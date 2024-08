Manuel Mickler und Timo Mertin von der Frankfurt University of Applied Sciences (UAS) haben mit ihrer Baukostendatenbank “BauKoDat” eine Lösung entwickelt, die Baukostendaten effizienter und transparenter verwaltet.

Das Projekt erhielt ein Hessen Ideen-Stipendium und zählt zu den 13 besten Gründungsideen hessischer Hochschulen. Seit Anfang Juli 2024 läuft ein sechsmonatiges Förderprogramm, um die Geschäftsidee weiter auszuarbeiten.

Schneller Zugriff auf Kostenkennwerte für Planungsbüros

BauKoDat ermöglicht Architektur- und Ingenieurbüros, Bauherren und Bauunternehmen schnellen und intuitiven Zugriff auf eigene und fremde Kostenkennwerte. Manuel Mickler betont, dass die Suche nach passenden Baupreisen oft aufwendig und voller Stolpersteine ist.

Die BauKoDat-Software vereinfacht diesen Prozess erheblich und spart Zeit, Geld und Frustration. Ein eigens entwickelter Algorithmus bereitet unternehmensinterne Baukostendaten auf und stellt sie zentral in der Datenbank bereit.

Manuel Mickler hat seinen Bachelor in Bauingenieurwesen und seinen Master in Zukunftssicher Bauen an der Frankfurt UAS abgeschlossen. Die Idee zu BauKoDat entstand während seiner Master-Thesis unter der Betreuung von Prof. Dr.-Ing. Erik Boska.

Prof. Boska, der mehrere Jahre in der Baubranche tätig war, kennt die Herausforderungen der Branche aus Theorie und Praxis. Er betont, dass die digitale Aufbereitung von Baukosten eine wichtige Grundlage für die Planung und Bauausführung darstellt.

Timo Mertin, kurz vor seinem Master-Abschluss in Informatik an der Goethe Universität, hat die von Mickler entwickelte Software programmiert. Die Baukostendatenbank ist mittlerweile als Web App verfügbar und weltweit nutzbar.

Mickler und Mertin suchen aktuell Pilotkunden, die BauKoDat testen möchten. Interessierte Ingenieur- und Architekturbüros können sich auf der Website baukodat.com registrieren.

“Mit BauKoDat können Bauprojekte optimal kalkuliert und gesteuert werden.”

Manuel Mickler und Timo Mertin hoffen, dass viele Büros zukünftig BauKoDat nutzen, um die Baukostenverwaltung zu optimieren und die Baubranche effizienter zu gestalten.

Prof. Boska lobt die Vorteile der Baukostendatenbank: “Mit BauKoDat können Bauprojekte optimal kalkuliert und gesteuert werden.”

Die beiden Gründer haben bereits beim AppliedIdea-Wettbewerb der Frankfurt UAS überzeugt. Hier erhielt „BauKoDat“ im Februar 2024 den Publikumspreis.

Mickler und Mertin stehen zudem im Halbfinale des Hessischen Gründerpreises, was laut Manuel Mickler “ohne die Unterstützung von Prof. Boska und der Abteilung HoST der Frankfurt UAS nicht möglich gewesen” wäre.

