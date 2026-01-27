Ein Word-Dokument mit Logo und DIN 5008-Layout? Eine Projektpräsentation im Corporate Design? Eine komplexe Excel-Tabelle in den richtigen Farben und Schriftarten?

Das sind Tätigkeiten, die in jedem Planungsbüro regelmäßig anfallen – und Zeit kosten. Zeit, die man eigentlich in Planung, Baustellenbetreuung oder Akquise investieren möchte.

Seit Dezember 2025 bietet der KI-Chatbot Claude eine Funktion namens „Skills“ an. Diese ermöglicht es, wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren und das eigene Know-how – etwa Corporate Design-Vorgaben – dauerhaft zu hinterlegen.

Statt bei jeder Anfrage denselben Prompt zu formulieren, „weiß“ Claude dann z. B. beim Erstellen von Office-Dokumenten automatisch: Logo hier, Schriftart da, Farben so und so.

Mein Test-Szenario für die neuen „Fähigkeiten“ von Claude: Ich habe das für ein fiktives Architekturbüro getestet und drei Skills entwickelt:

Für Word-Dokumente, PowerPoint-Präsentationen und Excel-Tabellen. Alle im Corporate Design, alle mit Dummy-Daten – datenschutz­freundlich für Demonstrationszwecke.

Hinweis zum Datenschutz Claude verarbeitet Inhalte außerhalb der EU. Für deutsche Planungsbüros bedeutet dies einen datenschutzrechtlich relevanten Drittlandtransfer, für dessen Zulässigkeit das jeweilige Büro selbst verantwortlich ist. In den gezeigten Beispielen nutze ich ausschließlich fiktive Inhalte und Platzhalter – keine personenbezogenen oder echten Unternehmensdaten. Dazu zählen neben Kundendaten auch Namen von Mitarbeitenden, interne Projektdaten, Honorarangaben oder andere bürointerne Informationen. Für eigene Projekte ist darauf zu achten, dass keine sensiblen Daten in Claude eingegeben werden. Arbeiten Sie stattdessen mit Platzhaltern wie „Max Mustermann“ oder „Projekt Musterstraße“ und ergänzen Sie echte Daten erst nachträglich in den fertigen Dokumenten.

Was sind Claude Skills?

Claude Skills sind wiederverwendbare Wissenspakete, die man einmal erstellt und dann in den Einstellungen des Chatbots hinterlegt (siehe Screenshot unten). Ein Skill besteht aus Dokumentation, Templates, Scripts und eventuell Logo-Dateien.

Sobald ein Skill aktiviert ist, kann Claude bei jeder Anfrage darauf zugreifen. Man sagt einfach „Erstelle einen Geschäftsbrief“ – und Claude generiert ein Word-Dokument mit dem hinterlegten Corporate Design.

Der Unterschied zu normalen Prompts: Skills sind persistent. Man muss nicht jedes Mal erklären, wie das Logo positioniert werden soll oder welche Farben verwendet werden. Das spart nicht nur Zeit, sondern reduziert auch Fehler.

Beispiel 1: DOCX-Skill für Geschäftsbriefe

Für das fiktive Büro „Beispiel Architekten“ habe ich einen Skill entwickelt, der professionelle Geschäftsbriefe im Corporate Design erstellt.

Die Corporate Design-Vorgaben wurden sauber übernommen: Weinrot und Orange als Farben, Fira Sans als Schriftart, Logo rechtsbündig, DIN 5008-Layout, zweizeilige Fußzeile mit oranger Trennlinie.

Bei einer Anfrage wie „Erstelle einen Brief an Max Mustermann, Hauptstraße 1, 98765 Beispielort, Betreff: Projektanfrage Sanierung Schulgebäude“ (nachdem man die Inhalte des Schreibens im Chat festgelegt hat) generiert Claude automatisch ein fertiges Word-Dokument mit korrektem Layout und deutscher Datumsformatierung.

Das Dokument ist (bis auf die personenbezogenen Daten etc.) sofort verwendbar – kein manuelles Nacharbeiten des Corporate Designs in Word notwendig.

Beispiel 2: PPTX-Skill für Projektpräsentationen

Der PowerPoint-Skill erstellt professionelle Präsentationen. In meinem Beispiel mit fünf vorgefertigten Folientypen: Titelfolie mit Weinrot-Gradient, Agenda mit orangen Bullet-Points, Büroprofil, Referenzprojekt mit Daten-Box und Kontakt-Folie.

Bei der Anfrage „Erstelle eine Projektpräsentation über [Thema]“ (nachdem die Inhalte der Präsentation definiert sind) generiert Claude innerhalb weniger Sekunden eine komplette Präsentation im Corporate Design – inklusive automatischem Font-Fix für durchgängige Typografie gemäß der Design-Vorgaben.

Beispiel 3: XLSX-Skill für Tabellen im Corporate Design

Der Excel-Skill ermöglicht die Erstellung von Tabellen im einheitlichen Corporate Design des Büros – etwa für Social-Media-Redaktionspläne, Checklisten oder Übersichten.

Beispiel Social-Media-Redaktionsplan: Automatische Datums-Generierung für Montags und Mittwochs, deutsche Monatsnamen, Weinrot/Orange Farbschema, Fira Sans durchgängig und eine Legende für Plattformen und Content-Typen.

Bei „Erstelle einen Redaktionsplan für Februar 2026“ generiert Claude eine Excel-Tabelle mit vorgeplanten Posts für alle Montage und Mittwoche des Monats – formatiert und einsatzbereit im Corporate Design.

Wie erstellt man einen Skill?

Die Erstellung erfolgt komplett im Dialog mit Claude. Man beschreibt, was man braucht – etwa „Erstelle einen Skill für Geschäftsbriefe im DIN 5008-Format mit unserem Logo“ – und Claude entwickelt daraufhin die notwendigen Scripts, Templates und Dokumentation.

Der Ablauf:

Corporate Design-Vorgaben beschreiben (Farben, Schriftarten, Logo-Maße)

Gewünschte Dokumententypen nennen (Brief, Präsentation, Tabelle)

Claude lässt sich eventuell vorhandene Templates zeigen und analysiert diese

Claude erstellt die Skill-Dateien und packt sie in ein ZIP-Archiv

ZIP in den Claude-Einstellungen unter „Skills“ hochladen

Die drei vorgestellten Skills sind jeweils in einer einzigen Chat-Sitzung mit Claude entstanden – ohne dass ich selbst Code schreiben musste.

Vorteile für Architekturbüros

Zeitersparnis: Automatische Generierung statt manuellem Formatieren. Bei 10 Geschäftsbriefen pro Woche kann das einige Stunden monatlich sparen.

Konsistenz: Wenn alles sauber läuft, wird das Corporate Design durchgehend korrekt umgesetzt. Keine veralteten Logo-Versionen, keine falschen Farben, keine falschen Schriftarten.

Keine Template-Pflege: Statt Word-, PowerPoint- und Excel-Templates an verschiedenen Stellen zu pflegen, existieren im Idealfall nur noch einige Skills. Änderungen am Corporate Design werden zentral vorgenommen.

Skalierbarkeit: Einmal erstellt, kann ein Skill beliebig oft verwendet werden – von allen Mitarbeitenden mit Claude-Zugang.

Grenzen und Herausforderungen

Initiale Entwicklungszeit: Die drei Beispiel-Skills haben jeweils eine Chat-Sitzung mit mehreren Iterationen benötigt. Man muss Zeit investieren, um die Skills zu testen und anzupassen, bis sie die gewünschten Ergebnisse liefern.

Kein visueller Editor: Die Anpassung von Skills erfolgt im Dialog mit Claude. Wer lieber mit grafischen Oberflächen arbeitet, findet das möglicherweise weniger intuitiv als Word-Templates oder ähnliches.

Praktische Tipps für den Einstieg

Start mit einem einfachen Skill: Beginnen Sie mit einem Geschäftsbrief-Skill. Das ist technisch überschaubar und der Nutzen sofort sichtbar.

Corporate Design dokumentieren: Bereiten Sie eine präzise Beschreibung Ihrer CD-Vorgaben vor: Farben als Hex-Werte, Schriftarten, Logo-Maße, gewünschte Abstände. Je präziser Ihre Vorgaben, desto besser das Ergebnis.

Iterativ verbessern: Der erste Skill wird nicht perfekt sein. Laden Sie Testdokumente hoch, lassen Sie Claude analysieren, was noch nicht stimmt, und optimieren Sie gemeinsam.

Vorhandene Dokumente nutzen: Wenn Sie bereits Word-Vorlagen oder PowerPoint-Templates haben, laden Sie diese hoch. Claude kann sie analysieren und als Basis für den Skill verwenden.

Skills als offener Standard in KI-Tools

Skills sind zukünftig nicht nur bei Claude einsetzbar. Im Dezember 2025 veröffentlichte Anthropic „Agent Skills“ als offenen Standard unter agentskills.io – mit demselben Ansatz, den das Unternehmen bereits beim Model Context Protocol verfolgt hat. OpenAI hat das gleiche Format bereits für Codex CLI übernommen, GitHub Copilot und Cursor unterstützen es ebenfalls.

Das bedeutet: Skills, die Sie für Claude erstellen, funktionieren künftig auch in anderen KI-Tools. Ähnlich wie MCP zu einem Industrie-Standard für Tool-Verbindungen wurde, etabliert sich Agent Skills als Standard für wiederverwendbare Workflows bzw. Aufgaben in Chatbots.

Für Planungsbüros ist das eine gute Nachricht: Investitionen in Skill-Entwicklung bleiben nicht an einen Anbieter gebunden.

Claude Skills zeigen, wie sich KI-Tools zunehmend an spezifische Arbeitsabläufe anpassen lassen. Für Büros, die ihre Büroorganisation digitalisieren möchten, bieten Skills eine interessante Option: Wiederkehrende Dokumentenaufgaben lassen sich automatisieren, Corporate Design wird konsistent umgesetzt, und Zeit wird frei für wichtigere Aufgaben.

Ob sich der Aufwand für Ihr Büro lohnt, hängt davon ab, wie häufig Sie standardisierte Dokumente erstellen und wie wichtig Ihnen Corporate Design-Konsistenz ist.

Die drei Beispiel-Skills zeigen jedenfalls, dass der Ansatz funktioniert – und dass man für die Umsetzung lediglich Claude selbst braucht 😉.

👉🏻 Interessantes Thema? Teilen Sie es mit anderen: teilen

teilen

drucken

« Zurück zum Webinar-Kalender



Wichtige Hinweise: Die Vollständigkeit und Richtigkeit der hier aufgeführten Daten können wir leider nicht garantieren. Bitte überprüfen Sie alle Angaben immer auf den Seiten der jeweiligen Anbieter. Und: „Internet für Architekten“ ist NICHT der Veranstalter der hier genannten Webinare. Wir weisen hier lediglich auf diese Veranstaltungen hin.

Ihre E-Mail-Adresse:



Thema auswählen (optional):

Newsletter "Internet für Architekten"

Neue Einträge im Webinar-Kalender Hinweise zum Datenschutz Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer:

Zur Startseite »