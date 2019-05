Unter der Überschrift „Laufend Stadt erleben“ hat die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen eine Website und App vorgestellt, die Joggingrouten mit einem akustischen Baukulturführer verbindet. Das neue Angebot wurde am 21. Mai 2019 freigeschaltet.

Sight Running NRW

Die neue App wurde – in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern aus dem Sport-, Baukultur- und Tourismussektor sowie den Kommunen und mit ideeller Unterstützung des NRW-Heimat- und Bauministeriums – für ein breites Publikum entwickelt. Besonders Läuferinnen und Läufer, Baukulturfreunde, Stadttouristen, Tagungs- und Messegäste sowie alle, die sich für Bewegung und Architektur begeistern können, werden sportlich per GPS-Ortung an spannende Orte geführt.

Der Screenshot rechts zeigt eine Laufrunde der App „Sight Running NRW“, die durch den Medienhafen in Düsseldorf führt. Eine schöne Route mit den Bürohäusern von Frank Gehry, dem Haus der Architekten (Sitz der AKNW), den Hotels in der Kanalstraße sowie dem umgebauten „Kraftwerk Lausward“ (kadawittfeldarchitektur) auf der anderen Rheinseite …

Weitere Informationen und Download der App

Weitere Informationen zur Website und App finden Sie auf aknw.de. Im App Store von Apple kann die iOS-App für iPhones hier heruntergeladen werden. (Einen Link zur Android-Version in Googles „Play Store“ habe ich leider noch nicht gefunden. Wenn Sie ihn haben, schreiben Sie den Link gerne unten in das Kommentarfeld, danke!)





