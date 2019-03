Gesponserter Beitrag von heinze.de

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte: Diese Metapher – so alt sie auch ist – bringt es auf den Punkt. Wenn es darum geht, die eigenen Entwurfsideen beim Bauherrn präsentieren zu wollen und wir die Wahl zwischen gedachter Beschreibung und einem realistischen Foto hätten. Was würden wir wohl wählen?

Damit Architekten und Planer dafür nicht lange nach geeigneten Visualisierungen suchen müssen, bietet Heinze mit cre:ate passende Präsentationskarten. So werden die Produktideen der Kreativen lebendig. Aus insgesamt 16 Rubriken können passende Produkte ausgesucht und bebildert werden. Ob Sonnen- und Sichtschutz, Treppen, Sanitärobjekte, Möbel uvm. – die Auswahl umfasst über 110 Produktkarten, die den Architektur- und Planungsbüros in einer hochwertigen Box kostenlos zur Verfügung stehen.

Die cre:ate-Box sowie auch alle Präsentationskarten komplett oder einzeln sind kostenlos auf create.heinze.de zu bestellen. Einzige Ausnahme: nur für Architekten, Planer und Innenarchitekten aus Deutschland lieferbar.

cre:ate-Musterkarten mit Augmented Reality

Für alle, die noch mehr wollen: Mithilfe der HeinzeAR-App können über Abbildungen auf ausgewählten Karten, weitere Informationen wie beispielsweise technische Daten, CAD-Details sowie Ausschreibungstexte abgerufen werden. Die Karten sind entsprechend mit AR-Kästchen gekennzeichnet.

Last but not least kann der Architekt und Planer seine Gestaltungsideen anhand der Augmented Reality im 3D-Erlebnis von allen Seiten begutachten, konfigurieren und gegebenenfalls virtuell im gewünschten Raum platzieren.

Hier geht’s zum kostenlosen Download der HeinzeAR-App: create.heinze.de/ar

