Forum “Künstliche Intelligenz in der Planung” in Berlin und online

Künstliche Intelligenz (KI) hat in den letzten Jahren auch in der Bauplanung zunehmend an Bedeutung gewonnen. Am 31. Oktober 2024 findet in den EDGE Workspaces Grand Central in Berlin und online das Forum „Künstliche Intelligenz in der Planung“ statt.

Die vom Mittelstand-Digital Zentrum Bau, dem Verband Beratender Ingenieure (VBI), der Ruhr-Universität Bochum und der Fachzeitschrift Build-Ing. organisierte Hybrid-Veranstaltung beleuchtet aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen beim Einsatz von KI im Bauwesen.

Sie richtet sich sowohl an Fachplaner:innen als auch an Architekturbüros und Bauunternehmen, die sich über die Potenziale und Risiken dieser Technologie informieren möchten.

“Die KI-Technologie ist da – und die Zeit ist reif für die operative Anwendung von KI in der Planungsbranche. Gestalten wir damit unsere Prozesse neu, optimieren unsere Wertschöpfungserbringung und erneuern den Business Case!” Prof. Dr. Steffen Warmbold, Stellvertretender Geschäftsführer und Leiter Grundsatzthemen beim VBI

Chancen und Risiken des Einsatzes von KI in der Bauplanung

Die Veranstaltung bietet ein umfangreiches Programm, in dem Expert*innen über Anwendungsfelder und Technologien sprechen, die die Bauwirtschaft in den kommenden Jahren prägen werden.

Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Künstliche Intelligenz die Arbeitsprozesse in der Bauplanung, auf der Baustelle und im Gebäudebetrieb verändert.

Diskutiert wird unter anderem , wie KI zur Effizienzsteigerung und Optimierung der Wertschöpfungskette beitragen kann, aber auch welche Risiken und Herausforderungen bestehen.

“KI wird vieles verändern: Prozesse, Kreativität, Planung, Betrieb. Gerade der Bau und vor allem auch die kleinen Betriebe sind durch Preisdruck und Fachkräftemangel mehr denn je herausgefordert” sagt Thomas Kirmayr, Geschäftsführer des Mittelstand-Digital Zentrum Bau.

Der Experte für die Digitalisierung im Bauwesen betont die Chancen von KI für kleine und mittlere Unternehmen, um dem Fachkräftemangel und Kostendruck zu begegnen.

Digitale Transformation und praktische Anwendungen – kostenfreie Tickets

Das Forum umfasst Präsentationen und Diskussionen mit insgesamt 14 Expert:innen, darunter Prof. Dr.-Ing. Markus König von der Ruhr-Universität Bochum, Prof. Dr. Michael Kraus von der Technischen Universität Darmstadt und Dr. Lisa Lenz von der Building Information Cloud GLWG.

Neben theoretischen Grundlagen stehen praxisnahe Anwendungen und innovative Produktlösungen im Vordergrund. Die Teilnehmenden erhalten Einblicke in konkrete Beispiele, wie KI-Prozesse in der Bau- und Planungsbranche umgesetzt werden können.

Interessierte können sowohl vor Ort als auch online an der Veranstaltung teilnehmen. Der VBI stellt ein kostenfreies Ticket-Kontingent zur Verfügung, um möglichst vielen Fachleuten den Zugang zur Veranstaltung zu ermöglichen.

Weitere Informationen zur Anmeldung und das vollständige Programm finden Sie auf der Website des Mittelstand-Digital Zentrum Bau.

