auftauchen.

Eine durchdachte GEO-Strategie macht solche Stärken sichtbar – und zwar nicht nur für Bauherrschaften, sondern auch für die KI-Systeme, die diese künftig beraten.

SEO bleibt – GEO kommt dazu

GEO ersetzt SEO nicht. Beide Disziplinen ergänzen sich: Eine technisch gut aufgestellte, inhaltlich klare Website ist die Grundlage für beides.

GEO verschiebt jedoch den Schwerpunkt – weg von Keywords und Trefferlisten, hin zu inhaltlicher Autorität, Quellenqualität und einer Architektur der Inhalte, die maschinell lesbar bleibt.

Für Architekturbüros, die ihre Online-Präsenz ernst nehmen, lohnt sich der Einstieg jetzt: Die Spielregeln werden gerade geschrieben.

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