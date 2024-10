Gesponserter Beitrag von bim STANDARD

Die Weiterbildung “BIM im Ingenieur- und Infrastrukturbau – Modul 1 – Grundlagen” ist am 18. September 2024 gestartet. Die Initiative zielt darauf ab, Ingenieure im Building Information Modeling (BIM) umfassend zu schulen.

Sie wird im Rahmen des Projekts “BIM im Ingenieur- und [email protected]” durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg gefördert und entwickelt.

Das Projekt soll Fach- und Führungskräften die digitale Arbeitsmethode über den gesamten Lebenszyklus eines Bauprojekts vermitteln: von der Planung über den Entwurf und Bau bis zum Betrieb.

Das innovative Kursangebot bieten die bim STANDARD / ffb GmbH in Kooperation mit dem Weiterbildungsspezialisten Technische Akademie Esslingen (TAE) sowie der Ingenieurkammer Baden-Württemberg (INGBW) an.

Modellierung, Bestandserfassung und Vermessung, BIM-Ziele und Anwendungsfälle

Im “Modul 1 – Grundlagen“ liegt der Fokus neben dem Basiswissen u. a. auf den Themen objektorientierte Modellierung, Bestandserfassung und Vermessung, BIM-Ziele und Anwendungsfälle, rechtliche Grundlagen sowie Implementierung mit dem Fokus auf dem Menschen.

Zum Team der Referentinnen und Referenten gehören u.a.: Markus Eiberger, Hinrich Münzner, Beatrice Messmer, Ulrich Eix, Prof. Dr. Florian Schäfer, Dr. Martin Siffling, Lisa Hils Da Silva, Harshitha Bevkal, Daria Mucciaccio, Prof. Dr. Steffen Feirabend und Nikolas Früh.

Blended-Learning-Format ermöglicht flexibles Lernen

Die Kursinhalte werden in wissens- und anwendungsbasierten Lerneinheiten vermittelt, unter Anwendung von gängigen Softwarelösungen und Beispielen aus der Praxis.

Ein Blended-Learning-Format ermöglicht ein flexibles Lernen in heterogenen Umfeldern, kombiniert mit persönlicher Betreuung und interaktiven Übungseinheiten.

Etwa 25 % der Kurse finden in Online-Interaktion statt, was die Vernetzung der Teilnehmenden und die Diskussion aktueller Themen ermöglicht.

Am 06. November 2024 startet ein weiterer Durchlauf, bei dem die Teilnehmenden anschliessend kostenlos die buildingSMART Foundation Prüfung (im Wert von 380 Euro) bei bim STANDARD ablegen können.

Teilnehmer-Stimme zur BIM-Weiterbildung

Bauingenieur Janik Hesselink ist Teilnehmer im ersten Durchlauf der 5-wöchigen Weiterbildung „BIM im Ingenieur- und Infrastrukturbau“ bei bim STANDARD. Gestartet ist der erste Durchlauf am 18. September 2024. Als Informationsersteller bei „w+b ingenieure gmbh“ aus Münster, erhofft er sich ein vertieftes Wissen im Bereich digitalisierter Brückenbau. Herr Hesselink sagt:

„Wie die weiteren Gewerke bei kommunalen Fußgängerbrücken oder Wirtschaftswegbrücken digital verknüpft werden können, interessiert mich besonders. Die Vermessung mit GIS und DGM, sowie der Umgang mit den Modelldaten haben mir jetzt schon neue Arbeitsweisen gezeigt, die ich definiert anwenden möchte.“

Weitere Informationen und Anmeldung

Für weitere Informationen und Anmeldungen besuchen Sie bitte die Website von bim STANDARD unter www.bimstandard.de oder der TAE unter www.tae.de/36142.

Der nächste 5-wöchige Kurs startet am 06.11.2024 oder am 30.04.2025. Melden Sie sich an!

Über die TAE Die Technische Akademie Esslingen (TAE) ist seit über 60 Jahren für Unternehmen und Privatpersonen internationaler Partner für effektive Aus- und Weiterbildung im Bereich der beruflichen, berufsbegleitenden und berufsvorbereitenden Qualifizierung. Aktuell nutzen mehr als 10.000 Unternehmen das breit gefächerte Bildungsangebot der TAE. Seminare, Zertifikatslehrgänge, Fachtagungen und digitale Lernangebote gehören ebenso zum Leistungsspektrum, wie berufsbegleitende Studiengänge und die medizinisch-technische Ausbildung an der Zweigstelle MTAE (Medizinisch Technische Akademie Esslingen).

Über bim STANDARD Das bim STANDARD Netzwerk bietet Online-Weiterbildungen im Blended-Learning-Format im Bereich Building Information Modeling (BIM) an. 29 BIM-erfahrene Expertinnen und Experten teilen Wissen und Erfahrungen aus der Praxis. Das Unternehmen bildet nach dem BIM Standard Deutscher Architekten- und Ingenieurkammern (BSDAIK) aus, den die Gründer Nikolas Früh, Prof. Dr. Steffen Feirabend und Eberhard Beck mitentwickelt haben. Das innovative Aus- und Weiterbildungskonzept zur BIM-Qualifizierung wurde bei der Verleihung des BIM Awards 2023 vom BIM Cluster BW mit dem ersten Preis in der Kategorie Lehre & Forschung ausgezeichnet. bim STANDARD ist Schulungspartner von VDI und buildingSMART und gehört zur ffb GmbH. Für weitere Informationen und Anmeldungen besuchen Sie bitte die Website von bim STANDARD unter www.bimstandard.de oder der TAE unter www.tae.de

👉🏻 Interessantes Thema? Teilen Sie es mit anderen: teilen

teilen

drucken

« Zurück zum Webinar-Kalender



Wichtige Hinweise: Die Vollständigkeit und Richtigkeit der hier aufgeführten Daten können wir leider nicht garantieren. Bitte überprüfen Sie alle Angaben immer auf den Seiten der jeweiligen Anbieter. Und: „Internet für Architekten“ ist NICHT der Veranstalter der hier genannten Webinare. Wir weisen hier lediglich auf diese Veranstaltungen hin.

Ihre E-Mail-Adresse:



Thema auswählen (optional):

Newsletter "Internet für Architekten"

Neue Einträge im Webinar-Kalender Hinweise zum Datenschutz Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer:

Zur Startseite »