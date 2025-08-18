Die Dokumentation auf Baustellen ist Pflicht, aber in der Praxis oft umständlich.

Fotos, handschriftliche Notizen und Sprachnachrichten landen verstreut auf Smartphones und müssen später am Schreibtisch mühsam sortiert und formatiert werden.

Mit einem neuen KI-gestützten Assistenten will die cloudbasierte Software Compa diesen Prozess jetzt radikal vereinfachen – direkt per WhatsApp.

Aus der Praxis für die Praxis

Compa ist in Architektur- und Ingenieurbüros bekannt als webbasierte AVA- und Controlling-Software. Doch das Tool soll und wird um weitere Funktionen ergänzt.

Gründer Matthäus Kerres hat für das neue Bauleitungs-Modul über 50 Baustellen besucht. Das Ziel: eine Lösung, die sich in den realen Arbeitsalltag integriert – ohne zusätzliche Apps oder komplizierte Oberflächen.

So funktioniert der KI-Assistent

Projektbezogene WhatsApp-Nummer: Jedes Projekt bekommt eine eigene Nummer.

Einfache Eingabe: Fotos, Text- und Sprachnachrichten werden direkt an diese Nummer gesendet.

Automatische Verarbeitung: Die KI transkribiert Sprachnachrichten, erstellt Zusammenfassungen („Wer war da? Was ist passiert?") und ergänzt Wetter- und Zeitangaben.

Zentrale Ablage: Alle Inhalte erscheinen im Bautagebuch der Compa-Plattform, verknüpft mit Datum, Fotos und Aufgabenlisten.

Export und Versand: Einträge können als PDF heruntergeladen oder direkt mit Lesebestätigung verschickt werden.

Von der Baustelle ins Büro – ohne Medienbruch

Das Video-Demo-Beispiel (siehe Link unten) zeigt, wie schnell der Workflow funktioniert:

Foto aufnehmen, Sprachnotiz sprechen, kurze Textmeldung senden – und wenige Augenblicke später ist alles im digitalen Bautagebuch strukturiert erfasst.

Aufgabenlisten entstehen automatisch, Bilder sind den Einträgen zugeordnet. Das lästige spätere Zusammenkopieren in Excel entfällt.

Mehr als nur ein Bautagebuch

Der Assistent bündelt nicht nur die tägliche Baustellendokumentation, sondern auch Mängelmanagement und Aufgabenübersichten.

Auf der Roadmap des Berliner Startups stehen momentan diese Funktionen:

„Folgekommunikation“ via WhatsApp: Aufgaben können dann nicht nur per E-Mail, sondern auch per WhatsApp einzeln verschickt werden

Verortung von Aufgaben und Mängeln direkt auf Plänen

Bauprotokoll und Bauzeitenplan

Beta-Phase mit starker Resonanz

Seit Ende Juni 2025 ist das Modul als Beta-Version verfügbar. Innerhalb einer Woche wurden bereits über 1.300 WhatsApp-Nachrichten an den Assistenten gesendet.

Das Feedback aus der Praxis fließt laufend in die Weiterentwicklung ein.

Schreiben, sprechen, fotografieren – fertig!

Compa überträgt das Prinzip „schreiben, sprechen, fotografieren – fertig“ in den Kontext der Bauleitung.

Für Büros, die bislang mit Papierblöcken, E-Mails und Excel-Listen arbeiten, bietet die Lösung die Chance, Dokumentation lückenlos und zeitsparend direkt auf der Baustelle zu erledigen.

Weitere Informationen und eine Video-Demo:

