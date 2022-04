Ein ERP-System für Architekten – lohnt sich das?

Gesponserter Beitrag von Biquanda

Ein ERP-System? Ist das nicht nur etwas für Produktionsbetriebe? Das denken sich wahrscheinlich viele Architekt:innen. Doch es gibt auch spezialisierte ERP-Lösungen, wie Biquanda, das flexible ERP-System für Dienstleistungsunternehmen.

VESCON hat mit dem Softwareprodukt Biquanda eine ERP-Lösung speziell für Dienstleistungsunternehmen wie zum Beispiel Architekturbüros entwickelt.

Mit Biquanda organisieren und managen Sie Ihr Büro: von der Protokollierung Ihres vertrieblichen Erstkontaktes, über ein stets aktuelles Projektcontrolling bis hin zur Erfassung des Zahlungseingangs einer Schlussrechnung. Daneben verwalten Sie mit Biquanda die Urlaubs- und Stundenkonten Ihrer Mitarbeiter oder disponieren sie mit Hilfe der Kapazitätsplanung.

Projektstruktur nach HOAI

Durch die flexible und leistungsfähige Projektverwaltung in Biquanda können Sie ihre Projekte einfach abbilden, egal ob Sie einen Auftrag nach HOAI (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure) oder einem eigenen Projektstrukturplan, nach Festpreis oder nach Aufwand abwickeln.

Projektabrechnung, auch mit XRechnung, kein Problem!

Mit Biquanda erstellen Sie mit Hilfe der erfassten Zeiten einfach Ihre Kundenrechnungen. Durch den Workflow haben Sie jederzeit volle Transparenz über Ihre Umsätze.

Sie arbeiten für öffentliche Auftraggeber und müssen eine XRechnung liefern? Kein Problem – mit Biquanda können Sie Ihre Rechnungen direkt als XRechnung exportieren und haben dadurch keinen Mehraufwand mehr. Durch das einmalige Einpflegen der relevanten Daten im System, wie zum Beispiel der Leitweg-ID, ist das Erstellen der XRechnung komfortabel und zeitsparend möglich.

Volle Transparenz in der Mitarbeiterplanung

Wissen Sie, wann welche Mitarbeiter an welchen Projekten arbeiten werden oder in Urlaub sind?

Mit den prozessgesteuerten Personalanträgen in Biquanda behalten Sie jederzeit den Überblick. In der grafischen Kapazitätsplanung werden die Abwesenheiten, Projektplanungen und Auslastungen übersichtlich dargestellt. So erkennen Sie schnell die Auslastungssituation und freie Kapazitäten in Ihrem Unternehmen auf einen Blick.

Beste Unterstützung für die Reisekostenerfassung

Durch die integrierte Reisekostenerfassung haben Sie folgende Vorteile:

Prozessoptimierung

Automatische Berechnung der gesetzlichen Spesen

Einfache Belegerfassung über die Biquanda Mobile App für Android und iOS

Kostenzuordnung zum jeweiligen Projekt für das Projektcontrolling

Zeiterfassung, die keine Wünsche offen lässt

In einer selbsterklärenden Benutzeroberfläche erfassen die Mitarbeiter schnell und unkompliziert ihre täglichen Projekt- und Arbeitszeiten. Diese Daten sind die Voraussetzung für viele Prozesse in einem Unternehmen. So werden die erfassten Projektstunden mit den definierten Kostensätzen der jeweiligen Mitarbeiter für die Controlling-Auswertungen bewertet.

Ebenso stehen diese Zeiten für Projektabrechnungen nach Aufwand zur Verfügung und aus der Summe der Zeiteinträge werden automatisch die Stunden- und Urlaubskonten der Mitarbeiter berechnet.

Auch mobil alles im Blick

Durch die Biquanda Mobile App lassen sich auch unterwegs jederzeit die Projektzeiten protokollieren und Reisekostenbelege erfassen, sodass sie direkt im System hinterlegt sind.

Für bis zu 4 Personen kostenlos

Biquanda kann unverbindlich für bis zu 4 Personen mit allen Modulen komplett kostenlos und zeitlich unbefristet verwendet werden. Die Mobile App ist auch dabei.

