Dass die eigene Website über Suchmaschinen gut gefunden wird, ist heutzutage ein Muss. Nur wer via Google & Co. sichtbar ist, kann potentielle Kunden, Projektpartner und potentielle Mitarbeiter ansprechen und das eigene Büro präsentieren.

SEO für Innenarchitekten – Seminar am 20.09.2019 in Köln

In dem Seminar des bdia bund deutscher innenarchitekten lernen die Teilnehmer, wie man eine Büro-Website mit einfachen Mitteln für Suchmaschinen optimiert, Texte und Bilder sowohl nutzer- als auch suchmaschinenfreundlich aufbereitet und einpflegt. Darüber hinaus werden in den Tagesseminaren weitere technische Kniffe und Tricks vermittelt, die eine Website in den Suchergebnissen nach oben bringen.

Zeitsparendes Content Management – Website-Befüllung für Planungsbüros

Im zweiten Teil des Seminars erfahren die Teilnehmer, wie Innenarchitekten und Architekten ihre Internetseiten mit überschaubarem Aufwand befüllen und aktuell halten. Denn wenn eine Website nicht interessant und aktuell ist, sind die neu gewonnenen Besucher schnell beim Mitbewerber.

Am Beispiel des Content Management Systems (CMS) WordPress wird gezeigt, wie der Workflow beim Vorbereiten und Veröffentlichen von Inhalten vereinfacht und beschleunigt werden kann. Außerdem erfahren die Teilnehmer, wie News von der eigenen Website zeitsparend (weil automatisch) auf Social Media-Plattformen oder per Newsletter publiziert werden können.

Das Seminar richtet sich sowohl an Innenarchitekten als auch an Architekten. Eine Mitgliedschaft im bdia ist nicht erforderlich, die Teilnahmegebühr ist für bdia-Mitglieder allerdings etwas geringer.

Übrigens: Ein SEO-Seminar für Architekten gibt’s auch in Hamburg

Ein Tipp für alle im Norden: Ein weiteres SEO-Seminar für Architekten findet am 24.09.2019 in Hamburg statt. Die Hamburgische Architektenkammer veranstaltet am 24.09.2019 ebenfalls das Tagesseminar „Besser gefunden werden, bequemer veröffentlichen“. Verkehrsgünstig gelegen in den Räumlichkeiten der Kammer nahe des Fernbahnhofs Hamburg-Dammtor. Weitere Informationen und Anmeldung via akhh.de.

