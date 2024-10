Das erste “BauNext”-Symposium zur Digitalisierung im Bauwesen findet am 07.11.2024 findet in Oldenburg statt. Unter dem Motto “Die Zukunft der Bauwelt neu gestalten. Modular. Innovativ. Nachhaltig. Digital” stehen die neuesten Trends und Entwicklungen in der Baubranche im Fokus.

Das ganztägige Event bietet eine Plattform für Networking und den Austausch von Fachwissen. Veranstaltet wird es von der KS-WE Kalksandsteinwerke GmbH & Co. KG.

Die Vorträge der BauNext 2024

Gemeinsame Keynote: Christian H. D. Haak und Prof. Dr.-Ing. Martin Ferger erörtern, wie Unternehmen sich durch Digitalsisierung erfolgreich für die Zukunft ausrichten können, um die Lebenswelt von morgen zu gestalten.

Prof. Dennis Geerdes von der Ingenieurgesellschaft Nordwest mbH hinterfragt die Aussage "auf der sicheren Seite zu sein" für Tragwerksplaner im Hinblick auf Nachhaltigkeit und diskutiert die Auswirkungen des Klimawandels auf das Bauwesen.

Sebastian Schumacher, Christoph Runge (KS-Modulbau GmbH & Co. KG) und Roman Behnken (Trigon Bauunternehmung GmbH) berichten über den Wandel der Bauprozesse und die Transformation ihrer Unternehmen in ihrem Vortrag "Von der Tradition zur Innovation".

Christian Pütz von der Hilti Deutschland AG zeigt, wie digitale Planungs- und Bausoftware-Lösungen den Erfolg der Bauindustrie fördern können.

Heinz-Georg Erfeling von der Ingenieurgesellschaft Nordwest mbH erklärt in seinem Vortrag "BIM Ready", wie Building Information Modeling (BIM) erfolgreich in den Projektprozess integriert werden kann.

Eric Sturm, Gründer von "Internet für Architekten", präsentiert KI-Tools für die Baubranche und deren konkrete Anwendungen.

Svenja Hirtz von Hirtz Planmanagement zeigt, wie digitale Innovationen Nachhaltigkeit und Digitalisierung im Bauwesen vorantreiben können.

Martin Knauer von der Saint-Gobain Weber GmbH stellt das erste sortenrein rückbaubare WDV-System vor: das weber.therm circle Wärmedämm-Verbundsystem.

Das Institut für Datenbankorientiertes Konstruieren (IDoK) und das Mittelstand-Digital Zentrum Bau präsentieren moderne Anwendungen wie das Aufmaßscanning im Bestand und Rohbau mittels iPad.

Pascal Lammers von Stay Digital UG zeigt, wie ein CRM-System im Handwerk Wettbewerbsvorteile bringen kann.

Zusätzlich zu den Vorträgen finden am Nachmittag zwei Workshops statt:

"Nachhaltiger Wohnungsbau – Begriffe, Grundlagen, Kriterien" von Christoph Runge und

"Die Zukunft. Bauen. – Transformation für den Erfolg von morgen" von Christian H. D. Haak und Prof. Dr.-Ing. Martin Ferger.

Veranstaltungsort: Das CORE in Oldenburg ist eine vielfältige Coworking- und Event-Location. Sie finden das CORE in der Heiligengeiststraße 6-8, 26121 Oldenburg. Verkehrsgünstig gelegen (ÖPNV!) zwischen Pferdemarkt und Hauptbahnhof.

Eine Anerkennung der Veranstaltung als Fortbildung durch die Architekten-/Ingenieurkammern ist beantragt.

Weitere Informationen zur BauNext 2024 finden Sie auf der Website der KS-WE.

Wichtige Hinweise: Die Vollständigkeit und Richtigkeit der hier aufgeführten Daten können wir leider nicht garantieren. Bitte überprüfen Sie alle Angaben immer auf den Seiten der jeweiligen Anbieter.

