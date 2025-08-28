Ein Gastbeitrag von Hendrik Seibel, Dr. techn. Dipl.-Ing. Architekt, Düsseldorf und Edgar Haupt, Dipl.-Ing. und Agiler Coach, Köln

Laut Microsoft (MS) liegt der Marktanteil von MS 365 – der cloudbasierten Plattform für Apps und Dienste – in Deutschland bei 85 Prozent. Der Anteil in der Planungsbranche dürfte ähnlich hoch sein. Eine der großen Fragen ist dabei, wie man die zahlreichen Apps in der Praxis effizient einsetzt. Dieser Beitrag soll dafür Antworten liefern. Grundlage sind die Anwendungen in einem Architektur- und einem TGA-Büro sowie zahlreiche Erfahrungsberichte von Teilnehmern unseres Lehrgangs “Agil und Lean im Planungsbüro 5.0”, Stand Mai 2025.

Digitaler Workspace – Strategie und Struktur

Klare und im Team abgestimmte Prozesse bestimmen die Auswahl der Tools. Dafür sollten folgende Regeln beachtet werden:

Keine Tools ohne Prozesslogik. Abläufe zuerst sichtbar machen. Rollen und Verantwortlichkeiten klären. Daraufhin Tools auswählen, anpassen und schulen. KI macht Arbeiten einfacher und schneller. Erfolgreiche Anwendung braucht Arbeitskultur.

Basis ist der SharePoint, auf dem alle Dokumente und Apps zur einfachen Auffindbarkeit übersichtlich sortiert werden. „Teams“ dient dabei als zentrale Kommunikationsplattform, in die alle Apps eingebunden sind.

Besonders ist Loop. Diese App kann selbstständig zur Projektorganisation genutzt werden, bietet aber vor allem sogenannte Komponenten, also Vorlagen wie Listen, Tabellen und Boards, die in alle anderen Apps integriert werden können und sich in Echtzeit synchronisieren.

MS365 – Übersicht der einzelnen Tools im Projektkontext

Tool Einsatzzweck im Projekt Stärken/Besonderheiten Teams Zentrale Plattform für Kommunikation, Meetings, Dateiablage & Integration Alles an einem Ort, Kanäle für Teilprojekte, Integration mit Planner, SharePoint, OneNote SharePoint Dateiablage, Versionskontrolle, strukturierte Projektordner Berechtigungen steuerbar, externe Zusammenarbeit, zentrale Projektbibliothek Outlook Projekt-E-Mails, Terminplanung, Kalenderkoordination Freigegebene Postfächer, Kalenderfreigaben, Loop-Integration möglich OneNote Besprechungsnotizen, Protokolle, Brainstorming Strukturierte Abschnitte, in Teams-Kanälen integrierbar, synchronisiert über Geräte To Do Persönliche Aufgaben, Wiedervorlagen, Follow-Ups Tagesplanung, synchronisiert mit Planner & Outlook Planner Aufgabenmanagement im Team, Zuweisung und Fortschrittskontrolle Einfach, visuell, Kanban-Stil, gut in Teams integrierbar Loop Agile Inhalte: Live-Komponenten in Teams, Outlook und bald Loop-App Ideal für gemeinsame Checklisten, Brainstorming, Statusberichte in Echtzeit Power Automate Automatisierung wiederkehrender Abläufe (z. B. E-Mail → SharePoint speichern) Zeitersparnis, regelbasierte Workflows Forms (optional) Rückmeldungen von Kunden oder Team, Umfragen Schnelle Datenerfassung, z. B. zur Zufriedenheit oder Projektumfragen Copilot Brainstorming zu Abläufen, Bilderstellung, Assistent für Informationen Vernetzung von Informationen aus verschiedenen Tools

Anmerkung Whiteboard Das Whiteboard von Microsoft erfüllt (noch) nicht die Qualitäten anderer kollaborativer Plattformen. Besser funktioniert die Einbindung von Whiteboards von Anbietern wie Mural, Miro oder Conceptboard.

Zeit – Prozesse – Aufgaben

Traditionell werden Terminpläne mit MS Project erstellt. Neben der Basis-App gibt es vier weitere Versionen. Die Basis-Version genügt oft, zumal zunehmend Funktionen von Project in den Planner integriert sind, wie z. B. das Gantt-Chart.

MS365 – Vergleich von Planner und Project

Kriterium Microsoft Planner Microsoft Project Zielgruppe Teams mit einfacheren, agilen Projektanforderungen Projektmanager mit komplexen Projektstrukturen Ansicht & Steuerung Kanban-Boards, Buckets, Labels Gantt-Diagramme, Netzpläne, Ressourcenplanung Komplexität Sehr niedrig (intuitiv) Hoch (erfordert Einarbeitung) Ressourcenplanung Nicht verfügbar Umfangreiche Funktionen: Zeit, Kosten, Ressourcen Aufwandsschätzung Manuell durch Listen & Zuweisung Detaillierte Aufwands- & Zeiterfassung Integration in Teams Vollständig integriert Nur über App-Anbindung/zusätzliche Lizenz Lizenzbedarf In Office 365 enthalten Separate Lizenz erforderlich (Project Plan 1–5) Conclusio Ideal für Architektur- und Ingenieurbüros mit kleineren bis mittleren Projekten Sinnvoll bei komplexen, mehrstufigen Projekten mit Budgetverfolgung

„Copilot“-KI macht Arbeiten leichter

Mit dem Copilot bietet Microsoft einen sehr nützlichen KI-Agenten. Dieser basiert auf ChatGPT. Man kann Texte und Bilder bearbeiten und generieren, Protokolle schreiben, Inhalte-Apps synchronisieren, Abläufe automatisieren.

Der MS 365 Copilot ist kostenpflichtig und muss zusätzlich gekauft werden. Nur als Premium-Version ist er umfänglich und smart nutzbar. Der Workspace funktioniert auch ohne Copilot.

MS365 – Einbindung von Copilot (Generative KI und GPT)

Tool Nutzen von Copilot Teams Zusammenfassungen von Meetings, Chat-Antworten vorschlagen, Gesprächsnotizen generieren Outlook E-Mails zusammenfassen, auf E-Mails antworten lassen, Tonalität anpassen Word Berichte oder Gutachten entwerfen lassen, Entwürfe kommentieren oder verbessern Excel Auswertungen automatisch erstellen, Diagramme generieren, Daten interpretieren PowerPoint Präsentationen aus Word-/Notizen oder Gliederungen erstellen Loop Inhalte iterieren, Texte überarbeiten, Live-Zusammenfassungen einfügen Planner (soon) Automatisierte Vorschläge zur Priorisierung & Terminierung von Aufgaben. Analyse von Bauzeitenplänen OneNote Zusammenfassungen auch aus handschriftlichen Notizen generieren Power Automate Copilot kann in Power Automate zur vereinfachten Erstellung von Workflows genutzt werden

Hinweise für die praktische Anwendung im Architektur- und Ingenieurbüro

Kostenpflichtiges Add-On (ca. 30 Euro/Monat und User)

Ergebnisse sind abhängig von Datenstruktur und Dokumentenverwaltung

Bei MS365 Konfiguration gemäß DSGVO möglich und erforderlich

Implementierung zunächst in Word, Outlook, Teams & Excel

Lokaler Datenbezug über SharePoint und/oder OneDrive ist Voraussetzung für präzise Resultate

Muster-Prompts bzw. konkrete Anwendungsfälle

Outlook Fasse alle E-Mails zur Bauphase des Projekts XY in drei Sätzen zusammen. Formuliere eine professionelle Antwort auf die Anfrage des Bauherrn zur Kostenübersicht.

Teams Erstelle eine Zusammenfassung der gestrigen Teams-Besprechung im Kanal Entwurf. Was waren die wichtigsten Punkte aus dem letzten Gespräch mit dem Statiker?

Word Schreibe einen Entwurf für das Protokoll des Kick-off-Meetings zum Projekt. Verbessere die Tonalität dieses Gutachtens für die Bauaufsicht.

Excel Analysiere die Baukostenübersicht und finde Ausreißer oder Budgetüberschreitungen. Erstelle ein Balkendiagramm mit den monatlichen Ausgaben für das Projekt.

PowerPoint Erstelle eine Präsentation auf Basis dieses Word-Dokuments zum Projektstand. Füge einen Folienentwurf hinzu, der die nächsten Schritte im Bauablauf visualisiert.

Loop Starte eine Loop-Komponente mit einer Checkliste für die nächste Baustellenbegehung. Formuliere eine Status-Zusammenfassung für das Projektteam in Loop-Format.

Copilot Tool Erstelle mir eine Zusammenfassung aller aktuell offenen Aufgaben. Beziehe hierbei sowohl Teams als auch meine Mails mit ein. Gib mir eine Zusammenfassung zum Projekt Neubau Kita Stadtpark – inklusive aktueller Mails aus Outlook, letzter Teams-Besprechung und zugehöriger Word-Dokumente.



Wichtig Microsoft bietet im Zusatzmodul „Prompts“ mehrere hilfreiche Prompt-Vorschläge für die unterschiedlichsten Anwendungsfälle.

MS 365 – Projekt-Setup

Microsoft Teams: Projekt-Team anlegen Allgemein: Überblick, Ankündigungen, Kick-off

Planung: Terminplanung, Aufgaben, Zeitpläne

Entwurf: Entwurfsarbeit, Modelle, Skizzen

Bauleitung: Baustellenkommunikation, Mängelberichte

Dokumente & Verträge: Pläne, Gutachten, Verträge, Angebote

Besprechungen & Protokolle: Besprechungstermine, Protokolle

Finanzen: Budget, Rechnungen, Abrechnung SharePoint: Projektordnerstruktur 01_Verlauf & Kickoff

02_Entwurfsplanung

03_Eingabeplanung

04_Ausführungsplanung

05_Bauleitung

06_Verträge & rechtliche Unterlagen

07_Kommunikation (Kunden & Partner)

08_Rechnungen & Finanzen

OneNote: Projekt-Notizbuch Kick-off-Protokoll

Wöchentliche Teammeetings

Kundenbesprechungen

Aufgaben-Notizen

Baufortschritt Planner: Aufgabenorganisation im Team Buckets: Backlog, in Arbeit, QT, Fertig

Labels: Architektur, Haustechnik, Auftragnehmer, Behördlich, Kunde, Intern Outlook: Kalender & Projektmails Gemeinsamer Projektkalender

Freigegebenes Postfach: projekt.[projektname]@unternehmen.com

Automatische Weiterleitung wichtiger Mails an Planner/Teams via Power Automate Loop-Komponenten für die Kollaboration Tageschecklisten, Feedbacks oder Statusübersichten als Loop-Komponente im Teams-Chat

In Outlook-E-Mails einbindbar für Rückmeldungen Optional: Automatisierungen (Power Automate) Neue E-Mail mit dem Betreff „Vertrag“ → automatisch in SharePoint-Ordner „Verträge“ speichern

Erinnerung an Teammitglieder bei überfälligen Aufgaben

Zwischenbericht zu Copilot von Chris Grässle (Palmert & Grässle)

Produktivität auf Knopfdruck – Wie MS Copilot den Büroalltag verändert

Als technischer Geschäftsführer eines Ingenieurbüros für die TGA (Landkreis Esslingen) habe ich das Ziel, unsere Prozesse agiler, schlanker und digitaler zu gestalten. Microsoft Copilot ist dabei eines der vielversprechendsten Werkzeuge unter den verfügbaren KI-Lösungen.

Erster Eindruck

Die Integration in Outlook und Teams war besonders hilfreich. Ich kann innerhalb weniger Minuten eine professionelle Antwort an einen Bauherrn verfassen – mit einem passenden, ruhigen Ton. Besonders beeindruckend: Die automatische Zusammenfassung von Projekt-E-Mails – sogar mobil per Smartphone – inklusive Handlungsbedarfen. Das sparte mir täglich ca. 15–20 Minuten.

Word & PowerPoint

Bei der Erstellung eines Protokolls für eine Projektbesprechung greift Copilot auf die Meeting-Notizen aus Teams zurück. Der Entwurf ist zu 85 Prozent sofort verwendbar. Außerdem vereinfachen wir den Abschluss von Leistungen für unsere Kunden, durch die KI-gestützte Erstellung von Präsentationen auf Basis unserer Abschlussberichte oder anderer Projektdokumente.

Grenzen

Copilot ist kein „Autopilot“. Ohne strukturierte Datenbasis und klare Eingabeaufforderung bleibt die Qualität mittelmäßig. Erst mit gezieltem Prompten und einer sauberen SharePoint-Struktur entfaltet das System seine Stärke. Hilfreich ist auch, dass Microsoft integrierte Prompt-Vorlagen bereitstellt – besonders für Einsteiger ein echter Gewinn.

Unsere Lessons Learned

Wer Copilot erfolgreich im Ingenieur- oder Architekturbüro einsetzen will, muss zuerst seine Dateninfrastruktur aufräumen – dann aber kann man sich auf ein echtes Effizienz-Upgrade freuen. Der Faktor Mensch darf bei aller KI-Euphorie nicht vergessen werden. Widerstände müssen durch gute Kommunikation und mit viel Geduld bei den Kollegen reduziert werden.

Weiterführender Hinweis Im IWW-Lehrgang „Agil + Lean im Planungsbüro 5.0 “ lernen Sie in drei aufschluss- und impulsreichen Tagen moderne Arbeitsweisen und bewährte Tools kennen, die sich kongenial mit funktionierenden Instrumenten verbinden lassen.

“ lernen Sie in drei aufschluss- und impulsreichen Tagen moderne Arbeitsweisen und bewährte Tools kennen, die sich kongenial mit funktionierenden Instrumenten verbinden lassen. Das oben beschriebene Thema „Digitaler Workspace MS 365 hält Einzug in den Planeralltag“ ist Bestandteil des zweiten Lehrgangs-Tages unter der Headline „Agil + Lean Digital“.

Das Gesamtprogramm finden Sie hier: agiles-planungsbuero.de/programm

Dieser Beitrag erschien zuerst in der Fachzeitschrift „PBP Planungsbüro professionell“.

