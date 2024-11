Im Februar 2025 bringt ein neues Festivalformat die Akteure der Bau- und Architekturkommunikation auf dem Gelände der Zeche Zollverein in Essen zusammen.

Am 19. und 20. Februar bietet das Building-Content-Festival „Construction Love“ eine Plattform, auf der Expertinnen und Experten, Content Creators und Kommunikationsprofis die spezifischen Herausforderungen der Content-Erstellung in der Baubranche diskutieren und aktuelle Entwicklungen vorstellen.

Vorträge, Diskussionen plus ein Speed-Dating für Creator:innen und Unternehmen

An zwei Tagen stehen Vorträge und Diskussionsrunden auf dem Programm, ergänzt durch Workshops und ein Speed-Dating-Format zum intensiven Austausch. Ein Schwerpunkt des Programms liegt auf der Rolle von Haltung und Authentizität in der digitalen Kommunikation.

Die Keynotes thematisieren außerdem die besonderen Anforderungen der Baubranche in den Bereichen Diversity und Klimaschutz sowie die Integration von Künstlicher Intelligenz in die tägliche Content-Produktion.

Tipp: 10 % Rabatt für Leser:innen von "Internet für Architekten"! Buchen Sie Ihr Ticket für "Construction Love" über diesen Link und profitieren Sie vom reduzierten Preis für das "Business Ticket".

Das Festival wird von der Essener Agentur Brandrevier organisiert und knüpft an das bisherige Baufluencer-Forum an. Zu den Rednerinnen und Rednern zählen bekannte Stimmen wie die Diversity-Expertin Tijen Onaran und Annabelle von Reutern, die in ihrer Eröffnungskeynote das Thema zirkuläres Bauen als wichtige Weichenstellung für die Zukunft der Branche aufgreift.

Tijen Onaran wirft im Haltungspanel einen kritischen Blick auf Diversität und Inklusion in der Bau- und Architekturbranche. Im Bereich Content Creation zeigt der Wissenschaftsjournalist und KI-Experte Jakob Vicari, wie Künstliche Intelligenz die Content-Produktion erleichtern und als Burnout-Prävention eingesetzt werden kann.

Der Psychologe und Coach René Träder ergänzt das Thema der Integration von KI um psychologische Aspekte. In seinem Vortrag zeigt er typische Fehler bei der Content-Produktion auf und stellt Strategien vor, die helfen können, Stress abzubauen.

Den Abschluss des Festivalprogramms bildet das Thema Unternehmenskommunikation. Der Kommunikationsberater und Buchautor Klaus Eck beleuchtet die wachsende Bedeutung von Corporate Influencern und erläutert, wie Unternehmen erfolgreich im Netz präsent sein können.

Networking und Wissenstransfer im Präsenz-Modus

Neben den Vorträgen bietet das Building Content Festival weitere Möglichkeiten zum Networking und Wissenstransfer. Beim Speed-Dating können neue Kontakte geknüpft und Erfahrungen ausgetauscht werden.

Die angebotenen Workshops behandeln Themen wie Influencer-Marketing, Storytelling in der Architektur und praktische Anwendungen von KI in der Content-Erstellung. Brandrevier-Geschäftsführer und Veranstalter Tobias Nazemi zeigt sich begeistert vom Programm: Wir freuen uns sehr, dass wir so namhafte Stimmen der Branche für unser Veranstaltungsformat gewinnen konnten.

Mit der Veranstaltung schafft Brandrevier eine Plattform, die gezielt auf die Bedürfnisse von Content Creator:innen aus der Baubranche eingeht. Das Building Content Festival verspricht eine wertvolle Ressource für alle Akteur:innen der Bau- und Architekturkommunikation zu sein und gleichzeitig wichtige gesellschaftliche Themen aufzugreifen.

Link: Weitere Informationen auf der Website von Construction Love

