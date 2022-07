Gesponserter Beitrag von projo

projo als Werkzeug für Architektur- und Ingenieurbüros

projo ist eine cloudbasierte Gesamtlösung, mit der sich komplexe Vorgänge von Architektur- und Planungsbüros abbilden lassen. Sowohl die administrativen Seiten wie Personalverwaltung, Buchhaltung und Stundenerfassung als auch Projektierung, Controlling und Budgetplanung werden hier unter einem Dach vereint.

Demnach ist projo nicht nur eine Datenbank, sondern auch ein Projektierungs- und Steuerungstool. Und damit bestens geeignet, die Liquidität des eigenen Unternehmens zu planen – direkt im Browser.

Betriebswirtschaftliche Auswertung im Planungsbüro: Das Zusammenspiel von projo und der BWA

Die permanente Überwachung der Liquidität leistet einen essentiellen Beitrag, um die Existenz des eigenen Unternehmens zu sichern. Der große Nutzen der BWA ist dabei ihre Aktualität.

Da sie monatlich erstellt wird, bildet sie die aktuelle finanzielle Lage des Unternehmen gut ab. Besonders interessant ist es dabei, auf Grundlage der vorliegenden Zahlen und Erkenntnisse eine Liquiditätsprognose für die nächsten Monate zu treffen.

Über eine bereits implementierte Schnittstelle kann die eigene BWA monatlich unkompliziert in projo hochgeladen werden. Zudem werden die Durchschnittswerte der einzelnen Kostengruppen ermittelt und angezeigt.

Etwas komplexer sind die in unregelmäßigen Abständen auftretenden Rechnungseingänge von Subunternehmern. Hier ist oftmals schwer absehbar, wann das eigene Unternehmen diese Rechnungen erhält, wann Leistungen freigegeben wurden und wann schlussendlich die Zahlung an den Subunternehmer erbracht werden kann.

Das Anlegen und Verfolgen von Subunternehmer-Rechnungen in den eigenen Projekten ist in projo spielend leicht möglich. Wie für die eigenen Projekte, wo wir in projo Zahlungspläne für erwartete Ausgangsrechnungen erstellen können, lassen sich auch für unsere Subunternehmer die zu erwartenden Eingangsrechnungen anlegen und deren Zahlungsstand eintragen und überprüfen.

Verzögern sich Projekte oder oder Leistungen von Subunternehmer hat dies sofortige Auswirkung auf unsere Liquiditätsplanung welche sich in in Echtzeit verfolgen lässt.

Ebenfalls lassen sich Auswirkungen von Sonderausgaben (gestiegene Mietkosten, Investitionen in Hardware, Neueinstellungen usw.) in nur wenigen Schritten darstellen. Dies gibt mehr Planungssicherheit.

Planung und Workflow: Lohnkosten, Rechnungen und Zahlungseingänge

Lohnkosten sind für jedes Büro ein großes Thema. In projo lassen sich alle Gehälter inklusive der Lohnnebenkosten abbilden. Die Historie der Gehaltsentwicklung der Mitarbeiter:innen über die Jahre lässt sich ebenfalls sehr gut nachvollziehen.

Ein weiteres sehr hilfreiches Tool ist die manuelle Einschätzung von Zahlungseingängen. projo rechnet in seiner Grundeinstellung mit einem Zahlungseingang nach der Zahlungsfrist, die auch auf der Rechnung genannt wird (in der Regel 14 Tage, 21 Tage oder 30 Tage).

Häufig werden diese Rechnungen jedoch nicht innerhalb dieser vereinbarten Zeit bezahlt. Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Bei komplexen Bauprojekten werden Rechnungen und/oder Leistungen gekürzt oder Rechnungen erst nach der Freigabe mehrerer Schlüsselpersonen bezahlt – oftmals lange nach dem Zahlungsziel.

projo bietet in diesem Fall die Möglichkeit, ein neues erwartetes Zahldatum festzulegen und ein realistisches, auf bisherigen Erfahrungen basierendes Bild der Liquidität zu zeichen.

