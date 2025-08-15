Ein Gastbeitrag von Philip Kistner

Warum klassische Baukommunikation zu spät kommt

Viele Bauprojekte werden dokumentiert, wenn sie längst fertig sind. Die Bilder entstehen Wochen oder Monate nach der Eröffnung, die Pressemitteilung folgt irgendwann – und das Momentum ist dahin.

Kommunikativ ist das nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Denn: Wer zu spät kommuniziert, kommuniziert ins Leere.

In einer Welt, in der digitale Aufmerksamkeit in Sekunden entsteht – und genauso schnell verschwindet – ist ein „Nachreichen“ von Inhalten kaum noch wirksam.

Die relevante Baukommunikation beginnt idealerweise nicht erst bei der Fertigstellung, sondern viel früher. Wer ein Bauprojekt strategisch begleitet, kann in der Entwurfs- und Bauphase Meilensteine dokumentieren – und zwar zeitnah und zielgerichtet.

So wird der Entstehungsprozess selbst zur Story:

Von der ersten Idee, über die Baustelle, bis zur Eröffnung und späteren Nutzung.

Echtzeit-Kommunikation bedeutet nicht nur, pünktlich zum Eröffnungstermin Content zu liefern, sondern das Projekt als lebendige Erzählung zu begleiten – über alle Phasen hinweg. Für eine Baukommunikation, die nicht versandet, sondern Sichtbarkeit schafft.

Echtzeit-Content als neue Strategie für Architektur- und Baukommunikation

Andere Branchen machen längst vor, was Baukommunikation noch viel zu selten nutzt: Im Sport, in der Mode oder bei Konzerten sind Fotos, Reels oder Behind-the-Scenes-Clips noch während des Events online.

Es geht darum, den Moment festzuhalten – und ihn im selben Atemzug sichtbar zu machen.

Warum sollte das nicht auch in der Architektur funktionieren?

Genau hier setzen wir mit unserem Ansatz an: Content in Echtzeit.

Für eine Baukommunikation, die nicht nachgereicht, sondern direkt miterlebt wird – im Takt der Aufmerksamkeit von Zielgruppen, Medien und Stakeholdern.

Praxisbeispiel: Logistik-Immobilie in Bottrop

In Bottrop entstand eine Logistikimmobilie – realisiert von Prologis, vermietet an Yusen Logistics, wo künftig Produkte von Mitsubishi Electric lagern.

Anlässlich der Eröffnung war klar: Dieses Projekt sollte nicht nur intern gefeiert, sondern auch medienwirksam platziert werden – und das nicht Wochen später, sondern zeitgleich mit dem Event.

https://internet-fuer-architekten.de/wp-content/uploads/2025/08/PK1273-001-Event-Prologis-4K-H264.mp4 © Philip Kistner – Eröffnungsfeier Prologis Bottrop

Unsere Lösung: Eine Kommunikationsstrategie, die schon lange vor der Veranstaltung beginnt. Bereits im Vorfeld wurden Architekturaufnahmen, Drohnenbilder und filmisches Material erstellt.

So konnten wir am Tag der Eröffnung sofort hochwertige Bilder und Clips für Pressemitteilungen, Social Media und Partnerkommunikation bereitstellen – passgenau für Prologis, Yusen Logistics und Mitsubishi Electric.

Die Strategie für maximale Wirkung

Echtzeit-Content entsteht nicht zufällig, sondern durch gute Vorbereitung und ein eingespieltes Team. Für maximale Wirkung setzen wir auf ein durchdachtes Zusammenspiel von Fotografie, Bewegtbild und smarter Postproduktion – auf den Punkt geplant.

Vorab produziert: Drohnenaufnahmen, Filmsequenzen und Architekturbilder – perfekt abgestimmt auf das Look & Feel der geplanten Kommunikation.

Während der Eröffnung: Vor Ort dokumentieren wir das Event mit Fotografie, Interviews und Bewegtbild – professionell, unaufdringlich, wirkungsvoll.

Live-Bearbeitung: Direkt vor Ort geschnitten, aufbereitet und für Medien, Partner und Agenturen noch am selben Tag bereitgestellt.

Nachhaltige Nachbereitung: Eine Woche später erscheint der finale Film – nicht nur als Rückblick, sondern als strategisches Kommunikationsmittel für Vertrieb, PR, Social Media und Employer Branding.

Warum Echtzeit-Content die Zukunft ist

Für Architekturbüros, Bauunternehmen, Investoren oder Projektentwickler gilt: Wer Aufmerksamkeit will, muss den richtigen Moment erwischen. Echtzeit-Content sorgt dafür, dass Architektur nicht nur gebaut, sondern sofort erlebt wird – visuell, emotional und professionell.

Und das Beste: Diese Strategie ist keine Ausnahme, sondern übertragbar. Ob Logistikhalle oder Bildungsbau, Wohnprojekt oder Bürocampus – mit der richtigen Planung wird Baukommunikation zum echten Ereignis.

Über den Autor

Philip Kistner ist selbstständiger Architekturfotograf aus Düsseldorf. Seit 2008 fotografiert er Bauwerke für nationale wie auch internationale Büros.

Mithilfe seiner Werke schafft er den Zugang zur Architektur. Denn die meisten Bauwerke erleben Menschen durch Bilder, ohne sie je besucht zu haben. Seine klare und geometrische Bildsprache erinnert an seinen Mentor Tomas Riehle, einem der stilsichersten Interpreten moderner Architektur. Mit seinen ausdrucksstarken Dokumentationen verhilft Philip Kistner Architekten und deren Bauwerke zu mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit.

Weitere Informationen

Web: philipkistner.com, Instagram: @philipkistner, Linkedin: linkedin.com/in/philip-kistner

